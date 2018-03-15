В Волгоградской области растет собираемость налогов

За первые два месяца текущего года от всех налогоплательщиков Волгоградской области поступило 19,1 миллиарда рублей, что на 14,5% или на 2,4 миллиарда больше показателя аналогичного периода 2017 года. Об этом ИА "Высота 102" сегодня сообщили в УФНС России по региону. В доходы федерального бюджета перечислено 5,3 миллиарда рублей или 27,9 % от общего объема поступлений, в консолидированный бюджет области - 7,1 миллиарда, что на 13,5% больше января-февраля прошлого года. Объемы поступлений растут почти по всем видам налогов. Так, налог на доходы физических лиц принес в общую копилку 4,4 миллиарда рублей (23,2 % от общего объема поступлений). Налог на прибыль организаций - более 1,4 миллиарда рублей. НДС на товары (работы, услуги), реализуемые на территории России, - свыше 4 миллиардов рублей.



