Серебряный призер чемпионата мира по фигурному катанию рассказал, почему уехал из Волгограда в Москву

Более 1630 человек, содержащихся под стражей в Волгоградской области, смогут проголосовать на выборах президента России в это воскресенье, 18 марта. Как сообщили ИА "Высота 102" в УФСИН России по региону, для этого в СИЗО-1, СИЗО-4 и СИЗО-5 образовано три стационарных избирательных участка. В СИЗО-2, СИЗО-3, а также в ПФРСИ при ИК-9, ИК-19, ЛИУ-15 и ЛИУ-23 выборы будут проведены силами выездных комиссий с использованием переносных урн. Все участки оборудованы необходимой мебелью, техникой, а также информационными стендами. Порядка 30 арестантов примут участие в выборах впервые. Для них администрация учреждений подготовила памятные подарки. Сообщается, что реализовать свое избирательное право смогут и более 130...

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