Ряд продавцов в Волгоградской области игнорируют требования по массовой доли глазури, которая допускается на рыбе и морепродуктах. Как сообщает ИА "Высота 102", это выявили сотрудники территориального управления Роспотребнадзора, осуществляющие контроль пищевой продукции из водных биологических ресурсов. Так, в 2017 году при проверке 74-х объектов торговой сети и предприятий общественного питания было исследовано 96 проб по физико-химическим показателям. Из них 22 не соответствуют установленным требованиям по превышению массовой доли глазури, что составляет 23% удельного веса нестандартных проб пищевой продукции из водных биоресурсов. По санитарно-химическим показателям было исследовано 20 проб рыбной продукции, из них на содержание пестицидов - 6 проб, мышьяка - 16 проб, ртути - 16 проб, свинца - 16 проб, кадмия - 16 проб, все соответствуют санитарно-эпидемиологическим требованиям. По микробиологическим показателям исследовано 89 проб рыбной продукции, из них всего 6 проб (7%) не соответствовали санитарно-эпидемиологическим требованиям. На содержание антибиотиков исследовано 5 проб рыбной продукции, на содержание паразитов исследовано 57 проб. Все они оказались отрицательными. Не обнаружили в исследуемых пробах рыбы и морепродуктов и радиоактивных веществ. Всего из оборота было изъято 18 партий рыбной продукции объемом 147,78 кг.

В отношении юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и должностных лиц, осуществляющих деятельность в сфере оборота рыбной продукции, возбуждено 32 административных дела, по которым наложено штрафов на сумму 440 тысяч рублей. Выдано 6 предписаний об устранении выявленных нарушений обязательных требований и предписаний о прекращении реализации пищевой продукции, не соответствующей санитарно-эпидемиологическим требованиям. Вынесено 32 представления об устранении причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения.



