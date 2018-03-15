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Общество
 15.03.2018 17:10

В Волгограде компанию по установке лифтов признали недобросовестной со второго раза


Волгоградским УФАС России рассмотрено очередное заявление УНО «Региональный фонд капремонта» о включении в реестр недобросовестных подрядных организаций  компании  «Лэндстрой». Как заявили ИА «Высота 102» в антимонопольном ведомстве, фонд капремонта обосновывал свои претензии к компании нарушением ею сроков окончания работ по установке лифтов в нескольких многоквартирных домах в Волгограде, в том числе на улицах Новороссийская, д. 16 и Невская, д. 18А.  Волгоградское УФАС согласилось с доводами  компании и приняло решение о включении ООО «Лэндстрой» в реестр недобросовестных подрядчиков.
По словам заместителя руководителя УФАС Ольги Ячменевой,  учитывая социальную напряженность, сложившуюся в сфере капитального ремонта, всем сторонам этого процесса стоит внимательнее относиться к своим обязанностям и не нарушать взятых на себя обязательств, что начинает носить уже системный характер. 
Напомним, в начале этой недели комиссия Волгоградского УФАС отказала региональному фонду капремонта во включении ООО «Лэндстрой» в реестр недобросовестных подрядчиков в связи с нарушением  сроков окончания работ по установке лифтов в доме №19 по ул. Карла Маркса в том числе потому, что заказчик работ по замене лифтов расторг договор с ООО «Лэндстрой» с нарушением порядка.  Кроме того, отношения компании и фонда продолжились после расторжения договора, и подрядчик в конечном итоге выполнил свои обязательства. Комиссия Волгоградского УФАС посчитала претензии фонда капремонта к фирме необоснованными. 
Напомним,  в  Волгограде из 5 тысяч лифтов 2 тысячи подъемных устройств уже выработали свой срок. 

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Жителей Волгоградской области предостерегают от "жесткой посадки" в гололед МЧС предупреждает жителей региона об ожидающемся гололеде. Как сообщили ИА “Высота 102” в региональном управлении ведомства, со ссылкой на прогноз синоптиков, сегодня ночью и завтра утром ожидаются дождь со снегом. Ситуацию усугубит понижение температуры. В связи с этим  спасатели  рекомендуют автолюбителям воздержаться от поездок, особенно ночью и  утром. А также соблюдать все правила правила безопасности на дорогах. Пешеходам  рекомендуют подбирать обувь с нескользящей подошвой на микропористой основе. При ходьбе смотреть под ноги и, по возможности, обходить опасные места. Если лед обойти не удается, нужно идти по нему  как лыжнику, небольшими скользящими шажками.  Избегать нужно и мест...
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Грязным, холодным душем встречает волгоградцев перекресток улиц Рабоче-Крестьянской и Баррикадной в Ворошиловском районе Волгограда, сообщает корреспондент  ИА “Высота 102”. Принимать водные процедуры после каждой проследовавшей  мимо машины пешеходам приходится из-за скопившейся талой воды, которая не успевает уходить в ливневую канализацию. В итоге горожане перепрыгивают  через лужи  и уворачиваются  от грязевых потоков, летящих  из-под колес транспорта. Особенно не везет тем пешеходам, чей маршрут пролегает  мимо дома №11 по улице Баррикадной. Там на проезжей части образовалась самая глубокая лужа, да и большая часть тротуара также залита водой.  
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Общество 15.03.2018 14:50

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Прочитана: 1014 раз
Общество 15.03.2018 14:48

Администрация Ворошиловского района Волгограда  отменила свое же распоряжение  о сносе торгового павильона «Китай-город», расположенного на улице Череповецкой, 13б. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на документ, сделано это в порядке самоконтроля. Основанием для отмены распоряжения послужил тот факт, что на торговый объект еще в 2010 году предпринимателем  было оформлено право собственности. Ранее в администрации Ворошиловского района на основании решения комиссии заявили о намерении  демонтировать торговый павильон как самовольно установленный. Однако, как выяснилось, у него оказался законный владелец.
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15 марта 16:58
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15 марта 16:52
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15 марта 15:50
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