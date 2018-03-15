Пользовательское соглашение | Реклама на сайте
Экономика
 15.03.2018 14:28

Два предприятия группы «НИКОХИМ» получили дипломы победителей областного конкурса «Лучшие менеджеры и организации 2017 года»



Награды победителям - руководителям АО «КАУСТИК» и ООО «Зиракс» - в Большом зале Администрации Волгоградской области вручил первый заместитель губернатора – председатель комитета финансов Александр Дорждеев.
Как сообщало ИА «Высота 102», престижный региональный конкурс, победителями которого стали 31 организация и 55 управленцев, проводился среди предприятий промышленности, ЖКХ, энергетики, транспорта, связи, АПК – всего в 16 номинациях. По итогам работы в прошлом году АО «КАУСТИК» - основному предприятию группы «НИКОХИМ» - присвоено звание «Лучшая организация 2017 года» в номинации «Промышленность». В этой же номинации лучшим менеджером признан генеральный директор ООО «Зиракс» Михаил Петрушин. Конкурс, ставший уже традиционным, помогает определить компании и организации, которые вносят наибольший вклад в социально-экономическое развитие региона.
«Победа в областном конкурсе - очередное подтверждение высокой квалификации всего персонала нашего «КАУСТИКа», который уже более полувека работает на благо Волгоградской области и всей страны, - отметил директор по производству АО «КАУСТИК» Николай Степанов. – Постоянный поиск новых направлений развития, внедрение энерго- и ресурсосберегающих технологий, повышение качества продукции до уровня мировых стандартов позволяют нам сохранять социальную стабильность внутри 5-тысячного коллектива, а также способствуют росту всей экономики региона даже в эти непростые времена».
Напомним, в прошлом году волгоградский «КАУСТИК» также был признан лучшей организацией Волгоградской области в сфере внешнеэкономической деятельности – продукция предприятия поставляется более чем в 40 стран мира. В феврале этого года Российский союз промышленников и предпринимателей назвал «КАУСТИК» лидером среди отечественных компаний в сфере развития кадрового потенциала. В 2017 году предприятие перечислило в бюджеты всех уровней и внебюджетные фонды более 2,4 млрд рублей налогов и сборов.

Вы хотите, чтобы на эту тему обратили внимание другие читатели?

Главные новости недели

Волгоградские депутаты нашли плюсы в заграничной медицинеСкончался главный режиссер Волгоградского НЭТа Отар ДжангишерашвилиВ Волгоградской области суд арестовал похитителя 11-летней школьницыВ городах Волгоградской области на выборах президента голосование усилят дизайн-проектамиДвухразовая аренда стадиона в Астрахани «Ротору-Волгограду» обошлась почти в 1 миллион рублей
 
Актуальные интервью и комментарии

Волгоградские мадонны, или женщины, которые нас удивили

Мамочки в Волгограде получили от депутата Госдумы приданое для малышей

Изменение режима сброса воды через Волжскую ГЭС приведет к экологической катастрофе

Они воспитывают детей, спасают жизни, помогают тем, кто больше всех нуждается в поддержке. Журналисты ИА «Высота 102» нашли в Волгоградской...

Неожиданный сюрприз получили сегодня мамочки Волгограда, у которых родились малыши в Международный день 8 марта,...

О недопустимости изменения в текущем году многолетнего режима пропуска воды через Волгоградский гидроузел заявили сегодня в...

Общество 15.03.2018 15:50

Жителей Волгоградской области предостерегают от "жесткой посадки" в гололед МЧС предупреждает жителей региона об ожидающемся гололеде. Как сообщили ИА “Высота 102” в региональном управлении ведомства, со ссылкой на прогноз синоптиков, сегодня ночью и завтра утром ожидаются дождь со снегом. Ситуацию усугубит понижение температуры. В связи с этим  спасатели  рекомендуют автолюбителям воздержаться от поездок, особенно ночью и  утром. А также соблюдать все правила правила безопасности на дорогах. Пешеходам  рекомендуют подбирать обувь с нескользящей подошвой на микропористой основе. При ходьбе смотреть под ноги и, по возможности, обходить опасные места. Если лед обойти не удается, нужно идти по нему  как лыжнику, небольшими скользящими шажками.  Избегать нужно и мест с наклонной поверхностью. При...
Прочитана: 517 раз
Общество 15.03.2018 15:32

Аппарат Волгоградской облдумы заказал партию сувенирных товаров – медицинские диагностические аппараты, тонометры. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на сайт госзаказов, на покупку 300 аппаратов планируется потратить почти 600 тысяч рублей. Сувенирные товары предназначены для обеспечения мероприятий, проводимых регпарламентом.  Как следует из технической документации, тонометры измеряют артериальное давление, частоту сердечных сокращений и выявляют аритмию. 
Прочитана: 372 раз
Экономика 15.03.2018 15:22

Молодые специалисты «ЕвроХим-ВолгаКалия» устроили волгоградским студентам экскурсию на Гремячинский ГОК Молодёжь компании «ЕвроХим-ВолгаКалий» организовали экскурсию на Гремячинский ГОК для студентов и преподавателей Волгоградского технического университета. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе предприятия, начальник учебного центра Марина Зезекало познакомила гостей со своими молодыми коллегами, которые и выступили в роли принимающей стороны.  Председатель действующего на «ЕвроХим-ВолгаКалии» совета молодых специалистов Юлия Гетманская рассказала о структуре компании, условиях для профессионального и личностного роста.  Увидеть, как живется молодежи под крылом компании, гости могли в видеосюжетах, созданных молодыми специалистами во время традиционного слета молодых сотрудников предприятий группы «ЕвроХим», прошедшем в Сочи.  О специфике работы Гремячинского горно-обогатительного комбината студентам рассказали начальник сильвинитовой...
Прочитана: 250 раз
Доска позора 15.03.2018 15:20

Грязным, холодным душем встречает волгоградцев перекресток улиц Рабоче-Крестьянской и Баррикадной в Ворошиловском районе Волгограда, сообщает корреспондент  ИА “Высота 102”. Принимать водные процедуры после каждой проследовавшей  мимо машины пешеходам приходится из-за скопившейся талой воды, которая не успевает уходить в ливневую канализацию. В итоге горожане перепрыгивают  через лужи  и уворачиваются  от грязевых потоков, летящих  из-под колес транспорта. Особенно не везет тем пешеходам, чей маршрут пролегает  мимо дома №11 по улице Баррикадной. Там на проезжей части образовалась самая глубокая лужа, да и большая часть тротуара также залита водой.  
Прочитана: 3361 раз
Общество 15.03.2018 14:50

Депутатам Волгоградской гордумы предстоит согласовать кардинальные перемены в облике конечной станции метротрама. Как сообщает ИА «Высота 102», в представительный орган власти внесен проект решения, согласно которому территория вблизи трамвайного кольца в Тракторозаводском районе подлежит переобустройству. В настоящее время этот участок земли именуется «зоной парков, скверов, садов, бульваров, набережных и пляжей». В случае утверждения депутатами поправок статус территории изменится на «застройку объектами общественно-делового назначения». Данные преобразования еще в конце ноября минувшего года одобрили участники публичных слушаний. На данной территории планируется возведение современного транспортно-пересадочного узла, что предусмотрено генеральным планом Волгограда. Это позволит, как полагают в администрации города, повысить комфорт пассажиров при ожидании...
Прочитана: 670 раз
Общество 15.03.2018 14:48 (Обновлено: 15.03.2018 15:14)

Администрация Волгограда отменила распоряжение администрации Ворошиловского района о сносе торгового павильона «Китай-город», расположенного на улице Череповецкой, 13б. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на постановление администрации города, сделано это в порядке самоконтроля за действиями должностных лиц. Основанием для отмены распоряжения послужил тот факт, что на торговый объект еще в 2010 году предпринимателем  было оформлено право собственности. Ранее в администрации Ворошиловского района на основании решения комиссии заявили о намерении  демонтировать торговый павильон как самовольно установленный. Однако, как выяснилось, у него оказался законный владелец.
Прочитана: 787 раз
Общество 15.03.2018 14:27

Ряд продавцов в Волгоградской области игнорируют требования по массовой доли глазури, которая допускается на рыбе и морепродуктах. Как сообщает ИА "Высота 102", это выявили сотрудники территориального управления Роспотребнадзора, осуществляющие контроль пищевой продукции из водных биологических ресурсов. Так, в 2017 году при проверке 74-х объектов торговой сети и предприятий общественного питания было исследовано 96 проб по физико-химическим показателям. Из них 22 не соответствуют установленным требованиям по превышению массовой доли глазури, что составляет 23% удельного веса нестандартных проб пищевой продукции из водных биоресурсов. По санитарно-химическим показателям было исследовано 20 проб рыбной продукции, из них на содержание пестицидов - 6 проб, мышьяка -...
Прочитана: 321 раз
Расследования 15.03.2018 13:42 (Обновлено: 15.03.2018 14:27)

Тракторозаводский районный суд Волгограда отказал в иске одному из волгоградских банков во взыскании более 60 тысячи рублей с жительницы города, которая еще в 2010 году оформила кредит в размере 20 тысяч рублей почти на 7 лет под 28% годовых. Однако ответчик нарушила кредитные обязательства, перестав вносить плату еще в 2011 году. Но, хотя этот факт был установлен и доказан, суд отказал в исковых требованиях банку на том основании, что кредитное учреждение обратилось в суд за защитой своих прав по истечении срока исковой давности. 
Прочитана: 3253 раз
Общество 15.03.2018 13:13 (Обновлено: 15.03.2018 13:26)

Бывший мэр Волгограда Евгений Ищенко поблагодарил легендарного актера Олега Табакова за участие в своей судьбе, сообщает ИА «Высота 102». На странице в соцсети Евгений Ищенко написал: «Сегодня проводили в последний путь удивительно светлого человека Олега Павловича Табакова, Царство Небесное его бессмертной душе и пусть земля ему будет пухом! 11 лет назад он приезжал в Волгоград поддержать мою семью,  когда я сидел в СИЗО 1 по весьма нелепым обвинениям, хотя мы лично тогда даже не были знакомы, низкий вам поклон, Олег Павлович!».  Прощание с народным артистом СССР Олегом Табаковым проходит сегодня в Москве. На...
Прочитана: 1626 раз
Экономика 15.03.2018 13:09

Михаил Зимин: «Руководителя делает его команда» Торжественное награждение победителей регионального этапа всероссийского конкурса «Менеджер года» прошло накануне в администрации региона. Как сообщает ИА "Высота 102", лидеров конкурса «Лучшие менеджеры и организации года» определили в сферах промышленности, строительства, транспорта, агропромышленного комплекса, науки и образования, культуры, СМИ и издательской деятельности, общественной и социальной сферы, торговли, сферы обслуживания и здравоохранения, малого и среднего предпринимательства.  Среди лауреатов – 31 организация и 55 менеджеров, которые, как подчеркнул вручивший дипломы председатель комитета финансов Волгоградской области Александр Дорждеев, своим ежедневным трудом вкладывают мощь экономике не только региона, но и страны. В номинации «Энергетика»  менеджером года - 2017 признан генеральный...
Прочитана: 2983 раз
Расследования 15.03.2018 13:08

«МРСК Юга»-«Волгоградэнерго» оштрафовали за волокиту Заплатить 300 тысяч рублей за волокиту при рассмотрении заявления одного из индивидуальных предпринимателей о подключении к сетям электроснабжения придется компании “МРСК Юга”-“Волгоградэнерго”. Как сообщила ИА “Высота 102” старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина, областной арбитражный суд оставил в силе штраф, выписанный региональным УФАС. Как показала проведенная надзорным ведомством проверка, организация нарушила порядок рассмотрения заявления. В результате бизнесмен получил необходимые для подключения электричества документы лишь спустя полгода. 
Прочитана: 438 раз
Культура 15.03.2018 13:03

Волгоградцам расскажут о князе, лепившем бюсты знаменитостей Предметы театрального реквизита, эскизы декораций и настоящие театральные костюмы, живопись, графика, скульптура, декоративно-прикладное искусство – все это - «Театр навсегда». Именно так называется выставка, которая открылась сегодня в  волгоградском музее изобразительных искусств имени Ильи Машкова.  По словам старшего научного сотрудника музея Ирины Преображенской, - сообщает ИА «Высота 102», - о каждом из представленных экспонатов можно написать целый захватывающий роман.  «Вот, к примеру, бюст Федора Ивановича Шаляпина из коллекции музея Машкова. Произведение было создано в 1904 году Паоло Трубецким, наследником ...
Прочитана: 520 раз
Общество 15.03.2018 12:51 (Обновлено: 15.03.2018 13:00)

Две волгоградские гостиницы не сдали ценовых позиций в предверии ЧМ-2018 Федеральное агентство по туризму опубликовало на своем официальном сайте новый, третий по счету список отелей, завышающих цены на номера в гостиницах  в городах-организаторах чемпионата мира по футболу FIFA 2018. Как сообщает ИА «Высота 102», согласно данным ведомства, в «черном»  списке значатся две волгоградские гостиницы, которые не пересмотрели цены на номера в отелях. Это гостиница «Lite Hotel» на  улице  Чапаева, 9, и гостиница «Hotel Gallery Park Volgograd» на  улице Рокоссовского, 7. Так, превышение цен на номера в гостинице «Lite Hotel»  составило 427%,  в «Hotel Gallery Park Volgograd»  - 194%. Примечательно, что «Hotel Gallery Park Volgograd» уже...
Прочитана: 1174 раз
Происшествия 15.03.2018 12:40

Применить табельное оружие для задержания нетрезвого водителя пришлось стражам порядка в Николаевском районе Волгоградской области. Как сообщили ИА “Высота” в региональном главке МВД, ЧП случилось накануне около 16 часов вблизи села Путь Ильича. Во время рейда наряд полиции попытался остановить опасно маневрировавшую на дороге “Ниву”. Но водитель приказу не подчинился и даже попытался сбить участкового. Предупредив водителя, что  применит оружие, младший лейтенант полиции дважды выстрелил из табельного пистолета вверх. После этого лихача задержали.  Как оказалось,  за рулем внедорожника был пьяный 42-летний житель села Ленинец Николаевского района. От медосвидетельствования мужчина отказался. Выяснилось, что в прошлом месяце у него на полтора года...
Прочитана: 1232 раз
Происшествия 15.03.2018 12:27

Три человека пострадали в ДТП в Тракторозаводском районе. Как сообщили ИА “Высота 102” в региональном главке МВД, авария произошла сегодня днем на въезде на плотину ГЭС со стороны Волгограда. По предварительным данным, 25-летняя девушка не справилась с управлением автомобилем“Datsun”, выехала на  встречную полосу  и врезалась в “Ладу Ларгус” и “Ладу Калину”. При столкновении получили травмы сама автоледи, а также водитель и пассажир “Ларгуса”. Из-за ДТП образовалась пробка. На месте работают экипажи городского ГАИ.
Прочитана: 929 раз


15 марта 15:50
Жителей Волгоградской области предостерегают от "жесткой посадки" в гололедСмотреть фотографии
15 марта 15:32
Депутаты Волгоградской облдумы нормализуют давление у избирателей Комментарии1
15 марта 15:22
Молодые специалисты «ЕвроХим-ВолгаКалия» устроили волгоградским студентам экскурсию на Гремячинский ГОКСмотреть фотографии
15 марта 15:20
“Доска позора”: Грязевой душ принимают пешеходы на оживленном перекрестке в Волгограда Комментарии11Cмотреть видео
15 марта 14:50
Волгоградская гордума готовится согласовать перестройку конечной станции метротрама Комментарии5
15 марта 14:48
В Волгограде передумали сносить «Китай-город» Комментарии9
15 марта 14:28
Два предприятия группы «НИКОХИМ» получили дипломы победителей областного конкурса «Лучшие менеджеры и организации 2017 года»Смотреть фотографии
15 марта 14:27
Роспотребнадзор нашел в магазинах Волгоградской области лишний лёд на рыбе и морепродуктах Комментарии2
15 марта 13:42
Суд "простил" жительнице Волгограда невыплаченный кредит Комментарии4
15 марта 13:13
Бывший мэр Волгограда: Олег Табаков 11 лет назад поддержал меня в СИЗО Комментарии39
15 марта 13:09
Михаил Зимин: «Руководителя делает его команда»Смотреть фотографии
15 марта 13:08
«МРСК Юга»-«Волгоградэнерго» оштрафовали за волокиту Комментарии1Смотреть фотографии
15 марта 13:03
Волгоградцам расскажут о князе, лепившем бюсты знаменитостейСмотреть фотографии
15 марта 12:51
Две волгоградские гостиницы не сдали ценовых позиций в предверии ЧМ-2018Смотреть фотографии
15 марта 12:40
Пьяного лихача в Волгоградской области остановили выстрелом в небо Комментарии10
15 марта 12:27
Авария с тремя пострадавшими парализовала движение по плотине ГЭС в Волжском Комментарии2
15 марта 12:13
На встрече с губернатором Волгоградской области в Камышине не хватило места всем желающим Комментарии17Смотреть фотографии
15 марта 12:11
Волгоградские знатоки оценили преимущества игры «Что? Где? Когда?» онлайнСмотреть фотографии
15 марта 11:33
Для жителей глубинки Волгоградской области организуют трансфер до избирательных участков Комментарии14Смотреть фотографии
15 марта 11:30
В Волгограде мошенники «подкупают» пенсионеров-избирателей сувенирными деньгами Комментарии2
Экономика
15 марта 15:22
Молодые специалисты «ЕвроХим-ВолгаКалия» устроили волгоградским студентам экскурсию на Гремячинский ГОКСмотреть фотографии
15 марта 14:28
Два предприятия группы «НИКОХИМ» получили дипломы победителей областного конкурса «Лучшие менеджеры и организации 2017 года»Смотреть фотографии
15 марта 13:09
Михаил Зимин: «Руководителя делает его команда»Смотреть фотографии
13 марта 16:47
Застройщику ЖК под Волгоградом запретили привлекать деньги дольщиков Комментарии6Смотреть фотографии
13 марта 15:57
В Госдуме РФ готовят закон об ужесточении ответственности за злоупотребления при госзакупках Комментарии10Смотреть фотографии
13 марта 15:19
Волгоградские налоговики рассказали, кому в 2018 году простят долги Комментарии6
13 марта 13:18
Рекламная кампания «Это Вам – Nemoloko!» уникального продукта стартовалаСмотреть фотографии
13 марта 13:16
В районах Волгоградской области ищут нефть и газ Комментарии12
13 марта 09:19
В Волгоградской области формируют программу развития Волжского Комментарии6Смотреть фотографии
12 марта 14:42
Волгоградской области угрожает нашествие клопов Комментарии13Смотреть фотографии
11 марта 08:39
Болельщикам ЧМ-2018 в Волгограде обеспечат бесплатные электрички
7 марта 13:29
Пробный запуск оборудования сильвинитовой фабрики Гремячинского ГОКа прошел успешно Комментарии26Смотреть фотографии
7 марта 13:09
Южанки – хранительницы семейного бюджета
7 марта 11:07
«Сады Придонья» готовят сады к сезону-2018Смотреть фотографии
7 марта 10:52
Волгоградское УФАС отменило закупку МУП «Метроэлектротранс» на 230 миллионов рублей Комментарии13
7 марта 09:19
«Роснефть» реализует масштабные социальные проекты на юге РоссииСмотреть фотографии
6 марта 14:55
ВТБ нарастил объём корпоративного кредитования в Волгоградской и Астраханской областяхСмотреть фотографии
6 марта 13:41
Волгоградский «КАУСТИК» на 32,5 % увеличил объём экспорта своей продукцииСмотреть фотографии
6 марта 11:32
TeleTrade: Всем нашим клиентам свойственна ответственностьСмотреть фотографииCмотреть видео
5 марта 14:17
Неизвестные факты о кроссоверах Chery Tiggo от официального дилера «Волга-Раст»Смотреть фотографии
2 марта 15:05
В Котельниково продолжается строительство новых дорог Комментарии7Смотреть фотографии
2 марта 13:48
Десять причин купить кроссоверы Chery вместо авто с пробегомСмотреть фотографии
2 марта 13:10
ВТБ снижает ставку по ипотеке до 9,3%
2 марта 11:57
В Волгоградской области предпринимателям напомнили об ответственности за фиктивную регистрацию фирм Комментарии5
1 марта 11:41
«Закрой люк – спаси ребенка» - как проходит акция в Волгограде Комментарии12Смотреть фотографии
28 февраля 16:28
ВТБ снижает ставки по автокредитованию
28 февраля 07:41
Комитет транспорта Волгоградской области проиграл подрядчику строительства моста через Волгу иск на 137 млн рублей Комментарии41Смотреть фотографии
27 февраля 15:03
Система наставничества на предприятиях ГК «НИКОХИМ» признана одной из лучших в ЮФОСмотреть фотографии
27 февраля 13:45
В котельной Красноармейского района Волгограда внедрена система автоматики
27 февраля 07:50
ЖК «40 домиков» приглашает стать новоселомСмотреть фотографии
Мы в социальных сетях
Все RSS сайтаВсе RSS сайта АРХИВ новостей Волгограда
Реклама

 

   

ФИНГРАМОТНОСТЬ

Нужна ли защита владельцам ценных бумаг?

  

ЗДОРОВЬЕ

Областная больница №1. Диагностика и лечение по 40 профилям

  

 

Товары для вашего здоровья и красоты (8442)27-06-74
ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.

 
Поиск
Расширенный поиск / Архив новостей
Поиск
Реклама

     
День 15 Марта, Чт
Волгоград
Пасмурно, температура 1..3 С, давление 745..747 мм рт.ст., ветер Юго-Восточный, 6 м/с
Прогноз на неделю

Прогноз предоставлен Gismeteo.Ru
15 Марта, Чт
1 $ 56.9372 руб.
1 € 70.5338 руб.
1 GBP 79.4103 руб.
1 CHF 60.1937 руб.
Предоставлено Банком России, Yahoo!
       
       
       

 

Обсуждают в форуме

В Волгограде единороссы в соцсетях объявили срочную мобилизацию избирателейКомментарии67
Конфликт элит и скудный бюджет: спикер Госдумы рассказал о работе волгоградского губернатораКомментарии59
Эксперты: Жители Волгограда готовы искать лучшую жизнь в других городахКомментарии43
В Волгограде готовятся к рабочему визиту спикера Госдумы Вячеслава ВолодинаКомментарии41
В Волгограде хотят снести гаражный городокКомментарии41
Причиной пожара в доме волгоградской политактивистки стала неисправная проводкаКомментарии40
Бывший мэр Волгограда: Олег Табаков 11 лет назад поддержал меня в СИЗОКомментарии39
Героиня публикации ИА «Высота 102» - одноглазая кошка Муха нашла домКомментарии37
Чиновника жилинспекции Волгограда задержали за проплаченную лояльность к УККомментарии37
В Волгограде ищут добровольцев для поисков тела убитого матерью ребенкаКомментарии31
В Волгоградской области подозреваемая в детоубийстве мать подарила вещи сына подруге (ВИДЕО)Комментарии28
Волгограду нужно постараться заполнить новый стадион во время тестовых матчей перед ЧМ-2018Комментарии27
В Волгоград прибыл спикер Госдумы Вячеслав ВолодинКомментарии27
Спикера Госдумы Вячеслава Володина впечатлила реконструкция больницы №25 в ВолгоградеКомментарии26
НЛО по расписанию: Медведицкая гряда, Волгоградская областьКомментарии26

Самые читаемые новости

«Высота 102 ТВ»: Спикер Госдумы лично хочет что-то сказать общественности ВолгоградаКомментарии10
Просмотров: 25023
«Высота 102 ТВ»: В Волгограде идут поиски тела задушенного и выброшенного матерью на помойку ребенкаКомментарии12
Просмотров: 12924
"Высота 102 ТВ": Перед Волгоградом встала задача заполнить огромный стадион во время тестовых матчейКомментарии4
Просмотров: 11662
Застройщику ЖК под Волгоградом запретили привлекать деньги дольщиковКомментарии6
Просмотров: 8209
В Волгоградской области подозреваемая в детоубийстве мать подарила вещи сына подруге (ВИДЕО)Комментарии28
Просмотров: 7006
В Волгограде хотят снести гаражный городокКомментарии41
Просмотров: 6783
Волонтеры вышли на поиски тела убитого матерью ребенка на свалку под ВолгоградомКомментарии11
Просмотров: 6389
В Волгограде единороссы в соцсетях объявили срочную мобилизацию избирателейКомментарии67
Просмотров: 6092
В Волгограде опоздавший на посадку пассажир отыгрался на автобусеКомментарии1
Просмотров: 5622
Волгоградцы по 10 часов "сидели" в живой очереди за билетами на ЧМ-2018Комментарии14
Просмотров: 5509

Рекомендуемые к прочтению новости

Победная серия: “Ротор-Волгоград” обыграл "Спартак-2” со счетом 1:0
Рекомендации: +48 / 1-
Волгоградские мадонны, или женщины, которые нас удивили
Рекомендации: +45 / 18-
В Волгограде прощаются с худруком НЭТа Отаром Джангишерашвили
Рекомендации: +41 / 6-
Двухразовая аренда стадиона в Астрахани «Ротору-Волгограду» обошлась почти в 1 миллион рублей
Рекомендации: +38 / 8-
Уроженец Волгограда завоевал серебро юниорского чемпионата мира по фигурному катанию
Рекомендации: +37 / 2-
Жители Волгоградской области идут служить по контракту из-за стабильной зарплаты
Рекомендации: +35 / 3-
«Высота 102 ТВ»: В Волгограде идут поиски тела задушенного и выброшенного матерью на помойку ребенкаКомментарии12
Рекомендации: +30 / 10-
В Волгограде закупают новое оборудование для диагностики и лечения онкозаболеванийКомментарии11
Рекомендации: +29 / 1-
Волгоградские депутаты нашли плюсы в заграничной медицине
Рекомендации: +29 / 2-
По волгоградским улицам начнут курсировать уральские трамваиКомментарии15
Рекомендации: +27 / 5-