Потепление сделало дороги Волгоградской области опасными

В связи с ухудшением погодных условий, изменением температуры и выпадением осадков в виде снега, мокрого снега, дождя на дорогах Волгограда и области возможно затруднение движения. В ГИБДД Волгоградской области, сообщает ИА «Высота 102», просят всех участников дорожного движения быть предельно внимательными и осторожными на трассах региона, соблюдать скоростной режим движения и дистанцию между транспортными средствами.

Пешеходам необходимо помнить, что транспортное средство остановить мгновенно невозможно и пользоваться только пешеходными переходами при пересечении проезжей части. Подразделения дорожного надзора ГИБДД переведены в режим повышенной готовности.



