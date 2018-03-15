|Происшествия
|15.03.2018 12:27
Авария с тремя пострадавшими парализовала движение по плотине ГЭС в Волжском
Три человека пострадали в ДТП в Тракторозаводском районе. Как сообщили ИА “Высота 102” в региональном главке МВД, авария произошла сегодня днем на въезде на плотину ГЭС со стороны Волгограда. По предварительным данным, 25-летняя девушка не справилась с управлением автомобилем“Datsun”, выехала на встречную полосу и врезалась в “Ладу Ларгус” и “Ладу Калину”. При столкновении получили травмы сама автоледи, а также водитель и пассажир “Ларгуса”. Из-за ДТП образовалась пробка. На месте работают экипажи городского ГАИ.
Волгоградские мадонны, или женщины, которые нас удивили
Мамочки в Волгограде получили от депутата Госдумы приданое для малышей
Изменение режима сброса воды через Волжскую ГЭС приведет к экологической катастрофе
Они воспитывают детей, спасают жизни, помогают тем, кто больше всех нуждается в поддержке. Журналисты ИА «Высота 102» нашли в Волгоградской...
Неожиданный сюрприз получили сегодня мамочки Волгограда, у которых родились малыши в Международный день 8 марта,...
О недопустимости изменения в текущем году многолетнего режима пропуска воды через Волгоградский гидроузел заявили сегодня в...
|Общество
|15.03.2018 15:50
МЧС предупреждает жителей региона об ожидающемся гололеде. Как сообщили ИА “Высота 102” в региональном управлении ведомства, со ссылкой на прогноз синоптиков, сегодня ночью и завтра утром ожидаются дождь со снегом. Ситуацию усугубит понижение температуры. В связи с этим спасатели рекомендуют автолюбителям воздержаться от поездок, особенно ночью и утром. А также соблюдать все правила правила безопасности на дорогах. Пешеходам рекомендуют подбирать обувь с нескользящей подошвой на микропористой основе. При ходьбе смотреть под ноги и, по возможности, обходить опасные места. Если лед обойти не удается, нужно идти по нему как лыжнику, небольшими скользящими шажками. Избегать нужно и мест с наклонной поверхностью. При...
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|Общество
|15.03.2018 15:32
Аппарат Волгоградской облдумы заказал партию сувенирных товаров – медицинские диагностические аппараты, тонометры. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на сайт госзаказов, на покупку 300 аппаратов планируется потратить почти 600 тысяч рублей. Сувенирные товары предназначены для обеспечения мероприятий, проводимых регпарламентом. Как следует из технической документации, тонометры измеряют артериальное давление, частоту сердечных сокращений и выявляют аритмию.
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|Экономика
|15.03.2018 15:22
Молодые специалисты «ЕвроХим-ВолгаКалия» устроили волгоградским студентам экскурсию на Гремячинский ГОК
Молодёжь компании «ЕвроХим-ВолгаКалий» организовали экскурсию на Гремячинский ГОК для студентов и преподавателей Волгоградского технического университета. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе предприятия, начальник учебного центра Марина Зезекало познакомила гостей со своими молодыми коллегами, которые и выступили в роли принимающей стороны. Председатель действующего на «ЕвроХим-ВолгаКалии» совета молодых специалистов Юлия Гетманская рассказала о структуре компании, условиях для профессионального и личностного роста. Увидеть, как живется молодежи под крылом компании, гости могли в видеосюжетах, созданных молодыми специалистами во время традиционного слета молодых сотрудников предприятий группы «ЕвроХим», прошедшем в Сочи. О специфике работы Гремячинского горно-обогатительного комбината студентам рассказали начальник сильвинитовой...
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|Доска позора
|15.03.2018 15:20
Грязным, холодным душем встречает волгоградцев перекресток улиц Рабоче-Крестьянской и Баррикадной в Ворошиловском районе Волгограда, сообщает корреспондент ИА “Высота 102”. Принимать водные процедуры после каждой проследовавшей мимо машины пешеходам приходится из-за скопившейся талой воды, которая не успевает уходить в ливневую канализацию. В итоге горожане перепрыгивают через лужи и уворачиваются от грязевых потоков, летящих из-под колес транспорта. Особенно не везет тем пешеходам, чей маршрут пролегает мимо дома №11 по улице Баррикадной. Там на проезжей части образовалась самая глубокая лужа, да и большая часть тротуара также залита водой.
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|Общество
|15.03.2018 14:50
Депутатам Волгоградской гордумы предстоит согласовать кардинальные перемены в облике конечной станции метротрама. Как сообщает ИА «Высота 102», в представительный орган власти внесен проект решения, согласно которому территория вблизи трамвайного кольца в Тракторозаводском районе подлежит переобустройству. В настоящее время этот участок земли именуется «зоной парков, скверов, садов, бульваров, набережных и пляжей». В случае утверждения депутатами поправок статус территории изменится на «застройку объектами общественно-делового назначения». Данные преобразования еще в конце ноября минувшего года одобрили участники публичных слушаний. На данной территории планируется возведение современного транспортно-пересадочного узла, что предусмотрено генеральным планом Волгограда. Это позволит, как полагают в администрации города, повысить комфорт пассажиров при ожидании...
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|Общество
|15.03.2018 14:48 (Обновлено: 15.03.2018 15:14)
Администрация Волгограда отменила распоряжение администрации Ворошиловского района о сносе торгового павильона «Китай-город», расположенного на улице Череповецкой, 13б. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на постановление администрации города, сделано это в порядке самоконтроля за действиями должностных лиц. Основанием для отмены распоряжения послужил тот факт, что на торговый объект еще в 2010 году предпринимателем было оформлено право собственности. Ранее в администрации Ворошиловского района на основании решения комиссии заявили о намерении демонтировать торговый павильон как самовольно установленный. Однако, как выяснилось, у него оказался законный владелец.
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|Экономика
|15.03.2018 14:28
Два предприятия группы «НИКОХИМ» получили дипломы победителей областного конкурса «Лучшие менеджеры и организации 2017 года»
Награды победителям - руководителям АО «КАУСТИК» и ООО «Зиракс» - в Большом зале Администрации Волгоградской области вручил первый заместитель губернатора – председатель комитета финансов Александр Дорждеев. Как сообщало ИА «Высота 102», престижный региональный конкурс, победителями которого стали 31 организация и 55 управленцев, проводился среди предприятий промышленности, ЖКХ, энергетики, транспорта, связи, АПК – всего в 16 номинациях. По итогам работы в прошлом году АО «КАУСТИК» - основному предприятию группы «НИКОХИМ» - присвоено звание «Лучшая организация 2017 года» в номинации «Промышленность». В этой же номинации лучшим менеджером признан генеральный директор ООО «Зиракс» Михаил Петрушин. Конкурс, ставший уже традиционным,...
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|Общество
|15.03.2018 14:27
Ряд продавцов в Волгоградской области игнорируют требования по массовой доли глазури, которая допускается на рыбе и морепродуктах. Как сообщает ИА "Высота 102", это выявили сотрудники территориального управления Роспотребнадзора, осуществляющие контроль пищевой продукции из водных биологических ресурсов. Так, в 2017 году при проверке 74-х объектов торговой сети и предприятий общественного питания было исследовано 96 проб по физико-химическим показателям. Из них 22 не соответствуют установленным требованиям по превышению массовой доли глазури, что составляет 23% удельного веса нестандартных проб пищевой продукции из водных биоресурсов. По санитарно-химическим показателям было исследовано 20 проб рыбной продукции, из них на содержание пестицидов - 6 проб, мышьяка -...
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|Расследования
|15.03.2018 13:42 (Обновлено: 15.03.2018 14:27)
Тракторозаводский районный суд Волгограда отказал в иске одному из волгоградских банков во взыскании более 60 тысячи рублей с жительницы города, которая еще в 2010 году оформила кредит в размере 20 тысяч рублей почти на 7 лет под 28% годовых. Однако ответчик нарушила кредитные обязательства, перестав вносить плату еще в 2011 году. Но, хотя этот факт был установлен и доказан, суд отказал в исковых требованиях банку на том основании, что кредитное учреждение обратилось в суд за защитой своих прав по истечении срока исковой давности.
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|Общество
|15.03.2018 13:13 (Обновлено: 15.03.2018 13:26)
Бывший мэр Волгограда Евгений Ищенко поблагодарил легендарного актера Олега Табакова за участие в своей судьбе, сообщает ИА «Высота 102». На странице в соцсети Евгений Ищенко написал: «Сегодня проводили в последний путь удивительно светлого человека Олега Павловича Табакова, Царство Небесное его бессмертной душе и пусть земля ему будет пухом! 11 лет назад он приезжал в Волгоград поддержать мою семью, когда я сидел в СИЗО 1 по весьма нелепым обвинениям, хотя мы лично тогда даже не были знакомы, низкий вам поклон, Олег Павлович!». Прощание с народным артистом СССР Олегом Табаковым проходит сегодня в Москве. На...
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|Экономика
|15.03.2018 13:09
Торжественное награждение победителей регионального этапа всероссийского конкурса «Менеджер года» прошло накануне в администрации региона. Как сообщает ИА "Высота 102", лидеров конкурса «Лучшие менеджеры и организации года» определили в сферах промышленности, строительства, транспорта, агропромышленного комплекса, науки и образования, культуры, СМИ и издательской деятельности, общественной и социальной сферы, торговли, сферы обслуживания и здравоохранения, малого и среднего предпринимательства. Среди лауреатов – 31 организация и 55 менеджеров, которые, как подчеркнул вручивший дипломы председатель комитета финансов Волгоградской области Александр Дорждеев, своим ежедневным трудом вкладывают мощь экономике не только региона, но и страны. В номинации «Энергетика» менеджером года - 2017 признан генеральный...
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|Расследования
|15.03.2018 13:08
Заплатить 300 тысяч рублей за волокиту при рассмотрении заявления одного из индивидуальных предпринимателей о подключении к сетям электроснабжения придется компании “МРСК Юга”-“Волгоградэнерго”. Как сообщила ИА “Высота 102” старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина, областной арбитражный суд оставил в силе штраф, выписанный региональным УФАС. Как показала проведенная надзорным ведомством проверка, организация нарушила порядок рассмотрения заявления. В результате бизнесмен получил необходимые для подключения электричества документы лишь спустя полгода.
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|Культура
|15.03.2018 13:03
Предметы театрального реквизита, эскизы декораций и настоящие театральные костюмы, живопись, графика, скульптура, декоративно-прикладное искусство – все это - «Театр навсегда». Именно так называется выставка, которая открылась сегодня в волгоградском музее изобразительных искусств имени Ильи Машкова. По словам старшего научного сотрудника музея Ирины Преображенской, - сообщает ИА «Высота 102», - о каждом из представленных экспонатов можно написать целый захватывающий роман. «Вот, к примеру, бюст Федора Ивановича Шаляпина из коллекции музея Машкова. Произведение было создано в 1904 году Паоло Трубецким, наследником ...
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|Общество
|15.03.2018 12:51 (Обновлено: 15.03.2018 13:00)
Федеральное агентство по туризму опубликовало на своем официальном сайте новый, третий по счету список отелей, завышающих цены на номера в гостиницах в городах-организаторах чемпионата мира по футболу FIFA 2018. Как сообщает ИА «Высота 102», согласно данным ведомства, в «черном» списке значатся две волгоградские гостиницы, которые не пересмотрели цены на номера в отелях. Это гостиница «Lite Hotel» на улице Чапаева, 9, и гостиница «Hotel Gallery Park Volgograd» на улице Рокоссовского, 7. Так, превышение цен на номера в гостинице «Lite Hotel» составило 427%, в «Hotel Gallery Park Volgograd» - 194%. Примечательно, что «Hotel Gallery Park Volgograd» уже...
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|Происшествия
|15.03.2018 12:40
Применить табельное оружие для задержания нетрезвого водителя пришлось стражам порядка в Николаевском районе Волгоградской области. Как сообщили ИА “Высота” в региональном главке МВД, ЧП случилось накануне около 16 часов вблизи села Путь Ильича. Во время рейда наряд полиции попытался остановить опасно маневрировавшую на дороге “Ниву”. Но водитель приказу не подчинился и даже попытался сбить участкового. Предупредив водителя, что применит оружие, младший лейтенант полиции дважды выстрелил из табельного пистолета вверх. После этого лихача задержали. Как оказалось, за рулем внедорожника был пьяный 42-летний житель села Ленинец Николаевского района. От медосвидетельствования мужчина отказался. Выяснилось, что в прошлом месяце у него на полтора года...
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15 марта 15:22
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15 марта 12:27
Авария с тремя пострадавшими парализовала движение по плотине ГЭС в Волжском 2
15 марта 12:13
15 марта 11:33
Происшествия
15 марта 12:27
Авария с тремя пострадавшими парализовала движение по плотине ГЭС в Волжском 2
15 марта 08:23
14 марта 12:56
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