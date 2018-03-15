Следственным отделом по особо важным делам Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Волгоградской области возбуждено уголовное дело по факту мошеннических действий сотрудников АО «Оптовая электрическая компания» и АО «ФНПЦ «Титан-Баррикады» по статье «Мошенничество», совершенное организованной группой в особо крупном размере.

Как следует из материалов дела, - сообщает ИА «Высота 102», - следствием установлено, что между АО «Оптовая электрическая компания» и АО «ФНПЦ «Титан-Баррикады» был заключен договор энергоснабжения в 2006 году и допсоглашение в 2014-м, в соответствии с которым поставщик - АО «ОЭК» - осуществляет поставку электрической энергии и мощности АО«ФНПЦ «Титан-Баррикады».

Однако с июня 2014 года у сотрудников обоих предприятий, цитируем, «возник преступный умысел, направленный на хищение денежных средств, принадлежащих АО «ФНПЦ «Титан-Баррикады», группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере, путем обмана. Неустановленные следствием лица из числа сотрудников оборонного предприятия «Титан-Баррикады», реализуя свой преступный умысел, направленный на хищение денежных средств, принадлежащих АО «ФНПЦ «Титан-Баррикады» в особо крупном размере, действуя путем обмана, после проведения учета потребленной АО «ФНПЦ «Титан-Баррикады» электроктроэнергии составляли срочные донесения о расходе электроэнергии и мощности, в которых умышленно завышали количество потребляемой энергии и мощности. В результате мошеннических действий суммарная разница за период с июля 2014 года по июнь 2016 года отставила 54, 46 мегаватт, что в стоимости выражения составляет 27 млн 634 тыс. 232 рублей, что образует особо крупным размер. Полученными денежными средствами сотрудники АО «ОЭК» и АО «ФНПЦ» Титан-Баррикады» распорядились по своему усмотрению».

В постановлении подчеркивается, что «имеются достаточные данные, указывающие на совершение сотрудниками АО «ОЭК» н АО «ФНПЦ «Титан-Баррикады» преступления, предусмотренного ч. 4 ст.159 УК РФ. Максимальное наказание по данной статье - лишение свободы на срок до десяти лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей.



