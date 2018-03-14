Неосторожный подросток попал под колеса авто в Волгограде

92766 жителей региона могут проголосовать по месту пребывания на выборах президента РФ. Такие заявления принимались до 12 марта. Заявления об участии в референдуме по месту своего фактического нахождения написали почти 58 тысяч граждан. Об этом, сообщает корреспондент ИА «Высота 102», заявил сегодня на пресс-конференции председатель облизбиркома Виктор Черячукин. Количество тех, кто хочет проголосовать вдали от дома, на этих выборах выросло по сравнению с выборами в Госдуму 2016 года почти в 4 раза. Тогда открепительные удостоверения были выданы 20,5 тысячам человек. Виктор Черячукин отметил также высокую активность избирателей, интересующихся процессом предстоящего голосования. Так, на горячую линию облизбиркома поступило 1100 звонков. Председатель...