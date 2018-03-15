





Смотрите сегодня в программе: избирком готов сделать голосование 18 марта на избирательных участках Волгоградской области доступным, а силовики - безопасным. Скандальную точечную застройку в центре Волгограда законсервируют по решению суда: застройщику указали, что банкротство не повод подвергать людей опасности. Ротонду, пропилеи и прочие символы Центральной набережной Волгограда наконец-то отреставрируют: верхнюю и нижнюю террасы скоро охватит большая реконструкция. В весеннем Волгограде наступил сезон гигантских луж: по традиции местами ливневая канализация катастрофически не справляется с талой водой.





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