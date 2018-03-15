







МЧС предупреждает жителей региона об ожидающемся гололеде. Как сообщили ИА “Высота 102” в региональном управлении ведомства, со ссылкой на прогноз синоптиков, сегодня ночью и завтра утром ожидаются дождь со снегом. Ситуацию усугубит понижение температуры. В связи с этим спасатели рекомендуют автолюбителям воздержаться от поездок, особенно ночью и утром. А также соблюдать все правила правила безопасности на дорогах. Пешеходам рекомендуют подбирать обувь с нескользящей подошвой на микропористой основе. При ходьбе смотреть под ноги и, по возможности, обходить опасные места. Если лед обойти не удается, нужно идти по нему как лыжнику, небольшими скользящими шажками. Избегать нужно и мест с наклонной поверхностью. При ходьбе нужно наступать на всю подошву, а ноги слегка расслабить в коленях, руки лучше держать свободными. Тяжелые сумки и руки в карманах могут сыграть злую шутку и увеличивают риск поскользнуться. Если избежать падения не удается, специалисты рекомендуют присесть, снизив высоты падения, сгруппироваться, и, перекатиться - это смягчит удар о землю. Торопиться с подъемом с земли не стоит, сначала нужно осмотреть себя и убедиться, что травм нет. Можно попросить прохожих помочь подняться. Нужно помнить и то, что особенно опасны падения на спину, вверх лицом -они чреваты получением сотрясения мозга.



