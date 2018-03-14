Набережная имени 62-ой армии в Волгограде поменяет «внешность»

Масштабное обновление главной городской набережной начнется этой весной – проектная документация по реконструкции уже прошла государственную экспертизу. Накануне, сообщили ИА «Высота 102» в администрации Волгограда, объявлен аукцион на выполнение реставрации ротонды, а также основания с лестницей и пропилеев центральной лестницы. Всего до конца года будут отремонтированы пять объектов, входящих в состав ансамбля.

Реконструкция верхней террасы пройдет в несколько этапов. Так, в ходе первоочередных работ будут восстановлены восьмиколонные пропилеи, обрамляющие центральную лестницу, и ротонда с лестницей. Эти объекты требуют особенного внимания: десятилетиями сооружениям не уделялось должного внимания, из-за чего они пришли в крайне изношенное состояние.

Также в ходе реконструкции запланировано восстановление Центральной лестницы, подпорных стен со смотровыми площадками, малых архитектурных форм и мачт освещений, которые порадуют своим новым обликом гостей и жителей города-героя уже в этом году. Благоустроена будет также парковая зона верхней террасы – здесь появятся новые удобные лавочки, обновлено тротуарное покрытие с устройством велодорожек, будут разбиты цветники, высажены деревья и другие многолетние растения.

Напомним, на Набережной имени 62-ой Армии началось комплексное обновление осенью прошлого года с реконструкции гидротехнических сооружений. Меньше чем за полгода было завершено восстановление несущей способности эстакады и причалов набережной, а также модернизация сетей электроснабжения. Впервые со времени строительства нижняя часть эстакады получила и искусственное освещение. Следующие этапы работ, в которые войдут, в том числе, дальнейшее устройство освещения, мостовых переходов и ландшафтное благоустройство, запланированы к реализации в 2018 году и в последующие несколько лет.

Обновление прибрежной территории будет продолжено. Так, по просьбам горожан вторая очередь поймы включена в программу формирования современной городской среды. Согласно проекту благоустройства, здесь появятся удобные спуски с пандусами для пешеходов, системы полива и освещения, детские площадки и озеленение. Для активного отдыха горожан предусмотрен скейтпарк, роллердром, который в зимнее время будет использоваться как каток, площадка с уличными тренажерами и стритбол. Изюминкой территории станет культурно-досуговый молодежный центр, где разместятся танцевальные и выставочные залы, лекционный зал и медиатека, мастерские и пр.



