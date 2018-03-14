|Выборы
|14.03.2018 15:28
Губернатор Волгоградской области на выборах президента проголосует по-семейному
Вместе со всеми членами своей семьи посетит избирательный участок в это воскресенье, 18 марта, губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров. Как сообщает ИА "Высота 102", об этом глава региона рассказал сегодня во время пресс-подхода в музее "Россия-моя история". К журналистам вышли Андрей Бочаров и спикер Государственной думы России Вячеслав Володин. Председатель российского парламента во время визита в Волгоград провел в музее встречу с представителями НКО. Однако отвечать на вопрос о готовности региона к предстоящим выборам президента России пришлось губернатору. Он заверил присутствующих в том, что Волгоградская область полностью готова к выборам президента и региональному референдуму, а затем призвал жителей региона принять активное участие в голосовании, посетить избирательные участки и сделать "осознанный выбор". Сам губернатор, по его словам, сделает это в обязательном порядке вместе со своей семьей. На каком избирательном участке будет голосовать, губернатор не сообщил.
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О недопустимости изменения в текущем году многолетнего режима пропуска воды через Волгоградский гидроузел заявили сегодня в...
|Общество
|14.03.2018 16:36
Калачевский районный суд Волгоградской области отказал главе Береславского сельского поселения в иске к местному депутату и общественнику в выплате 2 млн рублей. Как сообщает ИА «Высота 102», требование чиновника Владимира Афанасьева (на фото) признать распространенные его обидчиками сведения недостоверными, а также порочащими его честь, достоинство и деловую репутацию, были отклонены. Глава Береславки требовал с каждого из ответчиков – депутата поселковой думы Наталии Заброды и активистки Любови Чеботаревой – по 1 млн рублей. Противостояние между чиновником и местными активистками длится уже не первый год. Одним из поводов, послуживших для обращения чиновника в суд, явилась скандальная история с возможным переносом...
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|Выборы
|14.03.2018 16:21
В Волгоградской области 18 марта два избирательных участка начнут работу раньше остальных. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе избиркома региона, в 6.00 распахнет свои двери УИК, расположенный на жд-вокзале «Волгоград-1», а в 7.00 - пункт для голосования на территории предприятия «Сады Придонья» в Городищенском районе. С заявлениями о переносе времени начала выборов президента РФ в областной избирком обратились представители агропромышленного холдинга и пассажирского узла, которые выразили озабоченность вопросом участия своих сотрудников в голосовании. Как пояснил секретарь избирательной комиссии Волгоградской области Анатолий Ярылкин, в соответствии с законодательством, если рабочее время отдельных предприятий с...
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|Спорт
|14.03.2018 15:02
356 700 билетов на матчи чемпионата мира по футболу FIFA 2018 в России™ было раскуплено болельщиками со всего мира за первые сутки продаж в порядке живой очереди, сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на FIFA Media Office. Продажи стартовали вчера в 12.00 на сайте FIFA.com/bilet. Большая часть билетов досталась российским болельщикам (197 036), активны были любители футбола из США (14 845), Аргентины (14 564), Колумбии (13 994), Мексики (13 505), Бразилии (9 691), Перу (9 493), Австралии (5 500), Германии (5 476), Китая (5 459) и Индии (4 166). Немало претендентов на оставшиеся...
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|Газетный киоск
|14.03.2018 14:11
Ростов-на-Дону. 14 марта. Интерфакс-Юг. Арбитражный суд Волгоградской области продлил с 19 марта на 6 месяцев конкурсное производство в отношении ОАО "Химпром" (Волгоград), сообщили в пресс-службе суда. Таким образом, суд удовлетворил ходатайство конкурсного управляющего о продлении процедуры в связи с необходимостью завершения мероприятий, предусмотренных законом, в частности, не реализовано имущество должника, не произведены расчеты с кредиторами. Ранее сообщалось, что на 10 апреля назначен аукцион по продаже имущества "Химпрома" суммарной начальной стоимостью 256,5 млн рублей.
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|Политика
|14.03.2018 14:02 (Обновлено: 14.03.2018 14:02)
Оперативно отчитаться о своем участии в выборах президента предлагают волгоградским избирателям члены партии «Единая Россия». Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на аккаунт «fedushkin_34» в социальной сети «Instagram», депутат Волгоградской городской думы Дмитрий Федюшкин призвал всех принять участие в акции, объявленной «по всей нашей огромной стране». «Сделай фото, или ролик на избирательном участке с хештегом #УЧАСТОК и выложи в свою социальную сеть 18 марта. Участок – от слова участие!», - пишет депутат-единоросс. Как выяснилось, свежая заметка...
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|Расследования
|14.03.2018 13:33
На полгода - с 7 до 6,5 лет колонии общего режима - снижен срок заключения учредителю ООО "Волго-Донское судовое агентство" Олегу Закутневу, осужденному в декабре прошлого года за мошенничество и преднамеренное банкротство предприятия. Об этом сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на апелляционное определение Волгоградского облсуда. По материалам дела, действия Закутнева нанесли компании убытки в 545 миллионов рублей и привели фирму к банкротству. Также экс-учредителя обвинили в хищении, совершенном под предлогом торговой операции, 113,6 миллиона рублей у другой коммерческой организации. Следствие доказало, что Закутнев разработал план банкротства ООО "ВДСА", согласно которому на первоначальном этапе преднамеренного банкротства предприятие осуществляло поставки нефтепродуктов...
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|Общество
|14.03.2018 13:24
Спикер Госдумы Вячеслав Володин пообещал «обязательно помочь» Урюпинску в благоустройстве, взять шефство над этим самобытным городом, который осенью отметит своё 400-летие. Об этом он заявил на встрече с представителями НКО, которая проходит в волгоградском музее «Россия-моя история», сообщает корреспондент ИА «Высота 102». Тему поддержки малых городов обозначила глава Урюпинска Элла Чермашенцева. Спикер Госдумы с интересом выслушал ее живое выступление о «столице Российской провинции», поинтересовался, в какие даты город отмечает юбилей. Володин напомнил, что федеральный центр выделяет 25 млрд рублей на благоустройство дворов и территорий. Спикер пояснил, что деньги будут направлены...
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|Общество
|14.03.2018 13:16
Волгоградская область готовится к проведению гастрономического фестиваля во время проведения игр ЧМ-2018. Такие мероприятия пройдут во всех 11 городах, принимающих Чемпионат мира по футболу, с 14 июня по 15 июля 2018 года. Они объединены под общефедеральным брендом «Гастрономическая карта России» и познакомят болельщиков с региональными продуктами питания и знаковыми блюдами национальной кухни, расскажут о возможностях субъектов Российской Федерации в сфере гастрономического туризма. По словам главы Ростуризма Олега Сафонова, - сообщает ИА «Высота 102», - футбольные болельщики смогут попробовать мордовские блины «пачат» в Саранске, раков и блюда из...
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|Общество
|14.03.2018 13:03
По иску прокуратуры суд обязал обеспечить ребенка-инвалида жизненно необходимым лекарственным препаратом. Как сообщила ИА «Высота 102» старший помощник прокурора Волгоградской области по взаимодействию со СМИ Оксана Черединина, девочка с рождения страдает комплексом генетических заболеваний, в том числе связанных с тяжелыми нарушениями функции дыхания. В соответствии с требованиями федерального законодательства обеспечение лекарственными препаратами для лечения заболеваний, включенных в перечень жизнеугрожающих и хронических прогрессирующих редких заболеваний, осуществляется за счет бюджетных средств. С учетом физиологических особенностей ребенку необходимо постоянное лечение раствором для ингаляций «Тобрамицин», которым он не был обеспечен. Данный препарат распоряжением Правительства РФ от 26 декабря 2015 года № 2724-р включен в...
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|Происшествия
|14.03.2018 12:56
Еще одного водителя, который скрылся с места ДТП, объявили в розыск полицейские. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области, примерно в 11-50, машина «Лада Гранта» черного цвета в Красноармейском районе по проспекту имени Героев Сталинграда, напротив остановки общественного транспорта «Канал им. Ленина» наехала на женщину-пешехода. Водитель посадил пострадавшую в салон машины и скрылся с места аварии. О факте ДТП в полицию сообщили очевидцы. В городе введен план «Перехват». Госавтоинспекция города Волгограда обращается ко всем гражданам: кому что-либо известно о данном ДТП, водителе машины, пострадавшей женщине, сообщить...
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|Общество
|14.03.2018 12:35
Председатель Госдумы Вячеслав Володин поделился своими впечатлениями от посещения городской клинической больницы №25 в Волгограде. Об этом сообщает корреспондент ИА «Высота 102». «Больница по наполнению и тем стандартам, которые мы увидели в организации здравоохранения, далеко ушла вперёд», - заявил он на встрече с представителями НКО, которая проходит в эти минуты в музее «Россия - моя история». Володин пояснил, что посещал 25-ю больницу полтора года назад, но, по его словам, тогда сложно было оценить, что получится в итоге. Сейчас, заявил Володин, жители Волгограда могут гордиться этим медицинским учреждением, так как не...
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|Общество
|14.03.2018 12:15
Добровольцы присоединились к поискам тела девятимесячного ребенка, убитого своей матерью в центре Волгограда, об этом с места событий передает корреспондент ИА “Высота 102”. Сегодня утром около полутора десятков человек выехали на мусорный полигон в Светлоярском районе. Туда, как выяснили следователи, вывезли отходы из баков, в которые 26-летняя фроловчанка выкинула тело малыша. С утра на свалку прибыли около более двадцати добровольцев, остальные собираются подъехать в течение дня. Отметим, что с самого утра территорию полигона обследуют сотрудники правоохранительных органов. Поиски идут на участке мусорного террикона размерами 15 на 50 метров. Когда 9 марта на полигоне стало известно о...
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|Происшествия
|14.03.2018 12:06 (Обновлено: 14.03.2018 12:06)
Полицейские управления МВД России по Волжскому совместно с сотрудниками регионального Управления ФСБ в здании одного из почтовых отделений города-спутника задержали 36-летнего местного жителя. Он незаконно приобрел 17 медалей, 7 нагрудных знаков, 18 удостоверений к государственным наградам. Всего же по месту его жительства, как сообщили ИА «Высот а 102» в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области, были обнаружены и изъяты 61 медаль, 8 орденов, 17 орденских книжек, 5 военных билетов, 57 удостоверений к медалям. Все изъятые предметы, согласно заключению экспертов по культурным ценностям министерства культуры...
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|Спорт
|14.03.2018 11:56
Одной из первоочередных задач для организаторов тестовых матчей на стадионе «Волгоград Арена» стало привлечение максимального количества зрителей, сообщает ИА «Высота 102». РИА Новости приводит слова директора по безопасности и работе с болельщиками РФПЛ Александра Мейтина :«ФИФА требует большую заполняемость стадиона на тестовых матчах. Мы будем стараться это делать. На 70% заполнить арены сможем там, где проводятся матчи с командами РФПЛ. В тех регионах, где это не получается, где играют, например, команды ПФЛ и ФНЛ, городам придется проводить акции. Приводить бесплатно студентов, например. Все делается для того, чтобы протестировать стадионы». «Если будем понимать, что не добираем по...
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|Происшествия
|14.03.2018 11:28
Два водителя междугородного автобуса попали под колеса легковой машины в Кировском районе Волгограда. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МВД по Волгоградской области, «ВАЗ-2105» под управлением 22-летнего водителя сегодня в 10-45 на улице 64-й Армии наехал на двоих водителей рейсового автобуса маршрута «Ставрополь – Москва». Мужчины на проезжей части ремонтировали автобус. В результате ДТП водители автобуса с различными травмами госпитализированы. Как уточнили в экстренных службах региона, один из 31-летних пострадавших мужчин впал в состояние шока: у него открытый перелом бедра, закрытый перелом голени и костей таза. ГИБДД Волгограда принимаются меры по организации дальнейшей перевозки пассажиров автобуса по маршруту следования....
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14 марта 16:36
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Губернатор Волгоградской области на выборах президента проголосует по-семейному 8
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14 марта 12:06
14 марта 11:56
14 марта 11:21
14 марта 11:19
Выборы
14 марта 16:21
14 марта 15:28
Губернатор Волгоградской области на выборах президента проголосует по-семейному 8
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