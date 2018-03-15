Михаил Зимин: «Руководителя делает его команда»









Торжественное награждение победителей регионального этапа всероссийского конкурса «Менеджер года» прошло накануне в администрации региона. Как сообщает ИА "Высота 102", лидеров конкурса «Лучшие менеджеры и организации года» определили в сферах промышленности, строительства, транспорта, агропромышленного комплекса, науки и образования, культуры, СМИ и издательской деятельности, общественной и социальной сферы, торговли, сферы обслуживания и здравоохранения, малого и среднего предпринимательства.

Среди лауреатов – 31 организация и 55 менеджеров, которые, как подчеркнул вручивший дипломы председатель комитета финансов Волгоградской области Александр Дорждеев, своим ежедневным трудом вкладывают мощь экономике не только региона, но и страны.

В номинации «Энергетика» менеджером года - 2017 признан генеральный директор ООО "ЛУКОЙЛ-Волгоградэнерго" Михаил Зимин. Минувший год стал для предприятия годом реализации значимого для региона инвестпроекта - строительство солнечной электростанции, ставшей первым в регионе крупным объектом альтернативной энергетики.









Сотрудники "ЛУКОЙЛ-Волгоградэнерго" стали победителями в двух конкурсах профессионального мастерства, признаны лучшими среди компаний бизнес-сектора "Электроэнергетика" ПАО "ЛУКОЙЛ" и представляли регион на Всероссийских соревнованиях в Москве.













«Эта высокая оценка работы всего нашего коллектива, потому что руководителя делает его команда. Это не первая наша награда, мы постоянно совершенствуемся, растём, решая самую важную задачу – надежно и качественно обеспечивать теплом и электричеством наших потребителей», - отметил Михаил Зимин.















