В Волгоградской области строителя дефектного дома для переселенцев ожидает суд

Большое интервью с уроженцем Волгограда Артуром Даниеляном - серебряным призером недавнего чемпионата мира среди юниоров - опубликовала российская федерация фигурного катания на коньках. Как сообщает ИА «Высота 102», 14 - летний Артур Даниелян рассказал, как начал заниматься спортом в родном городе, а затем переехал в Москву. Одной из причин переезда фигурист назвал отсутствие катков в Волгограде. «Потому что там всего один каток, и очень много детей, которые хотят заниматься фигурным катанием. Льда на всех не всегда хватает, а взрослым спортсменам надо больше тренироваться, чтобы конкурировать с Москвой, Питером. И, когда у меня стало получаться, то мой...