«МРСК Юга»-«Волгоградэнерго» оштрафовали за волокиту

МЧС предупреждает жителей региона об ожидающемся гололеде. Как сообщили ИА “Высота 102” в региональном управлении ведомства, со ссылкой на прогноз синоптиков, сегодня ночью и завтра утром ожидаются дождь со снегом. Ситуацию усугубит понижение температуры. В связи с этим спасатели рекомендуют автолюбителям воздержаться от поездок, особенно ночью и утром. А также соблюдать все правила правила безопасности на дорогах. Пешеходам рекомендуют подбирать обувь с нескользящей подошвой на микропористой основе. При ходьбе смотреть под ноги и, по возможности, обходить опасные места. Если лед обойти не удается, нужно идти по нему как лыжнику, небольшими скользящими шажками. Избегать нужно и мест с наклонной поверхностью. При...