Экс-главе Городищенского района Сергею Мамонтову, осужденному за взятки, превышение должностных полномочий, служебный подлог и мошенничество, не удалось смягчить наказание. Как сообщила ИА “Высота 102” старший помощник прокурора Волгоградской области оксана Черединина, сегодня областной суд оставил в силу решение районного суда. Напомним, в сентябре минувшего года суд Городищенского района приговорил бывшего главу к 14 годам колонии строгого режима и штрафу в 10 млн рублей. Мамонтова признали виновным в 4 эпизодах получения взятки, 6 эпизодах превышения должностных полномочий, ему вменили столько же эпизодов служебного подлога и мошенничества в крупном размере. По материалам расследования, проведенного региональным СУ СКР, с марта 2010 по декабрь 2015 года Мамонтов, тогда еще глава Царицынского сельского поселения, приказывал подделывать дубликаты постановлений о предоставлении земельных участков в частную собственность, затем он их заверял и оформлял участки на подставных лиц и продавал землю. Таким образом, из муниципальной собственности были выведены 24 участка стоимостью в 3,5 млн рублей. За них он получил от новых владельцев взятки на сумму около 1 млн 200 тысяч рублей. По данным информагентства, стараясь поднять свой авторитет, Мамонтов раздавал землю за ремонт дорог.



