Федеральное агентство по туризму опубликовало на своем официальном сайте новый, третий по счету список отелей, завышающих цены на номера в гостиницах в городах-организаторах чемпионата мира по футболу FIFA 2018. Как сообщает ИА «Высота 102», согласно данным ведомства, в «черном» списке значатся две волгоградские гостиницы, которые не пересмотрели цены на номера в отелях. Это гостиница «Lite Hotel» на улице Чапаева, 9, и гостиница «Hotel Gallery Park Volgograd» на улице Рокоссовского, 7. Так, превышение цен на номера в гостинице «Lite Hotel» составило 427%, в «Hotel Gallery Park Volgograd» - 194%. Примечательно, что «Hotel Gallery Park Volgograd» уже фигурировал в январском списке Ростуризма. Превышение норматива в январе составляло в данном отеле 73%. Судя по приведенным данным ведомства, «аппетиты» у владельцев этого отеля растут.

Отметим, что в обновленном списке отсутствует волгоградская гостиница «Lime», в которой, по данным Ростуризма на 28 февраля, превышение норматива составляло 56%.

По словам руководителя Федерального агентства по туризму Олега Сафонова, ряд отелей уже скорректировали стоимость своих услуг. Однако «недальновидные участники гостиничного рынка, воспользовавшись чемпионатом, пытаются получить сверхприбыль в ущерб своей собственной репутации и имиджу страны».



