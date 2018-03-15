В День защиты прав потребителей «Народный контроль» в Волгограде отблагодарил своих помощников





Сегодня во Всемирный день защиты прав потребителей самые надежные помощники партийного проекта «Народный контроль» в Волгограде получили заслуженные подарки. Как сообщает ИА «Высота 102», благодарственные грамоты и корзины с презентами из рук федерального координатора проекта «Единой России», депутата Госдумы Анны Кувычко получили активисты совета ветеранов Центрального района. Чествование самых внимательных народных контролеров состоялось в Волгоградской приемной лидера партии «ЕР». Участие в мероприятии также приняли региональный координатор проекта Михаил Струк и председатель общественного совета Ирина Яровая.





Федеральный координатор «Народного контроля» Анна Кувычко поблагодарила гостей за активное сотрудничество с проектом, регулярную информацию о нарушении прав потребителей в магазинах и аптеках, а также призвала их и впредь оставаться такими же неравнодушными. «Здесь собрались наши настоящие друзья и единомышленники. Первые сигналы об ущемлении прав потребителей, мы получаем именно от вас. В вашем лице мы сегодня благодарим всех, кто оказывает нам помощь У нашего партпроекта есть отличительная особенность – он полностью формируется на основе общественного запроса. Мы хотим, чтобы наши права были защищены государством. Поэтому ваша поддержка для нас крайне важна», - отметила Анна Александровна.





О партийном проекте «Народный контроль» не понаслышке знают уже во многих коммерческих организациях региона, оказывающих услуги или реализующих товары для потребителей. Буквально накануне активисты проекта провели рейд по продуктовым магазинам города Дубовки и выявили просроченные товары. Здоровью покупателей явно угрожали далеко не свежие сосиски. О чем общественники моментально известили руководителей магазина и предостерегли их от подобных нарушений в дальнейшем. Аналогичные акции «Народный контроль» периодически проводит и в Волгограде, и в других муниципальных образованиях области.





Однако круг интересов активистов не ограничивается продуктами питания. Так, две недели назад «Народный контроль» во главе с федеральным координатором Анной Кувычко проводил рейд по магазинам детских товаров в Ворошиловском торговом центре. В итоге, были зафиксированы факты отсутствия сертификатов качества, а также едкий, химический запах отдельных игрушек, которые общественники отправили на экспертизу в лабораторию Роспотребнадзора.





Ранее волгоградские представители «Народного контроля» проверяли в Волгограде законность работы микрофинансовых организаций, на которые поступает большое количество жалоб. Кроме того, в рамках партпроекта периодически проходят рейды по аптекам, в частности, на предмет сезонного повышения цен на лекарства.



