







Молодёжь компании «ЕвроХим-ВолгаКалий» организовали экскурсию на Гремячинский ГОК для студентов и преподавателей Волгоградского технического университета. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе предприятия, начальник учебного центра Марина Зезекало познакомила гостей со своими молодыми коллегами, которые и выступили в роли принимающей стороны.

Председатель действующего на «ЕвроХим-ВолгаКалии» совета молодых специалистов Юлия Гетманская рассказала о структуре компании, условиях для профессионального и личностного роста. Увидеть, как живется молодежи под крылом компании, гости могли в видеосюжетах, созданных молодыми специалистами во время традиционного слета молодых сотрудников предприятий группы «ЕвроХим», прошедшем в Сочи.

О специфике работы Гремячинского горно-обогатительного комбината студентам рассказали начальник сильвинитовой обогатительной фабрики Владимир Бучко и менеджер контроля качества Евгений Сохарев. Студентам, которые получают образование по техническим специальностям, было интересно узнать, как происходит технологический процесс обогащения калийных солей, какие современные технологии заложены в проектные решения при строительстве фабрики, поверхностного и подземного комплексов комбината.

После инструктажа и переодевания в спецодежду гости в сопровождении молодых специалистов отправились на экскурсию по сильвинитовой обогатительной фабрике. «Масштаб строительства предприятия, современные корпуса фабрики, новое оборудование и технологии, применяемые в производственном цикле, а также социальная политика компании в отношении молодых кадров произвели большое впечатление на студентов ВолгГТУ, Некоторые из них серьёзно задумались о трудоустройстве в ООО «ЕвроХим-ВолгаКалий», - отметили в компании.



