Два предприятия группы «НИКОХИМ» получили дипломы победителей областного конкурса «Лучшие менеджеры и организации 2017 года»









Награды победителям - руководителям АО «КАУСТИК» и ООО «Зиракс» - в Большом зале Администрации Волгоградской области вручил первый заместитель губернатора – председатель комитета финансов Александр Дорждеев.

Как сообщало ИА «Высота 102», престижный региональный конкурс, победителями которого стали 31 организация и 55 управленцев, проводился среди предприятий промышленности, ЖКХ, энергетики, транспорта, связи, АПК – всего в 16 номинациях. По итогам работы в прошлом году АО «КАУСТИК» - основному предприятию группы «НИКОХИМ» - присвоено звание «Лучшая организация 2017 года» в номинации «Промышленность». В этой же номинации лучшим менеджером признан генеральный директор ООО «Зиракс» Михаил Петрушин. Конкурс, ставший уже традиционным, помогает определить компании и организации, которые вносят наибольший вклад в социально-экономическое развитие региона.

«Победа в областном конкурсе - очередное подтверждение высокой квалификации всего персонала нашего «КАУСТИКа», который уже более полувека работает на благо Волгоградской области и всей страны, - отметил директор по производству АО «КАУСТИК» Николай Степанов. – Постоянный поиск новых направлений развития, внедрение энерго- и ресурсосберегающих технологий, повышение качества продукции до уровня мировых стандартов позволяют нам сохранять социальную стабильность внутри 5-тысячного коллектива, а также способствуют росту всей экономики региона даже в эти непростые времена».

Напомним, в прошлом году волгоградский «КАУСТИК» также был признан лучшей организацией Волгоградской области в сфере внешнеэкономической деятельности – продукция предприятия поставляется более чем в 40 стран мира. В феврале этого года Российский союз промышленников и предпринимателей назвал «КАУСТИК» лидером среди отечественных компаний в сфере развития кадрового потенциала. В 2017 году предприятие перечислило в бюджеты всех уровней и внебюджетные фонды более 2,4 млрд рублей налогов и сборов.