В Волгограде легендарный Дом Павлова готовят к капремонту









Капитальный ремонт крыши, фасада, подвальных помещений, сетей электроснабжения, систем водо- и теплоснабжения ожидает в текущем году многоквартирный дом №39 на улице Советской, известный как Дом Павлова. Как сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на акт государственно-архитектурной экспертизы научно-проектной документации, заявленные работы, указанные в документах, признаны соответствующими требованиям федерального закона "Об объектах культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации", требованиям ГОСТ. Объект культурного наследия федерального значения "Дом Павлова" - передовой бастион обороны Сталинграда в 1942 году. Этот дом героически защищала группа бойцов 13-й Гвардейской дивизии под командованием сержанта Якова Павлова. В течение 58 дней они держали оборону в здании, которое стало для противника неприступной крепостью. После окончания Сталинградской битвы "Дом Павлова" был восстановлен одним из первых.

"Дом Павлова" зарегистрирован в Реестре объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации. Проектная документация была разработана ООО "Научно-технический центр "ЮгПрофЭнерго" в соответствии с заданием на проектирование, выданным региональным фондом капремонта многоквартирных домов. Согласно документам, капитальный ремонт этого четырехэтажного жилого дома производился в 1974 году, текущий ремонт выполнялся в 1980 году. В 2000 году, со слов жильцов, был выполнен ремонт покрытия кровли. В процессе ремонта деревянные элементы крыши и обрешетка не менялись. Обследование показало, что на цоколе и отмостке имеются трещины, разрушения асфальтового слоя.













Наблюдаются трещины в кладке карниза и перемычек. Состояние крыши оценивается от недопустимого до работоспособного. Штукатурка фасада потрескалась, частично отслоилась. В техническом отчете сделаны выводы о необходимости ремонта фасада, покрытия и частично конструкций кровли, сетей электроснабжения, систем водо- и теплоснабжения.

Напомним, что ранее реставраторы-архитекторы одобрили проект капитального ремонта дома №36, который входит в "Комплекс застройки проспекта Ленина 1950-х гг." в Волгограде. Это здание, построенное в 1952 году, соединено колоннадой с Домом Павлова и входит в границы территории объекта культурного наследия регионального значения "Героическая оборона Сталинграда воинами 13-й Гвардейской дивизии и Волжской военной флотилии". Ремонт в этом доме должен был завершиться в 2017 году.



