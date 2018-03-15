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Расследования
 16.03.2018 11:20

Экс-глава Городищенского района Волгоградской области выйдет на свободу в 2031 году

Экс-главе Городищенского района Сергею Мамонтову, осужденному за взятки, превышение должностных полномочий, служебный подлог и мошенничество, не удалось смягчить наказание. Как сообщила ИА “Высота 102” старший помощник прокурора Волгоградской области оксана Черединина, сегодня областной суд оставил в силу решение районного суда. Напомним, в сентябре минувшего года суд Городищенского района приговорил бывшего главу  к 14 годам колонии строгого режима и штрафу в 10 млн рублей.  Мамонтова признали виновным в 4 эпизодах получения взятки, 6 эпизодах превышения должностных полномочий, ему вменили столько же эпизодов  служебного подлога и мошенничества в крупном размере. По материалам расследования, проведенного региональным СУ СКР, с марта 2010 по декабрь 2015 года Мамонтов, тогда еще глава Царицынского сельского поселения, приказывал подделывать дубликаты постановлений о предоставлении земельных участков в частную собственность, затем он их заверял и оформлял участки на подставных лиц и продавал землю. Таким образом,  из муниципальной собственности  были выведены 24 участка стоимостью в 3,5 млн рублей. За них он получил от новых владельцев взятки на сумму  около 1 млн 200 тысяч рублей. По данным информагентства, стараясь поднять свой авторитет, Мамонтов раздавал землю за ремонт дорог.

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Неожиданный сюрприз получили сегодня мамочки Волгограда, у которых родились малыши в Международный день 8 марта,...

Расследования 16.03.2018 13:03

Следственным отделом по Центральному району Следственного управления СКР по области возбуждено уголовное дело в отношении младшего инспектора помещения, функционирующего в режиме следственного изолятора на территории исправительного учреждения ФКУ ЛИУ-15 УФСИН России по Волгоградской области. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.290 УК РФ (получение должностным лицом взятки в значительном размере), сообщили ИА «Высота 102» в СУ СК РФ по Волгоградской области.  По данным следствия, в октябре 2017 года к подозреваемому обратился представитель коммерческой организации с просьбой помочь ему в заключении договора между фирмой и исправительным учреждением на оказание работ по привлечению рабочих из числа осужденных на строительном объекте. В...
Прочитана: 234 раз
Общество 16.03.2018 12:56

В Волжском депутаты активно обсуждают с горожанами дизайн-проекты территорий перед предстоящим голосованием В Волжском завершается предварительное общественное обсуждение дизайн-проектов территорий, которые вошли в перечень первоочередного благоустройства в рамках реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды».  Как сообщили ИА «Высота 102» в Волжской городской думе, активное участие в этом процессе принимают депутаты. Одну из таких встреч-обсуждений на 11 территориальном округе провел председатель Волжской городской думы Дмитрий Ястребов. Жители 30, 31, 37 и 38 микрорайонов, пришедшие на встречу, познакомились с лучшими концепциями, отобранными для голосования. «Мы просим жителей выбрать в ходе голосования три приоритетных, на их взгляд, проекта, которые будут реализованы уже в 2018...
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Общество 16.03.2018 12:51

Шикарный подарок волгоградцам: в день выборов общественный транспорт будет ходить бесплатно Абсолютно безвозмездно смогут передвигаться на автобусах, трамваях и троллейбусах жители и гости Волгограда в течение всего дня выборов президента. Такой шикарный подарок  18 марта гражданам делает администрация Волгограда. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе мэрии, речь идет о бесплатном проезде в транспорте, который следует по муниципальным маршрутам. Таким образом, в беспрецедентной акции не участвуют только маршрутные такси.
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Выборы 16.03.2018 12:28

«Ростелеком» запустил портал для видеонаблюдения за выборами президента «Ростелеком» запустил портал нашвыбор2018.рф, с помощью которого жители из любых регионов России смогут наблюдать за ходом выборов, начиная с 07:00 18 марта по местному времени, и до завершения подсчета голосов и подписания соответствующих протоколов. Транслировать видео будут в режиме онлайн с участков, которые оснащены средствами видеонаблюдения. Как пояснили ИА «Высота 102» в пресс-службе компании, на портале нашвыбор2018.рф пользователю не потребуется регистрация, достаточно выбрать нужный участок и открыть окошко трансляции изображения с помощью стандартного медиаплеера. Если гражданин захочет воспользоваться формой обратной связи, то ему нужно будет авторизоваться, используя учетную запись в ЕСИА. Работу портала в ходе выборов обеспечивает «Ростелеком». ...
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Выборы 16.03.2018 11:48

В облизбиркоме отклонили жалобу волгоградских коммунистов на нарушения, которые якобы происходят во время выборной кампании в Калачевском районе Волгоградской области. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на документы, опубликованные на сайте ИКВО, в облизбирком поступило обращение доверенного лица кандидата на должность президента России Павла Грудинина – Зарины Аслановой с приложением заявлений первого секретаря районного комитета КПРФ Виталия Шматкова, адресованных и.о. первого секретаря Сталинградского обкома Тамаре Головачевой. В частности, в заявлениях первого секретаря Калачевского райкома КПРФ указывалось, что муниципальные служащие вмешиваются в работу членов УИК. Также сообщалось о размещении портретов президента России в помещениях для голосования. Кроме...
Прочитана: 1324 раз
Расследования 16.03.2018 11:45

Отправиться в тюрьму за организацию нелегального игорного бизнеса придется гражданке Республики Армения Аделине Мнацаканян. Как сообщила ИА “Высота 102” старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина, сегодня областной суд приговорил ее к 22 месяцам колонии-поселения и штрафу в 200 тысяч рублей. По  данным следствия, проводившегося региональным СУ СКР, подпольное казино на 27 игровых автоматов работало в  Краснооктябрьском районе с августа 2016 года по март 2017 года. В работе женщине помогали четверо ее подруг - они выполняли роль администраторов-кассиров. Отметим, что раньше, по решению Краснооктябрьского районного суда Мнацаканян, получила условный срок.  Как пояснили информагентству в пресс-службе...
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Общество 16.03.2018 10:58 (Обновлено: 16.03.2018 10:58)

Стюардов на стадион "Волгоград Арена" ищут на улицах В Волгограде начался набор в службу контролеров-распорядителей на стадион «Волгоград Арена». Как сообщает ИА «Высота 102», на улицах города работают промоутеры, которые вручают горожанам листовки с соответствующей информацией. Стюарды будут  проверять билеты, абонементы и аккредитации, обеспечивать справочно-информационной поддержкой гостей,  помогать зрителям ориентироваться на стадионе. В обязанности входит также осмотр болельщиков и гостей стадиона, организация рассадки зрителей, контроль за соблюдением установленных правил их поведения. Среди требований, предъявляемых кандидатам от 18 до 45 лет -  российское гражданство, оконченное среднее образование, презентабельный и аккуратный...
Прочитана: 1730 раз
Общество 16.03.2018 10:55

Студент из Волгограда заочно познакомил Владимира Путина с роботом для сбивания сосулек (На фото: слева Давид Азарян) Рассказать президенту России Владимиру Путину о своих научных разработках удалось студенту ВолгГТУ Давиду Азаряну, сообщает ИА “Высота 102”. Это произошло на встрече главы государства с победителями и финалистами проектов форума "Россия – страна возможностей". На форум студент четверокурсник, обучающейся на факультете автоматизированных систем, транспорта и вооружений,  попал благодаря золотой медали, полученной на  олимпиаде “Я - профессионал”. Научное состязание проходило в Санкт-Петербурге в политехническом университете имени Петра Великого.  “Я выиграл олимпиаду в секции “Машиностроение” и поехал на награждение, которое проходило в рамках форума "Россия – страна возможностей", прошел серию интервью, где отбирали молодых специалистов...
Прочитана: 2914 раз
Телеком 16.03.2018 09:49

На основании данных, предоставленных пользователями Единого портала госуслуг, «Ростелеком» составил портрет типичного «мобильного избирателя». Это те граждане, которые подали в электронном виде заявление о включении в список избирателей по месту нахождения. По уточненным данным Минкомсвязи, за весь период через ЕПГУ было подано 1,64 млн. заявлений.  Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе компании, по статистике, возможностью выбора удобного избирательного участка в основном пользовались женщины – их оказалось 57,7% от общего количества граждан. При этом наиболее активными были россияне в возрасте от 25 до 34 лет – более 39% от всех, подавших заявления через ЕПГУ. За ними следуют россияне в возрасте...
Прочитана: 827 раз
Общество 16.03.2018 09:14

Приостановлена деятельность кабинета химии в Слащевской средней школе Кумылженского района Волгоградской области. Как сообщили ИА «Высота 102» в управлении Роспотребнадзора по Волгоградской области, основанием для этого стали нарушения санитарно-эпидемиологического законодательства к эксплуатации помещений в общеобразовательном учреждении, что выразилось в ухудшении условий обучения и создания угрозы причинения вреда здоровью детей. Так, установлено, что температура воздуха  в кабинете химии в МКОУ «Слащевская средняя школа» не соответствует п.6.2. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях».  Измеренная температура воздуха в кабинете химии - 16,4 °С, а должна составлять в учебных помещениях и кабинетах 18-24 °С. Кабинет закрыли на трое суток...
Прочитана: 1113 раз
Происшествия 16.03.2018 08:22

Сегодня ночью в Кировском районе Волгограда два человека отравились угарным газом. Как сообщили ИА «Высота 102» в экстренных службах региона, происшествие случилось в одном из домов по ул. Закавказской. В результате нарушения эксплуатации газовой колонки пострадали 27-летний мужчина и 25-летняя женщина. Они доставлены в больницу №25 в состоянии средней тяжести. 
Прочитана: 1651 раз
Общество 16.03.2018 07:51

Волгоградское УФАС заблокировало подведение итогов аукциона на оказание услуг по высадке деревьев и саженцев вдоль шоссе Авиаторов в Волгограде по жалобе индивидуального предпринимателя Анастасии Чистяковой. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на сайт госзаказов, между тем, в МБУ «Дзержинского района» Волгограда уже назвали победителя – ООО «Альянс-АСК», которое вызвалось озеленить шоссе за 17,7 миллионов рублей, тогда как начальная цена заказа оставляла 28 миллионов рублей. Теперь же окончательный итог аукциона будет подведен лишь после рассмотрения жалобы предпринимателя.  В своей жалобе Анастасия Чистякова указывает на то, что техническая документация аукциона была составлена недолжным образом и, мало того, даже после разъяснений ее...
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От Сталинграда - до Великой Победы 16.03.2018 07:50

В Волгограде легендарный Дом Павлова готовят к капремонту Капитальный ремонт крыши, фасада, подвальных помещений, сетей электроснабжения, систем водо- и теплоснабжения ожидает в текущем году многоквартирный дом №39 на улице Советской, известный как Дом Павлова. Как сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на акт государственно-архитектурной экспертизы научно-проектной документации, заявленные работы, указанные в документах, признаны соответствующими требованиям федерального закона "Об объектах культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации", требованиям ГОСТ. Объект культурного наследия федерального значения "Дом Павлова" - передовой бастион обороны Сталинграда в 1942 году. Этот дом героически защищала группа бойцов 13-й Гвардейской дивизии под командованием сержанта Якова Павлова. В течение 58 дней они...
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Аналитика 15.03.2018 20:00

Смотрите сегодня в программе: избирком готов сделать голосование 18 марта на избирательных участках Волгоградской области доступным, а силовики - безопасным. Скандальную точечную застройку в центре Волгограда законсервируют по решению суда: застройщику указали, что банкротство не повод подвергать людей опасности. Ротонду, пропилеи и прочие символы Центральной набережной Волгограда наконец-то отреставрируют: верхнюю и нижнюю террасы скоро охватит большая реконструкция. В весеннем Волгограде наступил сезон гигантских луж: по традиции местами ливневая канализация катастрофически не справляется с талой водой. Информационные выпуски ИА «Высота 102» выходят в эфире «Первого волгоградского канала» ежедневно, кроме выходных в 19:00 и 20:10, а также в...
Прочитана: 32146 раз
Расследования 15.03.2018 19:32

Следователи раскрыли мега-хищения на предприятии Роскосмоса в Волгограде Следственным отделом по особо важным делам  Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Волгоградской области  возбуждено уголовное дело  по факту мошеннических действий сотрудников АО «Оптовая электрическая компания» и АО «ФНПЦ «Титан-Баррикады» по статье «Мошенничество», совершенное организованной группой в особо крупном размере.  Как следует из материалов дела,  - сообщает ИА «Высота 102»,  - следствием  установлено, что  между АО «Оптовая электрическая компания» и АО «ФНПЦ...
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