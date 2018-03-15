Студент из Волгограда заочно познакомил Владимира Путина с роботом для сбивания сосулек





(На фото: слева Давид Азарян)

Рассказать президенту России Владимиру Путину о своих научных разработках удалось студенту ВолгГТУ Давиду Азаряну, сообщает ИА “Высота 102”. Это произошло на встрече главы государства с победителями и финалистами проектов форума "Россия – страна возможностей". На форум студент четверокурсник, обучающейся на факультете автоматизированных систем, транспорта и вооружений, попал благодаря золотой медали, полученной на олимпиаде “Я - профессионал”. Научное состязание проходило в Санкт-Петербурге в политехническом университете имени Петра Великого.

“Я выиграл олимпиаду в секции “Машиностроение” и поехал на награждение, которое проходило в рамках форума "Россия – страна возможностей", прошел серию интервью, где отбирали молодых специалистов для работы над вопросом, связанным с развитием России, отбор шел среди золотых медалистов. А внутри этой команды выбирали тех, кого делегируют на встречу с президентом.” - поделился Давид.

На встрече молодые таланты рассказывали о том, в каких проектах они участвуют, а также о своих идеях и разработках. Желающие могли задать и интересующие их вопросы. Отметим, что из нескольких десятков участников волгоградский студент выступал вторым.

За время полутораминутного общения с Владимиром Путиным Давид смог рассказать и о том как попал на конкурс и о разработке, над которой трудится с коллегами в политехническом университете - роботе, предназначенном для сбивания сосулек с крыш зданий. Уже создан первый экземпляр умной машины, этому, по словам молодого ученого, помог выигранный внутривузовский грант. Сейчас идет процесс “обучения” робота тому делу, для которого он проектировался.