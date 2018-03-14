В Волгограде опоздавший на посадку пассажир отыгрался на автобусе

За мелкое хулиганство придется ответить волгоградцу, разбившему стекло в рейсовом автобусе в Красноармейском районе. Как сообщили ИА "Высота 102" в региональном главке МВД, по предварительным данным, сегодня вечером недалеко от остановки Пролетарская 34-летний мужчина камнем разбил форточку водителя на автобусе маршрута №55. По слова очевидцев, убегавшего дебошира догнали и вернули на место происшествия водитель и кондуктор. Они же удерживали его до приезда полиции. Затем волгоградца доставили в отдел полиции. Стражам порядка хулиган объяснил свой поступок тем, что не успел войти через закрывающиеся двери.