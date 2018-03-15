Волгоградцам расскажут о князе, лепившем бюсты знаменитостей

Предметы театрального реквизита, эскизы декораций и настоящие театральные костюмы, живопись, графика, скульптура, декоративно-прикладное искусство – все это - «Театр навсегда». Именно так называется выставка, которая открылась сегодня в волгоградском музее изобразительных искусств имени Ильи Машкова.

По словам старшего научного сотрудника музея Ирины Преображенской, - сообщает ИА «Высота 102», - о каждом из представленных экспонатов можно написать целый захватывающий роман.

«Вот, к примеру, бюст Федора Ивановича Шаляпина из коллекции музея Машкова. Произведение было создано в 1904 году Паоло Трубецким, наследником морганатического брака русского князя, дипломата Петра Трубецкого и американской пианистки Ады Винганс, - говорит Ирина Преображенская. - Трубецкой большую часть своей жизни провел за пределами Российской империи, но прославился как импрессионист в скульптуре. Он является автором целой галереи произведений, посвященных известным российским персонам: Александру III, Льву Толстому, Исааку Левитану, Сергею Витте, Федору Шаляпину и многим другим».

Более 100 произведений из фондов и производственных мастерских волгоградских театров, представленных на выставке, станут настоящим открытием для любителей искусства, - убеждены в музее.