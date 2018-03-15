Волгоградский предприниматель усомнилась в профессионализме заказчиков озеленения шоссе Авиаторов

Волгоградское УФАС заблокировало подведение итогов аукциона на оказание услуг по высадке деревьев и саженцев вдоль шоссе Авиаторов в Волгограде по жалобе индивидуального предпринимателя Анастасии Чистяковой. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на сайт госзаказов, между тем, в МБУ «Дзержинского района» Волгограда уже назвали победителя – ООО «Альянс-АСК», которое вызвалось озеленить шоссе за 17,7 миллионов рублей, тогда как начальная цена заказа оставляла 28 миллионов рублей. Теперь же окончательный итог аукциона будет подведен лишь после рассмотрения жалобы предпринимателя.

В своей жалобе Анастасия Чистякова указывает на то, что техническая документация аукциона была составлена недолжным образом и, мало того, даже после разъяснений ее положений у нее возникли вопросы к заказчику. В частности, индивидуальный предприниматель усомнилась в необходимости использовать агротекстиль для высадки саженцев, считая, что корневая система не «пробьет» ткань. По мнению автора жалобы, помимо всего, использование этого материала приводит к удорожанию стоимости контракта. Кроме того, она сообщила, что заказчик не уточнил, куда нужно будет вывозить выкопанный грунт и на какое именно расстояние. При этом заметила, что, если речь идет о вывозе за 300 километров от места работ или за 2 километра, то это совершенно разные суммы затрат, которые не конкретизированы в документации. Также индивидуальный предприниматель обратила внимание, что заказчик в требовании использовать растительный грунт для высадки саженцев не расшифровал его состав, что затруднит выбор карьера для его доставки.

Напомним, магистраль, построенная к ЧМ-2018, должна уже этой весной утопать в зелени высаженных высокорослых саженцев. Так, планируется посадить на обочинах шоссе Авиаторов клен остролистный, робинию лжеакацию, ясень зеленый, вяз гладкий, тополь, барбарис, бирючину обыкновенную, пузыреплодник калинолистный, жимолость, сирень и т.д. Также вдоль шоссе появится газон и розарий.



