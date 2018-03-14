Губернатор Волгоградской области на выборах президента проголосует по-семейному











Вместе со всеми членами своей семьи посетит избирательный участок в это воскресенье, 18 марта, губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров. Как сообщает ИА "Высота 102", об этом глава региона рассказал сегодня во время пресс-подхода в музее "Россия-моя история". К журналистам вышли Андрей Бочаров и спикер Государственной думы России Вячеслав Володин. Председатель российского парламента во время визита в Волгоград провел в музее встречу с представителями НКО. Однако отвечать на вопрос о готовности региона к предстоящим выборам президента России пришлось губернатору. Он заверил присутствующих в том, что Волгоградская область полностью готова к выборам президента и региональному референдуму, а затем призвал жителей региона принять активное участие в голосовании, посетить избирательные участки и сделать "осознанный выбор". Сам губернатор, по его словам, сделает это в обязательном порядке вместе со своей семьей. На каком избирательном участке будет голосовать, губернатор не сообщил.



