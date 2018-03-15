Депутатам Волгоградской гордумы предстоит согласовать кардинальные перемены в облике конечной станции метротрама. Как сообщает ИА «Высота 102», в представительный орган власти внесен проект решения, согласно которому территория вблизи трамвайного кольца в Тракторозаводском районе подлежит переобустройству. В настоящее время этот участок земли именуется «зоной парков, скверов, садов, бульваров, набережных и пляжей». В случае утверждения депутатами поправок статус территории изменится на «застройку объектами общественно-делового назначения». Данные преобразования еще в конце ноября минувшего года одобрили участники публичных слушаний.

На данной территории планируется возведение современного транспортно-пересадочного узла, что предусмотрено генеральным планом Волгограда. Это позволит, как полагают в администрации города, повысить комфорт пассажиров при ожидании общественного транспорта, а также облагородить заброшенную зеленую зону.

Проектом предусмотрено появление на этой территории крытых пешеходных зон и остановок, освещения, а также зала ожидания. Сейчас из благоустройства здесь только разбитый асфальт. К слову, противники данных нововведений заявляли, что следует оставить все как есть и не трогать зеленую зону. Обещания властей посадить новые деревья, провести поливочный водопровод и установить лавочки, видимо, «растопили лед» большинства скептиков.



