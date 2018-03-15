Бывший мэр Волгограда: Олег Табаков 11 лет назад поддержал меня в СИЗО

Бывший мэр Волгограда Евгений Ищенко поблагодарил легендарного актера Олега Табакова за участие в своей судьбе, сообщает ИА «Высота 102». На странице в соцсети Евгений Ищенко написал: «Сегодня проводили в последний путь удивительно светлого человека Олега Павловича Табакова, Царство Небесное его бессмертной душе и пусть земля ему будет пухом! 11 лет назад он приезжал в Волгоград поддержать мою семью, когда я сидел в СИЗО 1 по весьма нелепым обвинениям, хотя мы лично тогда даже не были знакомы, низкий вам поклон, Олег Павлович!».

Прощание с народным артистом СССР Олегом Табаковым проходит сегодня в Москве. На траурную церемонию в Московский художественный театр пришли тысячи человек. Олег Табаков умер 12 марта, ему было 82 года.







