Медицинские волонтеры обеспечат вич-безопасность жителей Волгограда во время ЧМ-2018

В Волгограде прошел функциональный тренинг для городских волонтеров к ЧМ по футболу 2018 в направлении «Медицина». О способах защиты населения при возникновении ЧС, действиях при обнаружении взрывных устройств студентам-медикам рассказал руководитель музея истории гражданской обороны Волгоградской области Николай Лысаков, сообщили ИА «Высота 102» в медуниверситете.

«Во время проведения Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 ожидается прибытие в Волгоградскую область иностранных туристов из Англии, Польши, Исландии, Туниса, Нигерии, Египта, Саудовской Аравии, Японии», – подчеркнула медицинский психолог Волгоградского областного центра по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями Людмила Москаленко. - Необходимо информировать жителей города о путях передачи ВИЧ, «пирамиде безопасности», местах проведения медицинских обследований на ВИЧ-инфекцию, уметь правильно оценивать собственный риск и избегать опасных ситуаций».

Городские волонтеры-медики будут выполнять особую функцию – обеспечивать первую доврачебную помощь в период проведения Чемпионата мира по футболу FIFA 2018. В задачи входит своевременное реагирование на внештатные ситуации, готовность прийти на помощь в любой момент и поддержка позитивного духа на ЧМ 2018, - отмечалось на тренинге.