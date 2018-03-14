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 14.03.2018 20:02

"Высота 102 ТВ": Перед Волгоградом встала задача заполнить огромный стадион во время тестовых матчей




Смотрите сегодня в программе: спикера Госдумы позвали бросить все и уехать в Урюпинск, в свою очередь провинциал по рождению Вячеслав Володин не пожалел хвалебных слов для Волгоградской области. ФИФА требует много зрителей: Волгограду надо выполнить задачу по максимальному наполнению нового стадиона во время тестовых матчей перед стартом ЧМ-2018. На выборы всей семьей: губернатор Волгоградской области рассказал, как будет обеспечивать явку избирателей 18 марта. Госстройнадзор выявил нарушения прав участников долевого строительства и подал в суд: застройщику жилых домов в Краснослободске запретили привлекать деньги дольщиков. Поиски тела ребенка идут в Светлоярском районе: на полигон вывезли мусор из контейнера в Центральном районе Волгограда, в который мать выбросила убитого сына.
Информационные выпуски ИА «Высота 102» выходят в эфире «Первого волгоградского канала» ежедневно, кроме выходных в 19:00 и 20:10, а также в Камышине на канале «Че» «СТВ-Камышин» в 09:00, 20:00 и 21:00 в будние дни. 

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Происшествия 14.03.2018 20:35 (Обновлено: 14.03.2018 20:35)

За мелкое хулиганство придется ответить волгоградцу, разбившему стекло в рейсовом автобусе  в Красноармейском районе. Как сообщили ИА "Высота 102" в региональном  главке МВД, по предварительным данным, сегодня вечером недалеко от остановки Пролетарская 34-летний мужчина  камнем разбил форточку водителя на автобусе маршрута №55.  По слова очевидцев, убегавшего дебошира догнали и вернули на место происшествия водитель и кондуктор. Они же удерживали его до приезда полиции. Затем волгоградца доставили в отдел полиции. Стражам порядка хулиган объяснил свой поступок тем,  что не успел войти через закрывающиеся двери.
Прочитана: 722 раз
Расследования 14.03.2018 20:09

Волгоградский областной суд отменил приговор в отношении жителя Волгограда Гаврилова, который был признан виновным в умышленном причинении вреда средней тяжести в ходе конфликта, который возник на одной из улиц в Краснооктябрьском районе. Как сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на апелляционное определение облсуда, дело возвращено прокурору для устранения препятствий его рассмотрения судом. Согласно материалам дела, между Гавриловым, который управлял черным BMW, и водителем автобуса "ПАЗ" ночью возник конфликт на дороге. Иномарка перегораживала автобусу проезд, не давала проехать вперед, провоцировала опасную дорожную ситуацию. Водитель "ПАЗа" в какой-то момент обогнал BMW и перегородил дорогу, чтобы разобраться в причинах такого поведения. В автобусе...
Прочитана: 784 раз
Политика 14.03.2018 17:34

Конфликт элит и скудный бюджет: спикер Госдумы рассказал о работе волгоградского губернатора Председатель Государственной думы РФ Вячеслав Володин, который сегодня посетил Волгоград с рабочим визитом, не жалел комплиментов в адрес губернатора Андрея Бочарова и внешнего вида города-героя. Как сообщает ИА "Высота 102", спикер российского парламента на встрече с представителями общественных организаций, которая прошла в музее "Россия-моя история", не единожды делал акцент на том, что Волгоград преображается на глазах, и во многом - это заслуга нынешнего губернатора Андрея Бочарова. На встрече обсуждался широкий пласт тем, начиная от проблем в здравоохранении и ЖКХ, заканчивая благоустройством малых городов и культурной жизни. Говорили о развитии НКО, привлечении таких организаций к работе в...
Прочитана: 3645 раз
Расследования 14.03.2018 17:08 (Обновлено: 14.03.2018 17:57)

В непростых условиях приходится работать волонтерам и следователям на свалке в Светлоярском районе Волгоградской области, где идут поиски убитого родной матерью 9-месячного ребенка. Как сообщает корреспондент ИА «Высота 102» с места события, на полигоне ледяной ветер, от работающего экскаватора летит пыль, все это усугубляется тяжелым запахом – многие поэтому работают в респираторах. Волонтеры признались, что заняться этой нелегкой работой их заставило желание помочь правоохранительным органам найти тело несчастного малыша. Многих ребят потрясла эта страшная история и они сочли своим долгом принять участие в поиске черного пакета, где может находиться убитый собственной матерью малыш. Однако сделать это будет крайне...
Прочитана: 3819 раз
Общество 14.03.2018 17:02

Стало известно имя водителя, который сегодня, по словам очевидцев, совершил наезд на женщину-пешехода, после чего посадил пострадавшую в салон машины и скрылся с места аварии. Для розыска скрывшейся автомашины был объявлен план «Перехват».Как  сообщили ИА «Высота 102 в пресс-службе ГУ МВД России по региону, 34-летний водитель автомашины «Лада Гранта» пояснил, что,  двигаясь по пр. Героев Сталинграда, напротив остановки общественного транспорта «Канал им. Ленина» заметил, как переходившая проезжую часть женщина поскользнулась и подвернула ногу. Мужчина остановился и предложил ей свою помощь, после чего доставил ее в травмпункт. В рамках проведенной проверки 52-летняя волгоградка не только подтвердила слова автовладельца, но и выразила...
Прочитана: 4237 раз
Политика 14.03.2018 17:02

В Волгограде единороссы в соцсетях объявили срочную мобилизацию избирателей Оперативно отчитаться о своем участии в выборах президента предлагают волгоградским избирателям члены партии «Единая Россия». Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на аккаунт «fedushkin_34» в социальной сети «Instagram», депутат Волгоградской городской думы Дмитрий Федюшкин призвал всех принять участие в акции, объявленной «по всей нашей огромной стране». «Сделай фото, или ролик на избирательном участке с хештегом #УЧАСТОК и выложи в свою социальную сеть 18 марта. Участок – от слова участие!», - пишет депутат-единоросс. Как выяснилось,...
Прочитана: 4704 раз
Общество 14.03.2018 16:36

В Волгоградской области суд отказал оскорбленному главе поселка в получении 2 млн рублей Калачевский районный суд Волгоградской области отказал главе Береславского сельского поселения в иске к местному депутату и общественнику в выплате 2 млн рублей. Как сообщает ИА «Высота 102», требование чиновника Владимира Афанасьева (на фото) признать распространенные его обидчиками сведения недостоверными, а также порочащими его честь, достоинство и деловую репутацию, были отклонены. Глава Береславки требовал с каждого из ответчиков – депутата поселковой думы Наталии Заброды и активистки Любови Чеботаревой – по 1 млн рублей.  Противостояние между чиновником и местными активистками длится уже не первый год. Одним из поводов, послуживших для обращения чиновника в суд, явилась скандальная история с возможным переносом...
Прочитана: 1211 раз
Выборы 14.03.2018 16:21

В Волгоградской области по просьбам трудящихся два избирательных участка откроются досрочно В Волгоградской области 18 марта два избирательных участка начнут работу раньше остальных. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе избиркома региона, в 6.00 распахнет свои двери УИК, расположенный на жд-вокзале «Волгоград-1», а в 7.00 - пункт для голосования на территории предприятия «Сады Придонья» в Городищенском районе. С заявлениями о переносе времени начала выборов президента РФ в областной избирком обратились представители агропромышленного холдинга и пассажирского узла, которые выразили озабоченность вопросом участия своих сотрудников в голосовании.   Как пояснил секретарь избирательной комиссии Волгоградской области Анатолий Ярылкин, в соответствии с законодательством, если рабочее время отдельных предприятий с...
Прочитана: 2498 раз
Выборы 14.03.2018 15:28

Вместе со всеми членами своей семьи посетит избирательный участок в это воскресенье, 18 марта, губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров. Как сообщает ИА "Высота 102", об этом глава региона рассказал сегодня во время пресс-подхода в музее "Россия-моя история". К журналистам вышли Андрей Бочаров и спикер Государственной думы России Вячеслав Володин. Председатель российского парламента во время визита в Волгоград провел в музее встречу с представителями НКО. Однако отвечать на вопрос о готовности региона к предстоящим выборам президента России пришлось губернатору. Он заверил присутствующих в том, что Волгоградская область полностью готова к выборам президента и региональному референдуму, а затем...
Прочитана: 1575 раз
Спорт 14.03.2018 15:02

Волгоградцы по 10 часов "сидели" в живой очереди за билетами на ЧМ-2018 356 700 билетов на матчи чемпионата мира по футболу FIFA 2018 в России™ было раскуплено болельщиками со всего мира за первые сутки продаж в порядке живой очереди, сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на  FIFA Media Office. Продажи стартовали вчера в 12.00  на сайте FIFA.com/bilet. Большая часть билетов досталась российским болельщикам (197 036), активны были любители футбола из США (14 845), Аргентины (14 564), Колумбии (13 994), Мексики (13 505), Бразилии  (9 691), Перу (9 493), Австралии  (5 500), Германии  (5 476), Китая (5 459) и Индии (4 166). Немало претендентов на оставшиеся...
Прочитана: 4876 раз
Газетный киоск 14.03.2018 14:11

Суд вновь продлил на полгода конкурсное производство на волгоградском "Химпроме" Ростов-на-Дону. 14 марта. Интерфакс-Юг.  Арбитражный суд Волгоградской области продлил с 19 марта на 6 месяцев конкурсное производство в отношении ОАО "Химпром" (Волгоград), сообщили  в пресс-службе суда. Таким образом, суд удовлетворил ходатайство конкурсного управляющего о продлении процедуры в связи с необходимостью завершения мероприятий, предусмотренных законом, в частности, не реализовано имущество должника, не произведены расчеты с кредиторами. Ранее сообщалось, что на 10 апреля назначен аукцион по продаже имущества "Химпрома" суммарной начальной стоимостью 256,5 млн рублей.
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Расследования 14.03.2018 13:33

На полгода - с 7 до 6,5 лет колонии общего режима - снижен срок заключения учредителю ООО "Волго-Донское судовое агентство" Олегу Закутневу, осужденному в декабре прошлого года за мошенничество и преднамеренное банкротство предприятия. Об этом сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на апелляционное определение Волгоградского облсуда. По материалам дела, действия Закутнева нанесли компании убытки в 545 миллионов рублей и привели фирму к банкротству. Также экс-учредителя обвинили в хищении, совершенном под предлогом торговой операции, 113,6 миллиона рублей у другой коммерческой организации. Следствие доказало, что Закутнев разработал план банкротства ООО "ВДСА", согласно которому на первоначальном этапе преднамеренного банкротства предприятие осуществляло поставки нефтепродуктов...
Прочитана: 1202 раз
Общество 14.03.2018 13:24

В Волгограде Вячеслав Володин предложил взять шефство над Урюпинском Спикер Госдумы Вячеслав Володин пообещал «обязательно помочь» Урюпинску в благоустройстве, взять шефство над этим самобытным городом, который осенью отметит своё 400-летие. Об этом он заявил на встрече с представителями НКО, которая проходит в волгоградском музее «Россия-моя история», сообщает корреспондент ИА «Высота 102». Тему поддержки малых городов обозначила глава  Урюпинска Элла Чермашенцева.  Спикер Госдумы с интересом выслушал ее живое выступление о «столице Российской провинции», поинтересовался, в какие даты город отмечает юбилей.  Володин напомнил, что федеральный центр выделяет 25 млрд рублей на благоустройство дворов и территорий. Спикер пояснил, что деньги будут направлены...
Прочитана: 1910 раз
Общество 14.03.2018 13:16

Волгоградская область готовится удивить гостей ЧМ-2018 гастрономическими блюдами Волгоградская область готовится  к проведению гастрономического фестиваля  во время проведения игр ЧМ-2018. Такие мероприятия  пройдут во всех 11 городах, принимающих Чемпионат мира по футболу, с 14 июня по 15 июля 2018 года. Они  объединены под общефедеральным брендом «Гастрономическая карта России» и познакомят болельщиков с региональными продуктами питания и знаковыми блюдами национальной кухни, расскажут о возможностях субъектов Российской Федерации в сфере гастрономического туризма.  По словам главы Ростуризма Олега Сафонова, - сообщает ИА «Высота 102»,  - футбольные болельщики смогут попробовать мордовские блины «пачат» в Саранске, раков и  блюда из...
Прочитана: 978 раз
Общество 14.03.2018 13:03

По иску прокуратуры суд обязал обеспечить ребенка-инвалида жизненно необходимым лекарственным препаратом. Как сообщила ИА «Высота 102» старший помощник прокурора Волгоградской области по взаимодействию со СМИ Оксана Черединина, девочка с рождения страдает комплексом генетических заболеваний, в том числе связанных с тяжелыми нарушениями функции дыхания. В соответствии с требованиями федерального законодательства обеспечение лекарственными препаратами для лечения заболеваний, включенных в перечень жизнеугрожающих и хронических прогрессирующих редких заболеваний, осуществляется за счет бюджетных средств. С учетом физиологических особенностей ребенку необходимо постоянное лечение раствором для ингаляций «Тобрамицин», которым он не был обеспечен. Данный препарат распоряжением Правительства РФ от 26 декабря 2015 года № 2724-р включен в...
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Прогноз предоставлен Gismeteo.Ru
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