Пользовательское соглашение | Реклама на сайте
Происшествия
 15.03.2018 11:30

В Волгограде мошенники «подкупают» пенсионеров-избирателей сувенирными деньгами

Волгоградские полицейские начали обход домовладений и квартир в Ворошиловском районе для проведения разъяснительной работы среди пожилых горожан, которых они предупреждают о возможных случаях мошенничества. Как сообщили ИА «Высота 102» в УМВД по Волгограду, в последнее время на территории  Волгограда получили распространение случаи, когда неизвестные представляются членами избирательных комиссий и посещают на дому престарелых граждан. Под предлогом доплаты за участие в выборах злоумышленники просят пенсионеров разменять крупные купюры, которые являются сувенирными банкнотами. О случаях подобного мошенничества в правоохранительные органы поступают сообщения ежедневно. Стражи порядка вручают  гражданам буклеты с описанием основных видов мошенничества и способах защиты от уловок преступников, а также визитки с указанием номеров телефонов дежурной части и адресами опорных пунктов полиции. 
Подобные профилактические мероприятия пройдут в каждом районе города Волгограда.

Вы хотите, чтобы на эту тему обратили внимание другие читатели?

Главные новости недели

Волгоградские депутаты нашли плюсы в заграничной медицинеСкончался главный режиссер Волгоградского НЭТа Отар ДжангишерашвилиВ Волгоградской области суд арестовал похитителя 11-летней школьницыВ городах Волгоградской области на выборах президента голосование усилят дизайн-проектамиДвухразовая аренда стадиона в Астрахани «Ротору-Волгограду» обошлась почти в 1 миллион рублей
 
Актуальные интервью и комментарии

Волгоградские мадонны, или женщины, которые нас удивили

Мамочки в Волгограде получили от депутата Госдумы приданое для малышей

Изменение режима сброса воды через Волжскую ГЭС приведет к экологической катастрофе

Они воспитывают детей, спасают жизни, помогают тем, кто больше всех нуждается в поддержке. Журналисты ИА «Высота 102» нашли в Волгоградской...

Неожиданный сюрприз получили сегодня мамочки Волгограда, у которых родились малыши в Международный день 8 марта,...

О недопустимости изменения в текущем году многолетнего режима пропуска воды через Волгоградский гидроузел заявили сегодня в...

Общество 15.03.2018 12:13

На встрече с губернатором Волгоградской области в Камышине не хватило места всем желающим Депутат городского совета поселения Петров Вал Камышинского района Галина Иваненко крайне огорчилась, что ее не пустили в зал администрации Камышина, где проходила встреча с губернатором Волгоградской области Андреем Бочаровым. Напомним, на днях  глава региона посетил город с рабочей поездкой. Как сообщила ИА «Высота 102»  Галина Александровна, накануне  она написала обращение на имя главы района Владимира Ерофеева с просьбой объяснить, почему перед ней захлопнули дверь. «Управляющий делами администрации Камышинского района С.А. Беликов сначала предложил мне снять верхнюю одежду, а потом сказал, что меня нет...
Прочитана: 72 раз
Телеком 15.03.2018 12:11

Волгоградские знатоки оценили преимущества игры «Что? Где? Когда?» онлайн «Ростелеком» организовал турнир по интеллектуальной игре «Что? Где? Когда?» между командами Южного Федерального и Волгоградского государственного университетов. Команды знатоков объединила видеоконференцсвязь, предоставленная компанией. Как сообщила ИА «Высота 102» пресс-служба компании, турнир прошел без технических сбоев, знатоки оценили преимущества онлайн-игры. Победителем весенних межрегиональных студенческих игр стала команда ростовчан.  Капитан команды ВолГУ Александр Воробьев поделился своими впечатлениями: «Общаться со своими сверстниками из других городов, не выезжая за пределы Волгограда, соревноваться с ними в эрудиции – это здорово!  Большое спасибо организаторам, они сумели сделать так, что не было ни одной технической накладки. К тому же...
Прочитана: 46 раз
Выборы 15.03.2018 11:33

Для жителей глубинки Волгоградской области организуют трансфер до избирательных участков Избирательная комиссия Волгоградской области полностью готова к проведению выборов президента России, которые состоятся в это воскресенье, 18 марта. Об этом сегодня на пресс-конференции с уверенностью заявил председатель ИКВО Виктор Черячукин, сообщает ИА «Высота 102». От каких-либо прогнозов явки граждан на участки для голосования глава облизбиркома категорически отказался, но заметил, что организаторы выборов постарались создать максимально благоприятные условия для участия в выборах самых разных групп населения.  Так, для жителей  малонаселенных уголков региона, в которых отсутствуют УИКи, органы местного самоуправления в день выборов организуют трансфер до избирательных участков и...
Прочитана: 447 раз
Общество 15.03.2018 11:15

Медицинские волонтеры обеспечат вич-безопасность жителей Волгограда во время ЧМ-2018 В Волгограде прошел функциональный тренинг для городских волонтеров к  ЧМ по футболу 2018 в направлении «Медицина». О способах защиты населения при возникновении ЧС,  действиях при обнаружении взрывных устройств студентам-медикам рассказал руководитель музея истории гражданской обороны Волгоградской области Николай Лысаков, сообщили ИА «Высота 102» в медуниверситете.   «Во время проведения Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 ожидается прибытие в Волгоградскую область иностранных туристов из Англии, Польши, Исландии, Туниса, Нигерии, Египта, Саудовской Аравии, Японии», – подчеркнула медицинский психолог Волгоградского областного центра по профилактике и борьбе со...
Прочитана: 1083 раз
Общество 15.03.2018 11:15

Масштабное обновление главной городской набережной начнется этой весной – проектная документация по реконструкции уже прошла государственную экспертизу. Накануне, сообщили ИА «Высота 102» в администрации Волгограда, объявлен аукцион на выполнение реставрации ротонды, а также основания с лестницей и пропилеев центральной лестницы. Всего до конца года будут отремонтированы пять объектов, входящих в состав ансамбля. Реконструкция верхней террасы пройдет в несколько этапов. Так, в ходе первоочередных работ будут восстановлены восьмиколонные пропилеи, обрамляющие центральную лестницу, и ротонда с лестницей. Эти объекты требуют особенного внимания: десятилетиями сооружениям не уделялось должного внимания, из-за чего они пришли в крайне изношенное состояние.  Также в ходе реконструкции запланировано...
Прочитана: 416 раз
Происшествия 15.03.2018 10:34

Подросток пострадал на дороге  в Дзержинском районе. Как сообщили ИА “Высота 102” в ГУ МВД России по Волгоградской области, накануне ”Mitsubishi ASX” под управлением 28-летнего водителя  сбил перебегавшего дорогу в неположенном месте 16-летнего школьника. Инцидент произошел напротив дома № 50 по улице Продольной. Подросток с травмой головы сам обратился к медикам, но оставаться  в больнице отказался.
Прочитана: 880 раз
Расследования 15.03.2018 10:33

Строительство многоквартирного жилого дома №56 по улице Коммунистической законсервируют по решению суда Центрального района. Как сообщила ИА “Высота 102” старший помощник прокурора Волгоградской области, судебная инстанция удовлетвоила иск прокуратуры. Такая мера должна обеспечить сохранность основных конструкций и безопасности здания для людей и окружающей среды.  В надзорном ведомстве отметили, что в соответствии с Градостроительным кодексом,  прекращая работы или приостанавливая их дольше, чем на полгода, застройщик или  заказчик должны законсервировать строящийся объект. И процесс банкротства, который сейчас проходит  застройщик,  от этой обязанности его не освобождает.  Как показала проверка, застройщик - ООО “Авто-С” -  уведомил инспекцию госстройнадзора о прекращении работ в связи с...
Прочитана: 2090 раз
Происшествия 15.03.2018 09:40

Двоих наркокурьеров из Самары поймали при перевозке “товара” в Калачевском районе. Как сообщили ИА “Высота 102” в региональном ГУ МВД, 28-летнего мужчину и его 27-летнюю сожительницу задержали сотрудники управления по контролю за незаконным оборотом наркотиков при поддержке бойцов спецотряда “Гром”  и экипажей отдельного батальона ДПС на 88-м километре ростовской трассы.  У преступной парочки изъяли  более полукилограмма амфетамина. Как выяснили полицейские,  жители Самары занимались  поставкой  самых разных наркотиков - амфетамина, ЛСД, МДМА - на территории нескольких регионов. Им помогали так называемые “раскладчики”, двоих из них удалось задержать. Теперь наркопоставщикам грозит серьезный тюремный срок - от 15 до 20 лет.
Прочитана: 899 раз
Выборы 15.03.2018 09:38

В Волгоградской области более 90 тысяч избирателей проголосуют далеко от дома 92766 жителей региона могут проголосовать по месту пребывания на выборах президента РФ. Такие заявления принимались до 12 марта. Заявления об участии в референдуме по месту своего фактического нахождения написали почти 58 тысяч граждан. Об этом, сообщает корреспондент ИА «Высота 102», заявил сегодня на пресс-конференции председатель облизбиркома Виктор Черячукин. Количество тех, кто хочет проголосовать вдали от дома, на этих выборах выросло по сравнению  с выборами в Госдуму 2016 года почти в 4 раза. Тогда открепительные удостоверения были выданы 20,5 тысячам человек. Виктор Черячукин  отметил также высокую активность избирателей, интересующихся процессом предстоящего голосования. Так, на горячую линию облизбиркома поступило 1100 звонков. Председатель...
Прочитана: 375 раз
Общество 15.03.2018 08:47

В связи с ухудшением погодных условий, изменением температуры и  выпадением осадков в виде снега, мокрого снега, дождя  на дорогах Волгограда и области возможно затруднение движения. В ГИБДД Волгоградской области, сообщает ИА «Высота 102», просят всех участников дорожного движения быть предельно внимательными и осторожными на трассах региона, соблюдать скоростной режим движения и дистанцию между транспортными средствами.   Пешеходам необходимо помнить, что транспортное средство остановить мгновенно невозможно и пользоваться только пешеходными переходами при пересечении проезжей части.  Подразделения дорожного надзора ГИБДД переведены в режим повышенной готовности. 
Прочитана: 1445 раз
Происшествия 15.03.2018 08:23

О ДТП с участием автобуса сообщили ИА “Высота 102” очевидцы. По предварительным данным, сегодня утром на трассе  “Волгоград-Калач-на-Дону” около поворота на поселок Карповка с проезжей части вылетел на обочину и съехал в кювет рейсовый автобус. В региональном ГУ МВД России информагентству уточнили, что автобус был без пассажиров, водитель также не пострадал. Информация о обстоятельствах ДТП уточняется.
Прочитана: 1344 раз
Телеком 15.03.2018 08:16

«МегаФон» обновляет линейку тарифов «Включайся» «МегаФон» обновляет тарифную линейку с учетом растущих потребностей абонентов в передаче данных: средний объем мобильного трафика на абонента по итогам 4 квартала 2017 года увеличился по сравнению с 4 кварталом 2016 года на 52%. Сейчас волгоградские пользователи тарифной линейки «Включайся!» качают в среднем по 7 ГБ трафика в месяц. По итогам исследований предпочтений клиентов в тарифную линейку добавлены новые сервисы и приложения. Об этом ИА «Высота 102» сообщили в пресс-службе компании. В мае 2017 года МегаФон представил линейку тарифных планов «Включайся!», ориентированную на потребности современных цифровых абонентов. Аналитика больших данных помогла оператору выстроить свое предложение для разных...
Прочитана: 833 раз
Общество 15.03.2018 07:16

В Волгоградской области перевыполнили план по отлову бездомных собак В 2017 году в Волгоградской области отловили 2094 безнадзорных животных, что на 62% больше, чем в 2016 году. Об этом сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на доклад о реализации в регионе закона Волгоградской области по предупреждению и ликвидации болезней животных, в части организации и проведения мероприятий по отлову, содержанию и уничтожению безнадзорных животных, подготовленный региональным комитетом ветеринарии. При этом и в прошлом, и в позапрошлом годах размер субвенций, выделенных муниципальным районам и городским округам, составил одинаковую сумму – 3 миллиона рублей. Таким образом, делают вывод в комитете, эффективность расходования средств областного бюджета в прошлом году...
Прочитана: 2428 раз
Происшествия 14.03.2018 20:35

За мелкое хулиганство придется ответить волгоградцу, разбившему стекло в рейсовом автобусе  в Красноармейском районе. Как сообщили ИА "Высота 102" в региональном  главке МВД, по предварительным данным, сегодня вечером недалеко от остановки Пролетарская 34-летний мужчина  камнем разбил форточку водителя на автобусе маршрута №55.  По слова очевидцев, убегавшего дебошира догнали и вернули на место происшествия водитель и кондуктор. Они же удерживали его до приезда полиции. Затем волгоградца доставили в отдел полиции. Стражам порядка хулиган объяснил свой поступок тем,  что не успел войти через закрывающиеся двери.
Прочитана: 7592 раз
Расследования 14.03.2018 20:09

Волгоградский областной суд отменил приговор в отношении жителя Волгограда Гаврилова, который был признан виновным в умышленном причинении вреда средней тяжести в ходе конфликта, который возник на одной из улиц в Краснооктябрьском районе. Как сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на апелляционное определение облсуда, дело возвращено прокурору для устранения препятствий его рассмотрения судом. Согласно материалам дела, между Гавриловым, который управлял черным BMW, и водителем автобуса "ПАЗ" ночью возник конфликт на дороге. Иномарка перегораживала автобусу проезд, не давала проехать вперед, провоцировала опасную дорожную ситуацию. Водитель "ПАЗа" в какой-то момент обогнал BMW и перегородил дорогу, чтобы разобраться в причинах такого поведения. В автобусе...
Прочитана: 3943 раз


15 марта 12:13
На встрече с губернатором Волгоградской области в Камышине не хватило места всем желающимСмотреть фотографии
15 марта 12:11
Волгоградские знатоки оценили преимущества игры «Что? Где? Когда?» онлайнСмотреть фотографии
15 марта 11:33
Для жителей глубинки Волгоградской области организуют трансфер до избирательных участков Комментарии3Смотреть фотографии
15 марта 11:30
В Волгограде мошенники «подкупают» пенсионеров-избирателей сувенирными деньгами Комментарии1
15 марта 11:15
Медицинские волонтеры обеспечат вич-безопасность жителей Волгограда во время ЧМ-2018 Комментарии7Смотреть фотографии
15 марта 11:15
Набережная имени 62-ой армии в Волгограде поменяет «внешность» Комментарии1
15 марта 10:34
Неосторожный подросток попал под колеса авто в Волгограде
15 марта 10:33
В центре Волгограда законсервировали строящуюся высотку Комментарии8
15 марта 09:40
В Волгоградской области поймали семью наркокурьеров из Самары Комментарии14
15 марта 09:38
В Волгоградской области более 90 тысяч избирателей проголосуют далеко от дома Комментарии7Смотреть фотографии
15 марта 08:47
Потепление сделало дороги Волгоградской области опасными Комментарии6
15 марта 08:23
Под Волгоградом автобус вылетел в кювет
15 марта 08:16
«МегаФон» обновляет линейку тарифов «Включайся»Смотреть фотографии
15 марта 07:16
В Волгоградской области перевыполнили план по отлову бездомных собак Комментарии17Смотреть фотографии
14 марта 20:35
В Волгограде опоздавший на посадку пассажир отыгрался на автобусе Комментарии1
14 марта 20:09
В Волгограде дело о разборке на дороге вернули прокурору Комментарии1
14 марта 20:02
"Высота 102 ТВ": Перед Волгоградом встала задача заполнить огромный стадион во время тестовых матчей Комментарии4Cмотреть видео
14 марта 17:56
В Волгограде "Леруа-Мерлен" заплатит за упавшую на пенсионерку штору
14 марта 17:34
Конфликт элит и скудный бюджет: спикер Госдумы рассказал о работе волгоградского губернатора Комментарии59Смотреть фотографииCмотреть видео
14 марта 17:08
Волонтеры и следователи ищут тело убитого матерью ребенка под Волгоградом на ледяном ветру (ВИДЕО) Комментарии1Cмотреть видео
Происшествия
15 марта 11:30
В Волгограде мошенники «подкупают» пенсионеров-избирателей сувенирными деньгами Комментарии1
15 марта 10:34
Неосторожный подросток попал под колеса авто в Волгограде
15 марта 09:40
В Волгоградской области поймали семью наркокурьеров из Самары Комментарии14
15 марта 08:23
Под Волгоградом автобус вылетел в кювет
14 марта 20:35
В Волгограде опоздавший на посадку пассажир отыгрался на автобусе Комментарии1
14 марта 12:56
В Волгограде водитель после ДТП увез пострадавшего пешехода Комментарии2
14 марта 12:06
В Волжском на почте задержали коллекционера госнаград Комментарии14Смотреть фотографии
14 марта 11:28
В Волгограде легковушка сбила двух водителей автобуса «Ставрополь-Москва» Комментарии5Смотреть фотографии
14 марта 11:19
В Волгограде ищут угонщиков черной Volvo Комментарии8
14 марта 10:59
В Волгограде разыскивают скрывшегося с места ДТП водителя
14 марта 09:25
В Волгограде женщина попала под колеса грузовика Комментарии1
13 марта 16:02
На российско-абхазской границе задержан волгоградец за контрабанду боеприпасов Комментарии5
13 марта 12:37
В Волгоградской области лже-пристав обчистил дом пенсионера под видом взыскания долга Комментарии2
13 марта 10:17
Федеральное предприятие наказали за захват территории в колонии Волгоградской области Комментарии7
12 марта 13:07
В Волгоградской области наркоторговцы погорели на жадности Комментарии8Cмотреть видео
12 марта 12:56
Из-за подозрительного предмета в Волгограде эвакуировали МФЦ Комментарии1
12 марта 12:32
В Волгоградской области сбившего полицейского пьяного водителя остановили со стрельбой
12 марта 09:42
В Волгограде автобус наехал на пешехода Комментарии7
12 марта 08:45
В Волгограде пенсионер сломал в троллейбусе бедро Комментарии14
11 марта 10:00
В Волгограде девушка попала в больницу по вине пьяной автоледиСмотреть фотографии
10 марта 17:51
В Волжском малыш выжил после падения с балкона пятого этажа
10 марта 15:03
Неизвестные “террористы” устроили переполох в Камышине Волгоградской областиСмотреть фотографии
10 марта 11:07
Мать подозревают в убийстве младенца в центре Волгограда
10 марта 10:05
Семь человек пострадали в двух ДТП в Волжском Волгоградской области
9 марта 18:39
Версия о похищении жителя Волгоградской области опровергнута: камышанина на дорогой иномарке отвезли домой после праздника
9 марта 17:18
В Волгоградской области нашли похитителей на “Porsche Cayenne”
9 марта 10:54
Две женщины погибли в огне в Волгоградской области
9 марта 10:18
Ребенок и девушка пострадали в аварии по вине лихача в Волгоградской области
9 марта 09:50
В Волгоградской области ищут похитителей человека на “Porsche Cayenne”
9 марта 09:42
Житель Ростова погиб под колёсами "ГАЗели" в Волгоградской области
Мы в социальных сетях
Все RSS сайтаВсе RSS сайта АРХИВ новостей Волгограда
Реклама

 

   

ФИНГРАМОТНОСТЬ

Нужна ли защита владельцам ценных бумаг?

  

ЗДОРОВЬЕ

Областная больница №1. Диагностика и лечение по 40 профилям

  

 

Товары для вашего здоровья и красоты (8442)27-06-74
ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.

 
Поиск
Расширенный поиск / Архив новостей
Поиск
Реклама

     
День 14 Марта, Ср
Волгоград
температура -2..-4 С, давление 751..753 мм рт.ст., ветер Восточный, 5 м/с
Прогноз на неделю

Прогноз предоставлен Gismeteo.Ru
14 Марта, Ср
1 $ 56.9359 руб.
1 € 70.1564 руб.
1 GBP 79.1181 руб.
1 CHF 60.0780 руб.
Предоставлено Банком России, Yahoo!
       
       
       

 

Обсуждают в форуме

В Волгограде единороссы в соцсетях объявили срочную мобилизацию избирателейКомментарии67
Конфликт элит и скудный бюджет: спикер Госдумы рассказал о работе волгоградского губернатораКомментарии59
Эксперты: Жители Волгограда готовы искать лучшую жизнь в других городахКомментарии43
В Волгограде готовятся к рабочему визиту спикера Госдумы Вячеслава ВолодинаКомментарии41
В Волгограде хотят снести гаражный городокКомментарии41
Причиной пожара в доме волгоградской политактивистки стала неисправная проводкаКомментарии40
Героиня публикации ИА «Высота 102» - одноглазая кошка Муха нашла домКомментарии37
Чиновника жилинспекции Волгограда задержали за проплаченную лояльность к УККомментарии37
В Волгограде ищут добровольцев для поисков тела убитого матерью ребенкаКомментарии31
В Волгоградской области подозреваемая в детоубийстве мать подарила вещи сына подруге (ВИДЕО)Комментарии28
В Волгоград прибыл спикер Госдумы Вячеслав ВолодинКомментарии27
Волгограду нужно постараться заполнить новый стадион во время тестовых матчей перед ЧМ-2018Комментарии27
Спикера Госдумы Вячеслава Володина впечатлила реконструкция больницы №25 в ВолгоградеКомментарии26
НЛО по расписанию: Медведицкая гряда, Волгоградская областьКомментарии26
В Волгограде после выборов поп-звезда споет на площади Павших борцовКомментарии26

Самые читаемые новости

«Высота 102 ТВ»: Спикер Госдумы лично хочет что-то сказать общественности ВолгоградаКомментарии10
Просмотров: 25023
«Высота 102 ТВ»: В Волгограде идут поиски тела задушенного и выброшенного матерью на помойку ребенкаКомментарии12
Просмотров: 12924
"Высота 102 ТВ": Перед Волгоградом встала задача заполнить огромный стадион во время тестовых матчейКомментарии4
Просмотров: 11662
Застройщику ЖК под Волгоградом запретили привлекать деньги дольщиковКомментарии6
Просмотров: 8209
В Волгоградской области подозреваемая в детоубийстве мать подарила вещи сына подруге (ВИДЕО)Комментарии28
Просмотров: 7006
В Волгограде хотят снести гаражный городокКомментарии41
Просмотров: 6783
Волонтеры вышли на поиски тела убитого матерью ребенка на свалку под ВолгоградомКомментарии11
Просмотров: 6389
В Волгограде единороссы в соцсетях объявили срочную мобилизацию избирателейКомментарии67
Просмотров: 6092
В Волгограде опоздавший на посадку пассажир отыгрался на автобусеКомментарии1
Просмотров: 5622
Волгоградцы по 10 часов "сидели" в живой очереди за билетами на ЧМ-2018Комментарии14
Просмотров: 5509

Рекомендуемые к прочтению новости

Победная серия: “Ротор-Волгоград” обыграл "Спартак-2” со счетом 1:0
Рекомендации: +48 / 1-
Волгоградские мадонны, или женщины, которые нас удивили
Рекомендации: +45 / 18-
В Волгограде прощаются с худруком НЭТа Отаром Джангишерашвили
Рекомендации: +41 / 6-
Двухразовая аренда стадиона в Астрахани «Ротору-Волгограду» обошлась почти в 1 миллион рублей
Рекомендации: +38 / 8-
Уроженец Волгограда завоевал серебро юниорского чемпионата мира по фигурному катанию
Рекомендации: +37 / 2-
Жители Волгоградской области идут служить по контракту из-за стабильной зарплаты
Рекомендации: +35 / 3-
«Высота 102 ТВ»: В Волгограде идут поиски тела задушенного и выброшенного матерью на помойку ребенкаКомментарии12
Рекомендации: +30 / 10-
В Волгограде закупают новое оборудование для диагностики и лечения онкозаболеванийКомментарии11
Рекомендации: +29 / 1-
Волгоградские депутаты нашли плюсы в заграничной медицине
Рекомендации: +29 / 2-
По волгоградским улицам начнут курсировать уральские трамваиКомментарии15
Рекомендации: +27 / 5-