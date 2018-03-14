В Волгоградской области более 90 тысяч избирателей проголосуют далеко от дома





92766 жителей региона могут проголосовать по месту пребывания на выборах президента РФ. Такие заявления принимались до 12 марта. Заявления об участии в референдуме по месту своего фактического нахождения написали почти 58 тысяч граждан. Об этом, сообщает корреспондент ИА «Высота 102», заявил сегодня на пресс-конференции председатель облизбиркома Виктор Черячукин. Количество тех, кто хочет проголосовать вдали от дома, на этих выборах выросло по сравнению с выборами в Госдуму 2016 года почти в 4 раза. Тогда открепительные удостоверения были выданы 20,5 тысячам человек. Виктор Черячукин отметил также высокую активность избирателей, интересующихся процессом предстоящего голосования. Так, на горячую линию облизбиркома поступило 1100 звонков.

Председатель ИКВО выразил надежду, что предстоящее голосование станет в буквальном смысле слова выборами для всех, поскольку предприняты максимальные меры для снятия барьеров и создания комфортной среды на избирательных участках.



