Волгоградский избирком не нашел портретов президента на избирательных участках

В облизбиркоме отклонили жалобу волгоградских коммунистов на нарушения, которые якобы происходят во время выборной кампании в Калачевском районе Волгоградской области. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на документы, опубликованные на сайте ИКВО, в облизбирком поступило обращение доверенного лица кандидата на должность президента России Павла Грудинина – Зарины Аслановой с приложением заявлений первого секретаря районного комитета КПРФ Виталия Шматкова, адресованных и.о. первого секретаря Сталинградского обкома Тамаре Головачевой. В частности, в заявлениях первого секретаря Калачевского райкома КПРФ указывалось, что муниципальные служащие вмешиваются в работу членов УИК. Также сообщалось о размещении портретов президента России в помещениях для голосования. Кроме того, Виталий Шматков требовал разъяснить, кто имеет право проводить обучение членов участковых комиссий. В облизбиркоме, рассмотрев данное обращение, посчитали доводы автора несостоятельными. Так, муниципалитеты оказывают содействие избирательным комиссий согласно постановлению правительства РФ лишь в части предоставления помещений для голосования, транспорта, средств связи, специальных мест для размещения агитационной литературы.

При этом какого-либо вмешательства в деятельность и полномочия членов участковых комиссий со стороны каких-либо должностных лиц органов местного самоуправления, в том числе администрации Калачевского района и ее подразделений, не осуществлялось, подчеркнули в ИКВО.

Кроме того, не подтвердился и другой довод – о размещении портретов президента в помещениях для голосования. Члены комиссии ознакомились с фотоматериалами и видеокадрами, сделанными на избирательных участках, и не нашли подтверждения данной информации. Так, портреты президента РФ были размещены исключительно в классах и школьной библиотеке, которые не являются помещениями для голосования и помещениями участковых избирательных комиссий. При этом появились они задолго до объявления избирательной кампании.

Таким образом, комиссией установлено, что ни в одном из помещений для голосования и помещений участковых избирательных комиссий портреты президента Российской Федерации не размещены. Пояснили в облизбиркоме и подробности обучения членов УИК. Так, организатором этого процесса является ТИК Калачевского района, где затем проверяют знания всех членов участковых комиссий с использованием учебно-методического комплекса для членов участковых и территориальных избирательных комиссий - «Избирательное право и избирательный процесс в Российской Федерации». В результате заявление, поступившее в ИКВО, оставлено без удовлетворения.