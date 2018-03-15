Стюардов на стадион "Волгоград Арена" ищут на улицах

В Волгограде начался набор в службу контролеров-распорядителей на стадион «Волгоград Арена». Как сообщает ИА «Высота 102», на улицах города работают промоутеры, которые вручают горожанам листовки с соответствующей информацией. Стюарды будут проверять билеты, абонементы и аккредитации, обеспечивать справочно-информационной поддержкой гостей, помогать зрителям ориентироваться на стадионе. В обязанности входит также осмотр болельщиков и гостей стадиона, организация рассадки зрителей, контроль за соблюдением установленных правил их поведения.

Среди требований, предъявляемых кандидатам от 18 до 45 лет - российское гражданство, оконченное среднее образование, презентабельный и аккуратный внешний вид, коммуникабельность, стрессоустойчивость, ответственность, умение работать в команде.

Необходимо также предъявить справки об отсутствии судимости и медицинскую, свидетельствующую о том, что кандидат не состоит на учете у психоневролога и нарколога.