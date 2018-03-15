В Волгограде поймали лихача-буровика на черном “Mercedes” (ВИДЕО)







О полицейской погоне за молодым человеком на черном “Mercedes”, произошедшей в центре Волгограда, рассказали ИА “Высота 102” в региональном главке МВД. Около остановки Комсомольская чрезмерно тонированная иномарка без номеров с молодым человеком за рулем привлекла внимание сотрудников ДПС. На приказ остановится водитель не отреагировал. Экипажи отдельного батальона ДПС преследовали нарушителя в Центральном, Краснооктябрьском и Тракторозаводском районах. Пытаясь уйти от погони, водитель проскакивал на красный свет и пытался затеряться во дворах. Лихача блокировали в жилом массиве Краснооктябрьского района. Там молодой человек бросил машину и после задержания пытался убедить стражей порядка, что на ней не ехал. Нарушителем оказался 28-летний житель Жирновска, работающий инженером-бурильщиком. От прохождения освидетельствования он отказался. Но выяснилось, что его уже лишили прав за нетрезвое вождение. Теперь в отношении любителя “веселой” езды возбуждено уголовное дело за повторное управление автомобилем в нетрезвом виде. А также составлены административные материалы о невыполнении требований об остановке, отказ от медосвидетельстования и проезд на красный сигнал светофора.