В Волгоградской области суд отказал оскорбленному главе поселка в получении 2 млн рублей





Калачевский районный суд Волгоградской области отказал главе Береславского сельского поселения в иске к местному депутату и общественнику в выплате 2 млн рублей. Как сообщает ИА «Высота 102», требование чиновника Владимира Афанасьева (на фото) признать распространенные его обидчиками сведения недостоверными, а также порочащими его честь, достоинство и деловую репутацию, были отклонены. Глава Береславки требовал с каждого из ответчиков – депутата поселковой думы Наталии Заброды и активистки Любови Чеботаревой – по 1 млн рублей.

Противостояние между чиновником и местными активистками длится уже не первый год. Одним из поводов, послуживших для обращения чиновника в суд, явилась скандальная история с возможным переносом в поселке памятника Ленину, на месте которого, по мнению общественников, предполагалось строительство. «Высота 102» в 2015 году освещала эту тему. Депутат Заброда тогда усмотрела в действиях местной власти «происки украинских националистов». Глава поселка пошел еще дальше и обвинил своих антагонистов в разжигании межнациональной розни, написав соответствующее заявление в правоохранительные органы.

К уголовной ответственности активисток чиновнику привлечь не удалось. Поэтому он решил наказать их рублем, обратившись в судебную инстанцию. В качестве доказательств регулярной «клеветы» в свой адрес Афанасьев предоставил в суд целую подборку публикаций в местных и региональных СМИ, которые освещали происходящие в Береславке политические баталии.

Суд первой инстанции в удовлетворении иска главы поселка полностью отказал. В течение месяца при наличии времени и желания чиновник имеет право его обжаловать.



