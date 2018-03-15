



Волгоградским УФАС России рассмотрено очередное заявление УНО «Региональный фонд капремонта» о включении в реестр недобросовестных подрядных организаций компании «Лэндстрой». Как заявили ИА «Высота 102» в антимонопольном ведомстве, фонд капремонта обосновывал свои претензии к компании нарушением ею сроков окончания работ по установке лифтов в нескольких многоквартирных домах в Волгограде, в том числе на улицах Новороссийская, д. 16 и Невская, д. 18А. Волгоградское УФАС согласилось с доводами компании и приняло решение о включении ООО «Лэндстрой» в реестр недобросовестных подрядчиков.

По словам заместителя руководителя УФАС Ольги Ячменевой, учитывая социальную напряженность, сложившуюся в сфере капитального ремонта, всем сторонам этого процесса стоит внимательнее относиться к своим обязанностям и не нарушать взятых на себя обязательств, что начинает носить уже системный характер.

Напомним, в начале этой недели комиссия Волгоградского УФАС отказала региональному фонду капремонта во включении ООО «Лэндстрой» в реестр недобросовестных подрядчиков в связи с нарушением сроков окончания работ по установке лифтов в доме №19 по ул. Карла Маркса в том числе потому, что заказчик работ по замене лифтов расторг договор с ООО «Лэндстрой» с нарушением порядка. Кроме того, отношения компании и фонда продолжились после расторжения договора, и подрядчик в конечном итоге выполнил свои обязательства. Комиссия Волгоградского УФАС посчитала претензии фонда капремонта к фирме необоснованными.

Напомним, в Волгограде из 5 тысяч лифтов 2 тысячи подъемных устройств уже выработали свой срок.



