Объявленный в розыск водитель в Волгограде спасал женщину

Стало известно имя водителя, который сегодня, по словам очевидцев, совершил наезд на женщину-пешехода, после чего посадил пострадавшую в салон машины и скрылся с места аварии. Для розыска скрывшейся автомашины был объявлен план «Перехват».Как сообщили ИА «Высота 102 в пресс-службе ГУ МВД России по региону, 34-летний водитель автомашины «Лада Гранта» пояснил, что, двигаясь по пр. Героев Сталинграда, напротив остановки общественного транспорта «Канал им. Ленина» заметил, как переходившая проезжую часть женщина поскользнулась и подвернула ногу. Мужчина остановился и предложил ей свою помощь, после чего доставил ее в травмпункт. В рамках проведенной проверки 52-летняя волгоградка не только подтвердила слова автовладельца, но и выразила ему слова признательности за неравнодушие и оказанную помощь. В ходе осмотра транспортного средства повреждений, характерных при ДТП, не обнаружено.



