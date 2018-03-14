Избирательная комиссия Волгоградской области полностью готова к проведению выборов президента России, которые состоятся в это воскресенье, 18 марта. Об этом сегодня на пресс-конференции с уверенностью заявил председатель ИКВО Виктор Черячукин, сообщает ИА «Высота 102». От каких-либо прогнозов явки граждан на участки для голосования глава облизбиркома категорически отказался, но заметил, что организаторы выборов постарались создать максимально благоприятные условия для участия в выборах самых разных групп населения.

Так, для жителей малонаселенных уголков региона, в которых отсутствуют УИКи, органы местного самоуправления в день выборов организуют трансфер до избирательных участков и обратно. Такие меры будут приняты согласно постановлению ЦИК РФ. Всего, по словам Виктора Черячукина, бесплатные автобусы подгонят в десятки населенных пунктов области. Расписание их движения местные власти донесут до жителей самостоятельно. Примечательно, что и в Волгограде, "там, где это необходимо", по словам Виктора Черячукина, будет организована работа общественного транспорта для желающих проголосовать.

С 8 марта избирательные комиссии принимают заявления на проведение 18 марта выездного голосования. Только за 8-9 марта поступило 40 тысяч таких заявок. В основном обращаются инвалиды, а также руководство медицинских стационаров, сотрудники и пациенты которых в день выборов не смогут прийти на участки.

В целом нынешнюю избирательную кампанию руководитель избирательной комиссии области охарактеризовал как спокойную. «Недоброжелатели» досаждали членам ИКВО несильно – всего с начала старта подготовки к выборам было выявлено несколько фактов незаконной агитации. По словам Виктора Черячукина, нарушителями избирательного законодательства, как правило, признавались сторонние лица, не имеющие отношения к кандидатам. Речь идет о распространении подпольных агитматериалов, в том числе порочащих тех или иных претендентов на пост президента.

В день выборов, 18 марта, в Волгоградской области откроются 1540 избирательных участков, работу которых обеспечат почти 14 тысяч сотрудников, каждый из которых прошел обучение и тестирование по методике ЦИК РФ. В регионе проживает почти 1,9 млн граждан, обладающих избирательным правом. Почти 97 тысяч жителей области открепились от своих избирательных участков, выбрав удобные для посещения. Соответствующие заявления через избиркомы, МФЦ, а также сайт госуслуг принимались до 12 марта.