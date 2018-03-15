|Расследования
|15.03.2018 19:32
Следователи раскрыли мега-хищения на предприятии Роскосмоса в Волгограде
Следственным отделом по особо важным делам Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Волгоградской области возбуждено уголовное дело по факту мошеннических действий сотрудников АО «Оптовая электрическая компания» и АО «ФНПЦ «Титан-Баррикады» по статье «Мошенничество», совершенное организованной группой в особо крупном размере.
Как следует из материалов дела, - сообщает ИА «Высота 102», - следствием установлено, что между АО «Оптовая электрическая компания» и АО «ФНПЦ «Титан-Баррикады» был заключен договор энергоснабжения в 2006 году и допсоглашение в 2014-м, в соответствии с которым поставщик - АО «ОЭК» - осуществляет поставку электрической энергии и мощности АО«ФНПЦ «Титан-Баррикады».
Однако с июня 2014 года у сотрудников обоих предприятий, цитируем, «возник преступный умысел, направленный на хищение денежных средств, принадлежащих АО «ФНПЦ «Титан-Баррикады», группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере, путем обмана. Неустановленные следствием лица из числа сотрудников оборонного предприятия «Титан-Баррикады», реализуя свой преступный умысел, направленный на хищение денежных средств, принадлежащих АО «ФНПЦ «Титан-Баррикады» в особо крупном размере, действуя путем обмана, после проведения учета потребленной АО «ФНПЦ «Титан-Баррикады» электроктроэнергии составляли срочные донесения о расходе электроэнергии и мощности, в которых умышленно завышали количество потребляемой энергии и мощности. В результате мошеннических действий суммарная разница за период с июля 2014 года по июнь 2016 года отставила 54, 46 мегаватт, что в стоимости выражения составляет 27 млн 634 тыс. 232 рублей, что образует особо крупным размер. Полученными денежными средствами сотрудники АО «ОЭК» и АО «ФНПЦ» Титан-Баррикады» распорядились по своему усмотрению».
В постановлении подчеркивается, что «имеются достаточные данные, указывающие на совершение сотрудниками АО «ОЭК» н АО «ФНПЦ «Титан-Баррикады» преступления, предусмотренного ч. 4 ст.159 УК РФ. Максимальное наказание по данной статье - лишение свободы на срок до десяти лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей.
Напомним, оборонное предприятие «Титан-Баррикады» не впервые оказывается в центре скандалов. Недавно оно проиграло два процесса в арбитражном и Пятнадцатом арбитражном апелляционном суде Ростовской области управлению федеральной антимонопольной службы по Ростовской области, министерству обороны РФ, ПАО «Волгоград Энергосбыт», акционерному обществу «Оптовая энергетическая компания» и ее бывшему сотруднику, члену Совета директоров компании Геннадию Мигалю. Об этом ИА «Высота 102» сообщало в публикации «Волгоградское оборонное предприятие «Титан-Баррикады» потерпело фиаско в судах Ростовской области». Обвиняется в миллионных хищениях и заместитель генерального директора предприятия Николай Нескоблин. Об этом редакция также рассказывала в материале «В Волгограде обвиняемый в миллионных хищениях замгендиректора АО ФНПЦ «Титан-Баррикады» вернулся «в строй».
Волгоградские мадонны, или женщины, которые нас удивили
Мамочки в Волгограде получили от депутата Госдумы приданое для малышей
Изменение режима сброса воды через Волжскую ГЭС приведет к экологической катастрофе
Они воспитывают детей, спасают жизни, помогают тем, кто больше всех нуждается в поддержке. Журналисты ИА «Высота 102» нашли в Волгоградской...
Неожиданный сюрприз получили сегодня мамочки Волгограда, у которых родились малыши в Международный день 8 марта,...
О недопустимости изменения в текущем году многолетнего режима пропуска воды через Волгоградский гидроузел заявили сегодня в...
|Аналитика
|15.03.2018 20:00
Смотрите сегодня в программе: избирком готов сделать голосование 18 марта на избирательных участках Волгоградской области доступным, а силовики - безопасным. Скандальную точечную застройку в центре Волгограда законсервируют по решению суда: застройщику указали, что банкротство не повод подвергать людей опасности. Ротонду, пропилеи и прочие символы Центральной набережной Волгограда наконец-то отреставрируют: верхнюю и нижнюю террасы скоро охватит большая реконструкция. В весеннем Волгограде наступил сезон гигантских луж: по традиции местами ливневая канализация катастрофически не справляется с талой водой. Информационные выпуски ИА «Высота 102» выходят в эфире «Первого волгоградского канала» ежедневно, кроме выходных в 19:00 и 20:10, а также в...
Прочитана: 526 раз
|Общество
|15.03.2018 18:09
Сегодня во Всемирный день защиты прав потребителей самые надежные помощники партийного проекта «Народный контроль» в Волгограде получили заслуженные подарки. Как сообщает ИА «Высота 102», благодарственные грамоты и корзины с презентами из рук федерального координатора проекта «Единой России», депутата Госдумы Анны Кувычко получили активисты совета ветеранов Центрального района. Чествование самых внимательных народных контролеров состоялось в Волгоградской приемной лидера партии «ЕР». Участие в мероприятии также приняли региональный координатор проекта Михаил Струк и председатель общественного совета Ирина Яровая. Федеральный координатор «Народного контроля» Анна Кувычко поблагодарила гостей за активное сотрудничество с проектом, регулярную информацию о нарушении прав потребителей в магазинах...
Прочитана: 919 раз
|Общество
|15.03.2018 18:00
Депутат городского совета поселения Петров Вал Камышинского района Галина Иваненко крайне огорчилась, что ее не пустили в зал администрации Камышина, где проходила встреча с губернатором Волгоградской области Андреем Бочаровым. Напомним, на днях глава региона посетил город с рабочей поездкой. Как сообщила ИА «Высота 102» Галина Александровна, накануне она написала обращение на имя главы района Владимира Ерофеева с просьбой объяснить, почему перед ней захлопнули дверь. «Управляющий делами администрации Камышинского района С.А. Беликов сначала предложил мне снять верхнюю одежду,...
Прочитана: 2106 раз
|Экономика
|15.03.2018 17:21
За первые два месяца текущего года от всех налогоплательщиков Волгоградской области поступило 19,1 миллиарда рублей, что на 14,5% или на 2,4 миллиарда больше показателя аналогичного периода 2017 года. Об этом ИА "Высота 102" сегодня сообщили в УФНС России по региону. В доходы федерального бюджета перечислено 5,3 миллиарда рублей или 27,9 % от общего объема поступлений, в консолидированный бюджет области - 7,1 миллиарда, что на 13,5% больше января-февраля прошлого года. Объемы поступлений растут почти по всем видам налогов. Так, налог на доходы физических лиц принес в общую копилку 4,4 миллиарда рублей (23,2 % от общего объема поступлений). Налог на прибыль организаций...
Прочитана: 966 раз
|Общество
|15.03.2018 17:10
Волгоградским УФАС России рассмотрено очередное заявление УНО «Региональный фонд капремонта» о включении в реестр недобросовестных подрядных организаций компании «Лэндстрой». Как заявили ИА «Высота 102» в антимонопольном ведомстве, фонд капремонта обосновывал свои претензии к компании нарушением ею сроков окончания работ по установке лифтов в нескольких многоквартирных домах в Волгограде, в том числе на улицах Новороссийская, д. 16 и Невская, д. 18А. Волгоградское УФАС согласилось с доводами компании и приняло решение о включении ООО «Лэндстрой» в реестр недобросовестных подрядчиков. По словам заместителя руководителя УФАС Ольги Ячменевой, учитывая социальную напряженность, сложившуюся в сфере капитального ремонта, всем сторонам этого процесса стоит внимательнее...
Прочитана: 521 раз
|Общество
|15.03.2018 16:58 (Обновлено: 15.03.2018 17:16)
Администрация Калачевского городского поселения Волгоградской области требует от застройщика дома для переселенцев из аварийного жилья устранения недостатков проведенных работ. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе арбитражного суда Волгоградской области, в декабре 2016 года между администрацией Калачевского городского поселения и ООО «ЮгСтрой» был заключен муниципальный контракт на выполнение работ по строительству трехэтажного жилого дома «под ключ» на территории Калачевского городского поселения в рамках реализации областной адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории Волгоградской области с использованием средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства на 2013-2017 годы». Ответчик выполнил все работы, что подтверждается разрешением на ввод объекта...
Прочитана: 4861 раз
|Происшествия
|15.03.2018 16:53
О полицейской погоне за молодым человеком на черном “Mercedes”, произошедшей в центре Волгограда, рассказали ИА “Высота 102” в региональном главке МВД. Около остановки Комсомольская чрезмерно тонированная иномарка без номеров с молодым человеком за рулем привлекла внимание сотрудников ДПС. На приказ остановится водитель не отреагировал. Экипажи отдельного батальона ДПС преследовали нарушителя в Центральном, Краснооктябрьском и Тракторозаводском районах. Пытаясь уйти от погони, водитель проскакивал на красный свет и пытался затеряться во дворах. Лихача блокировали в жилом массиве Краснооктябрьского района. Там молодой человек бросил машину и после задержания пытался убедить стражей порядка, что на ней не ехал. Нарушителем оказался 28-летний житель...
Прочитана: 1892 раз
|Общество
|15.03.2018 16:52 (Обновлено: 15.03.2018 16:56)
Более 1630 человек, содержащихся под стражей в Волгоградской области, смогут проголосовать на выборах президента России в это воскресенье, 18 марта. Как сообщили ИА "Высота 102" в УФСИН России по региону, для этого в СИЗО-1, СИЗО-4 и СИЗО-5 образовано три стационарных избирательных участка. В СИЗО-2, СИЗО-3, а также в ПФРСИ при ИК-9, ИК-19, ЛИУ-15 и ЛИУ-23 выборы будут проведены силами выездных комиссий с использованием переносных урн. Все участки оборудованы необходимой мебелью, техникой, а также информационными стендами. Порядка 30 арестантов примут участие в выборах впервые. Для них администрация учреждений подготовила памятные подарки. Сообщается, что реализовать свое избирательное право смогут и более 130...
Прочитана: 304 раз
|Спорт
|15.03.2018 16:46 (Обновлено: 15.03.2018 16:47)
Серебряный призер чемпионата мира по фигурному катанию рассказал, почему уехал из Волгограда в Москву
Большое интервью с уроженцем Волгограда Артуром Даниеляном - серебряным призером недавнего чемпионата мира среди юниоров - опубликовала российская федерация фигурного катания на коньках. Как сообщает ИА «Высота 102», 14 - летний Артур Даниелян рассказал, как начал заниматься спортом в родном городе, а затем переехал в Москву. Одной из причин переезда фигурист назвал отсутствие катков в Волгограде. «Потому что там всего один каток, и очень много детей, которые хотят заниматься фигурным катанием. Льда на всех не всегда хватает, а взрослым спортсменам надо больше тренироваться, чтобы конкурировать с Москвой, Питером. И, когда у меня стало получаться, то мой...
Прочитана: 1930 раз
|Общество
|15.03.2018 15:50
МЧС предупреждает жителей региона об ожидающемся гололеде. Как сообщили ИА “Высота 102” в региональном управлении ведомства, со ссылкой на прогноз синоптиков, сегодня ночью и завтра утром ожидаются дождь со снегом. Ситуацию усугубит понижение температуры. В связи с этим спасатели рекомендуют автолюбителям воздержаться от поездок, особенно ночью и утром. А также соблюдать все правила правила безопасности на дорогах. Пешеходам рекомендуют подбирать обувь с нескользящей подошвой на микропористой основе. При ходьбе смотреть под ноги и, по возможности, обходить опасные места. Если лед обойти не удается, нужно идти по нему как лыжнику, небольшими скользящими шажками. Избегать нужно и мест...
Прочитана: 1168 раз
|Общество
|15.03.2018 15:32
Аппарат Волгоградской облдумы заказал партию сувенирных товаров – медицинские диагностические аппараты, тонометры. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на сайт госзаказов, на покупку 300 аппаратов планируется потратить почти 600 тысяч рублей. Сувенирные товары предназначены для обеспечения мероприятий, проводимых регпарламентом. Как следует из технической документации, тонометры измеряют артериальное давление, частоту сердечных сокращений и выявляют аритмию.
Прочитана: 706 раз
|Экономика
|15.03.2018 15:22
Молодые специалисты «ЕвроХим-ВолгаКалия» устроили волгоградским студентам экскурсию на Гремячинский ГОК
Молодёжь компании «ЕвроХим-ВолгаКалий» организовали экскурсию на Гремячинский ГОК для студентов и преподавателей Волгоградского технического университета. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе предприятия, начальник учебного центра Марина Зезекало познакомила гостей со своими молодыми коллегами, которые и выступили в роли принимающей стороны. Председатель действующего на «ЕвроХим-ВолгаКалии» совета молодых специалистов Юлия Гетманская рассказала о структуре компании, условиях для профессионального и личностного роста. Увидеть, как живется молодежи под крылом компании, гости могли в видеосюжетах, созданных молодыми специалистами во время традиционного слета молодых сотрудников предприятий группы «ЕвроХим», прошедшем в Сочи. О специфике работы Гремячинского горно-обогатительного комбината студентам рассказали начальник сильвинитовой...
Прочитана: 483 раз
|Доска позора
|15.03.2018 15:20
Грязным, холодным душем встречает волгоградцев перекресток улиц Рабоче-Крестьянской и Баррикадной в Ворошиловском районе Волгограда, сообщает корреспондент ИА “Высота 102”. Принимать водные процедуры после каждой проследовавшей мимо машины пешеходам приходится из-за скопившейся талой воды, которая не успевает уходить в ливневую канализацию. В итоге горожане перепрыгивают через лужи и уворачиваются от грязевых потоков, летящих из-под колес транспорта. Особенно не везет тем пешеходам, чей маршрут пролегает мимо дома №11 по улице Баррикадной. Там на проезжей части образовалась самая глубокая лужа, да и большая часть тротуара также залита водой.
Прочитана: 4455 раз
|Общество
|15.03.2018 14:50
Депутатам Волгоградской гордумы предстоит согласовать кардинальные перемены в облике конечной станции метротрама. Как сообщает ИА «Высота 102», в представительный орган власти внесен проект решения, согласно которому территория вблизи трамвайного кольца в Тракторозаводском районе подлежит переобустройству. В настоящее время этот участок земли именуется «зоной парков, скверов, садов, бульваров, набережных и пляжей». В случае утверждения депутатами поправок статус территории изменится на «застройку объектами общественно-делового назначения». Данные преобразования еще в конце ноября минувшего года одобрили участники публичных слушаний. На данной территории планируется возведение современного транспортно-пересадочного узла, что предусмотрено генеральным планом Волгограда. Это позволит, как полагают в администрации города, повысить комфорт пассажиров при ожидании...
Прочитана: 1013 раз
|Общество
|15.03.2018 14:48
Администрация Ворошиловского района Волгограда отменила свое же распоряжение о сносе торгового павильона «Китай-город», расположенного на улице Череповецкой, 13б. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на документ, сделано это в порядке самоконтроля. Основанием для отмены распоряжения послужил тот факт, что на торговый объект еще в 2010 году предпринимателем было оформлено право собственности. Ранее в администрации Ворошиловского района на основании решения комиссии заявили о намерении демонтировать торговый павильон как самовольно установленный. Однако, как выяснилось, у него оказался законный владелец.
Прочитана: 1271 раз
15 марта 19:32
Следователи раскрыли мега-хищения на предприятии Роскосмоса в Волгограде 3
15 марта 18:09
15 марта 18:00
15 марта 17:21
15 марта 17:10
15 марта 16:46
15 марта 15:22
15 марта 15:20
15 марта 14:48
15 марта 14:28
15 марта 14:27
15 марта 13:42
Расследования
15 марта 19:32
Следователи раскрыли мега-хищения на предприятии Роскосмоса в Волгограде 3
15 марта 13:42
15 марта 13:08
15 марта 10:33
14 марта 20:09
14 марта 17:08
14 марта 13:33
13 марта 11:55
13 марта 11:15
12 марта 14:16
12 марта 10:40
12 марта 09:39
11 марта 07:32
7 марта 12:16
6 марта 17:30
|Все RSS сайта
|АРХИВ новостей Волгограда
Поиск
День 15 Марта, Чт
Волгоград
Пасмурно, температура 1..3 С, давление 745..747 мм рт.ст., ветер Юго-Восточный, 6 м/с
Прогноз предоставлен Gismeteo.Ru
15 Марта, Чт
|1 $
|56.9372 руб.
|1 €
|70.5338 руб.
|1 GBP
|79.4103 руб.
|1 CHF
|60.1937 руб.
Предоставлено Банком России, Yahoo!
Обсуждают в форуме
Самые читаемые новости
Просмотров: 25023
«Высота 102 ТВ»: В Волгограде идут поиски тела задушенного и выброшенного матерью на помойку ребенка12
Просмотров: 12924
"Высота 102 ТВ": Перед Волгоградом встала задача заполнить огромный стадион во время тестовых матчей4
Просмотров: 11662
Просмотров: 7006
Просмотров: 6783
Рекомендуемые к прочтению новости
Рекомендации: +48 / 1-
Рекомендации: +45 / 18-
Рекомендации: +41 / 6-
Рекомендации: +38 / 8-
Рекомендации: +37 / 2-
Рекомендации: +35 / 3-
«Высота 102 ТВ»: В Волгограде идут поиски тела задушенного и выброшенного матерью на помойку ребенка12
Рекомендации: +30 / 10-
Рекомендации: +30 / 1-
Рекомендации: +29 / 2-
Рекомендации: +27 / 5-