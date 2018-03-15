В Волгограде организатор подпольного казино из Армении отправится в тюрьму

Отправиться в тюрьму за организацию нелегального игорного бизнеса придется гражданке Республики Армения Аделине Мнацаканян. Как сообщила ИА “Высота 102” старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина, сегодня областной суд приговорил ее к 22 месяцам колонии-поселения и штрафу в 200 тысяч рублей. По данным следствия, проводившегося региональным СУ СКР, подпольное казино на 27 игровых автоматов работало в Краснооктябрьском районе с августа 2016 года по март 2017 года. В работе женщине помогали четверо ее подруг - они выполняли роль администраторов-кассиров. Отметим, что раньше, по решению Краснооктябрьского районного суда Мнацаканян, получила условный срок.

Как пояснили информагентству в пресс-службе областного суда, гражданка Мнацаканян играла главенствующую роль в организации незаконного бизнеса. Перечень ее «должностных» обязанностей впечатляет: сбор и распределение выручки, инкассация денег, ежедневное составление отчетов о поступлении финансов, организация ремонта «одноруких бандитов», закупка продуктов питания для подпольной закусочной, управленческие решения, нацеленные на привлечение клиентов. В частности, игроманам рассылались смс-сообщения с приглашением в казино, а в случае отсутствия наличных средств предлагались денежные займы, в том числе под проценты.