|Общество
|15.03.2018 11:15
Медицинские волонтеры обеспечат вич-безопасность жителей Волгограда во время ЧМ-2018
В Волгограде прошел функциональный тренинг для городских волонтеров к ЧМ по футболу 2018 в направлении «Медицина». О способах защиты населения при возникновении ЧС, действиях при обнаружении взрывных устройств студентам-медикам рассказал руководитель музея истории гражданской обороны Волгоградской области Николай Лысаков, сообщили ИА «Высота 102» в медуниверситете.
«Во время проведения Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 ожидается прибытие в Волгоградскую область иностранных туристов из Англии, Польши, Исландии, Туниса, Нигерии, Египта, Саудовской Аравии, Японии», – подчеркнула медицинский психолог Волгоградского областного центра по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями Людмила Москаленко. - Необходимо информировать жителей города о путях передачи ВИЧ, «пирамиде безопасности», местах проведения медицинских обследований на ВИЧ-инфекцию, уметь правильно оценивать собственный риск и избегать опасных ситуаций».
Городские волонтеры-медики будут выполнять особую функцию – обеспечивать первую доврачебную помощь в период проведения Чемпионата мира по футболу FIFA 2018. В задачи входит своевременное реагирование на внештатные ситуации, готовность прийти на помощь в любой момент и поддержка позитивного духа на ЧМ 2018, - отмечалось на тренинге.
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|Общество
|15.03.2018 12:13
Депутат городского совета поселения Петров Вал Камышинского района Галина Иваненко крайне огорчилась, что ее не пустили в зал администрации Камышина, где проходила встреча с губернатором Волгоградской области Андреем Бочаровым. Напомним, на днях глава региона посетил город с рабочей поездкой. Как сообщила ИА «Высота 102» Галина Александровна, накануне она написала обращение на имя главы района Владимира Ерофеева с просьбой объяснить, почему перед ней захлопнули дверь. «Управляющий делами администрации Камышинского района С.А. Беликов сначала предложил мне снять верхнюю одежду, а потом сказал, что меня нет...
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|Телеком
|15.03.2018 12:11
«Ростелеком» организовал турнир по интеллектуальной игре «Что? Где? Когда?» между командами Южного Федерального и Волгоградского государственного университетов. Команды знатоков объединила видеоконференцсвязь, предоставленная компанией. Как сообщила ИА «Высота 102» пресс-служба компании, турнир прошел без технических сбоев, знатоки оценили преимущества онлайн-игры. Победителем весенних межрегиональных студенческих игр стала команда ростовчан. Капитан команды ВолГУ Александр Воробьев поделился своими впечатлениями: «Общаться со своими сверстниками из других городов, не выезжая за пределы Волгограда, соревноваться с ними в эрудиции – это здорово! Большое спасибо организаторам, они сумели сделать так, что не было ни одной технической накладки. К тому же...
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|Выборы
|15.03.2018 11:33
Избирательная комиссия Волгоградской области полностью готова к проведению выборов президента России, которые состоятся в это воскресенье, 18 марта. Об этом сегодня на пресс-конференции с уверенностью заявил председатель ИКВО Виктор Черячукин, сообщает ИА «Высота 102». От каких-либо прогнозов явки граждан на участки для голосования глава облизбиркома категорически отказался, но заметил, что организаторы выборов постарались создать максимально благоприятные условия для участия в выборах самых разных групп населения. Так, для жителей малонаселенных уголков региона, в которых отсутствуют УИКи, органы местного самоуправления в день выборов организуют трансфер до избирательных участков и...
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|Происшествия
|15.03.2018 11:30
Волгоградские полицейские начали обход домовладений и квартир в Ворошиловском районе для проведения разъяснительной работы среди пожилых горожан, которых они предупреждают о возможных случаях мошенничества. Как сообщили ИА «Высота 102» в УМВД по Волгограду, в последнее время на территории Волгограда получили распространение случаи, когда неизвестные представляются членами избирательных комиссий и посещают на дому престарелых граждан. Под предлогом доплаты за участие в выборах злоумышленники просят пенсионеров разменять крупные купюры, которые являются сувенирными банкнотами. О случаях подобного мошенничества в правоохранительные органы поступают сообщения ежедневно. Стражи порядка вручают гражданам буклеты с описанием основных видов мошенничества и способах защиты от уловок преступников, а также визитки...
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|Общество
|15.03.2018 11:15
Масштабное обновление главной городской набережной начнется этой весной – проектная документация по реконструкции уже прошла государственную экспертизу. Накануне, сообщили ИА «Высота 102» в администрации Волгограда, объявлен аукцион на выполнение реставрации ротонды, а также основания с лестницей и пропилеев центральной лестницы. Всего до конца года будут отремонтированы пять объектов, входящих в состав ансамбля. Реконструкция верхней террасы пройдет в несколько этапов. Так, в ходе первоочередных работ будут восстановлены восьмиколонные пропилеи, обрамляющие центральную лестницу, и ротонда с лестницей. Эти объекты требуют особенного внимания: десятилетиями сооружениям не уделялось должного внимания, из-за чего они пришли в крайне изношенное состояние. Также в ходе реконструкции запланировано...
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|Происшествия
|15.03.2018 10:34
Подросток пострадал на дороге в Дзержинском районе. Как сообщили ИА “Высота 102” в ГУ МВД России по Волгоградской области, накануне ”Mitsubishi ASX” под управлением 28-летнего водителя сбил перебегавшего дорогу в неположенном месте 16-летнего школьника. Инцидент произошел напротив дома № 50 по улице Продольной. Подросток с травмой головы сам обратился к медикам, но оставаться в больнице отказался.
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|Расследования
|15.03.2018 10:33
Строительство многоквартирного жилого дома №56 по улице Коммунистической законсервируют по решению суда Центрального района. Как сообщила ИА “Высота 102” старший помощник прокурора Волгоградской области, судебная инстанция удовлетвоила иск прокуратуры. Такая мера должна обеспечить сохранность основных конструкций и безопасности здания для людей и окружающей среды. В надзорном ведомстве отметили, что в соответствии с Градостроительным кодексом, прекращая работы или приостанавливая их дольше, чем на полгода, застройщик или заказчик должны законсервировать строящийся объект. И процесс банкротства, который сейчас проходит застройщик, от этой обязанности его не освобождает. Как показала проверка, застройщик - ООО “Авто-С” - уведомил инспекцию госстройнадзора о прекращении работ в связи с...
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|Происшествия
|15.03.2018 09:40
Двоих наркокурьеров из Самары поймали при перевозке “товара” в Калачевском районе. Как сообщили ИА “Высота 102” в региональном ГУ МВД, 28-летнего мужчину и его 27-летнюю сожительницу задержали сотрудники управления по контролю за незаконным оборотом наркотиков при поддержке бойцов спецотряда “Гром” и экипажей отдельного батальона ДПС на 88-м километре ростовской трассы. У преступной парочки изъяли более полукилограмма амфетамина. Как выяснили полицейские, жители Самары занимались поставкой самых разных наркотиков - амфетамина, ЛСД, МДМА - на территории нескольких регионов. Им помогали так называемые “раскладчики”, двоих из них удалось задержать. Теперь наркопоставщикам грозит серьезный тюремный срок - от 15 до 20 лет.
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|Выборы
|15.03.2018 09:38
92766 жителей региона могут проголосовать по месту пребывания на выборах президента РФ. Такие заявления принимались до 12 марта. Заявления об участии в референдуме по месту своего фактического нахождения написали почти 58 тысяч граждан. Об этом, сообщает корреспондент ИА «Высота 102», заявил сегодня на пресс-конференции председатель облизбиркома Виктор Черячукин. Количество тех, кто хочет проголосовать вдали от дома, на этих выборах выросло по сравнению с выборами в Госдуму 2016 года почти в 4 раза. Тогда открепительные удостоверения были выданы 20,5 тысячам человек. Виктор Черячукин отметил также высокую активность избирателей, интересующихся процессом предстоящего голосования. Так, на горячую линию облизбиркома поступило 1100 звонков. Председатель...
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|Общество
|15.03.2018 08:47
В связи с ухудшением погодных условий, изменением температуры и выпадением осадков в виде снега, мокрого снега, дождя на дорогах Волгограда и области возможно затруднение движения. В ГИБДД Волгоградской области, сообщает ИА «Высота 102», просят всех участников дорожного движения быть предельно внимательными и осторожными на трассах региона, соблюдать скоростной режим движения и дистанцию между транспортными средствами. Пешеходам необходимо помнить, что транспортное средство остановить мгновенно невозможно и пользоваться только пешеходными переходами при пересечении проезжей части. Подразделения дорожного надзора ГИБДД переведены в режим повышенной готовности.
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|Происшествия
|15.03.2018 08:23
О ДТП с участием автобуса сообщили ИА “Высота 102” очевидцы. По предварительным данным, сегодня утром на трассе “Волгоград-Калач-на-Дону” около поворота на поселок Карповка с проезжей части вылетел на обочину и съехал в кювет рейсовый автобус. В региональном ГУ МВД России информагентству уточнили, что автобус был без пассажиров, водитель также не пострадал. Информация о обстоятельствах ДТП уточняется.
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|Телеком
|15.03.2018 08:16
«МегаФон» обновляет тарифную линейку с учетом растущих потребностей абонентов в передаче данных: средний объем мобильного трафика на абонента по итогам 4 квартала 2017 года увеличился по сравнению с 4 кварталом 2016 года на 52%. Сейчас волгоградские пользователи тарифной линейки «Включайся!» качают в среднем по 7 ГБ трафика в месяц. По итогам исследований предпочтений клиентов в тарифную линейку добавлены новые сервисы и приложения. Об этом ИА «Высота 102» сообщили в пресс-службе компании. В мае 2017 года МегаФон представил линейку тарифных планов «Включайся!», ориентированную на потребности современных цифровых абонентов. Аналитика больших данных помогла оператору выстроить свое предложение для разных...
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|Общество
|15.03.2018 07:16
В 2017 году в Волгоградской области отловили 2094 безнадзорных животных, что на 62% больше, чем в 2016 году. Об этом сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на доклад о реализации в регионе закона Волгоградской области по предупреждению и ликвидации болезней животных, в части организации и проведения мероприятий по отлову, содержанию и уничтожению безнадзорных животных, подготовленный региональным комитетом ветеринарии. При этом и в прошлом, и в позапрошлом годах размер субвенций, выделенных муниципальным районам и городским округам, составил одинаковую сумму – 3 миллиона рублей. Таким образом, делают вывод в комитете, эффективность расходования средств областного бюджета в прошлом году...
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|Происшествия
|14.03.2018 20:35
За мелкое хулиганство придется ответить волгоградцу, разбившему стекло в рейсовом автобусе в Красноармейском районе. Как сообщили ИА "Высота 102" в региональном главке МВД, по предварительным данным, сегодня вечером недалеко от остановки Пролетарская 34-летний мужчина камнем разбил форточку водителя на автобусе маршрута №55. По слова очевидцев, убегавшего дебошира догнали и вернули на место происшествия водитель и кондуктор. Они же удерживали его до приезда полиции. Затем волгоградца доставили в отдел полиции. Стражам порядка хулиган объяснил свой поступок тем, что не успел войти через закрывающиеся двери.
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|Расследования
|14.03.2018 20:09
Волгоградский областной суд отменил приговор в отношении жителя Волгограда Гаврилова, который был признан виновным в умышленном причинении вреда средней тяжести в ходе конфликта, который возник на одной из улиц в Краснооктябрьском районе. Как сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на апелляционное определение облсуда, дело возвращено прокурору для устранения препятствий его рассмотрения судом. Согласно материалам дела, между Гавриловым, который управлял черным BMW, и водителем автобуса "ПАЗ" ночью возник конфликт на дороге. Иномарка перегораживала автобусу проезд, не давала проехать вперед, провоцировала опасную дорожную ситуацию. Водитель "ПАЗа" в какой-то момент обогнал BMW и перегородил дорогу, чтобы разобраться в причинах такого поведения. В автобусе...
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15 марта 12:13
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Медицинские волонтеры обеспечат вич-безопасность жителей Волгограда во время ЧМ-2018 7
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15 марта 11:15
Медицинские волонтеры обеспечат вич-безопасность жителей Волгограда во время ЧМ-2018 7
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