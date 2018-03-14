В центре Волгограда законсервировали строящуюся высотку

Строительство многоквартирного жилого дома №56 по улице Коммунистической законсервируют по решению суда Центрального района. Как сообщила ИА “Высота 102” старший помощник прокурора Волгоградской области, судебная инстанция удовлетвоила иск прокуратуры. Такая мера должна обеспечить сохранность основных конструкций и безопасности здания для людей и окружающей среды.

В надзорном ведомстве отметили, что в соответствии с Градостроительным кодексом, прекращая работы или приостанавливая их дольше, чем на полгода, застройщик или заказчик должны законсервировать строящийся объект. И процесс банкротства, который сейчас проходит застройщик, от этой обязанности его не освобождает.

Как показала проверка, застройщик - ООО “Авто-С” - уведомил инспекцию госстройнадзора о прекращении работ в связи с отсутствием финансирования. Извещение о возобновлении работ на объекте на момент прокурорской ревизии в инспекцию не поступало.

Напомним, ЖК "Гринвич" начали возводить еще в 2010 году, в 2012 году сюда должны были въехать новоселы. Строительство 16-этажки вызвало возмущение жителей близлежащих домов, протестовавших против очередной точечной застройки в городе. Но дом так и не был введен в эксплуатацию. В 2016 году застройщик объявил о банкротстве.







