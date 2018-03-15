На встрече с губернатором Волгоградской области в Камышине не хватило места всем желающим

Депутат городского совета поселения Петров Вал Камышинского района Галина Иваненко крайне огорчилась, что ее не пустили в зал администрации Камышина, где проходила встреча с губернатором Волгоградской области Андреем Бочаровым. Напомним, на днях глава региона посетил город с рабочей поездкой. Как сообщила ИА «Высота 102» Галина Александровна, накануне она написала обращение на имя главы района Владимира Ерофеева с просьбой объяснить, почему перед ней захлопнули дверь.

«Управляющий делами администрации Камышинского района С.А. Беликов сначала предложил мне снять верхнюю одежду, а потом сказал, что меня нет в списке приглашенных, и покиньте помещение, - рассказывает народный избранник, первый секретарь Камышинского райкома КПРФ Иваненко. – По какой причине я, как депутат, не имею права присутствовать на встрече главы региона с общественностью?».

Владимир Ерофеев заявил редакции, что не видит здесь никакой подоплеки. «Зал администрации не безразмерный, вмещает чуть больше 200 человек, - пояснил он. - Желающих встретиться с Андреем Ивановичем было очень много, но, действительно, попали далеко не все. Мы старались охватить как можно больше людей из каждой сферы и сделали все, что было в наших силах». Однако, по словам Иваненко, у нее остался очень грустный осадок. "Можно было бы и побольше зал найти, тогда бы и вопросов не было у тех, кто хотел увидеть и услышать руководителя области", - заключила она.