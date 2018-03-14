В Волгоградской области перевыполнили план по отлову бездомных собак









В 2017 году в Волгоградской области отловили 2094 безнадзорных животных, что на 62% больше, чем в 2016 году. Об этом сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на доклад о реализации в регионе закона Волгоградской области по предупреждению и ликвидации болезней животных, в части организации и проведения мероприятий по отлову, содержанию и уничтожению безнадзорных животных, подготовленный региональным комитетом ветеринарии. При этом и в прошлом, и в позапрошлом годах размер субвенций, выделенных муниципальным районам и городским округам, составил одинаковую сумму – 3 миллиона рублей. Таким образом, делают вывод в комитете, эффективность расходования средств областного бюджета в прошлом году повысилась.

Между тем, в комитете ветеринарии Волгоградской области проанализировали, как тратились бюджетные средства на реализацию данного закона на основании представленных муниципальными районами и округами документов. Без нарушений не обошлось. Так, администрация Волгограда не представила расчет стоимости на отлов и содержание одного безнадзорного животного. В администрации городского округа город Михайловка не оказалось актов отлова, передержки и дальнейшего размещения животных и оснований умерщвления (в виде заключения ветеринарного специалиста о повышенно агрессивных животных). Подобные заключения не предоставила и администрация Иловлинского района.

В то же время по последним данным численность безнадзорных животных на территории Волгоградской области составила 32422 особи, из них – 19257 особей не имеют признаков наличия хозяев. На основании этих данных главам муниципалитетов и городских округов комитет ветеринарии выдал рекомендации по снижению численности безнадзорных животных. Среди советов – рассмотрение возможности по созданию приютов для отловленных животных и животных, от которых отказались владельцы; привлечения граждан к добровольной помощи в содержании и уходе за животными; организация просветительской работы с населением, направленной на призыв не бросать животных, а передавать их в приюты; организация в образовательных учреждениях занятий с детьми по гуманному обращению с животными. Также в комитете ветеринарии предлагают чиновникам на местах обратить внимание на свалки бытового мусора – источники пропитания и концентрации безнадзорных животных и осуществлять контроль на территориях промышленно-складской зоны, на объектах строительства, автостоянок по недопущению неконтролируемого содержания безнадзорных животных.

Между тем, напомним, ИА «Высота 102» ранее сообщало о том, что в закон Волгоградской области по предупреждению и ликвидации болезней животных планируется внести изменения. Так, из полной формулировки закона убирается фраза «уничтожение безнадзорных животных». Хотя соответствующие правки еще не внесены, как показал анализ госзакупок, объявленных в этом году, муниципальные районы и городские округа уже, видимо, добровольно отказались от данной формулировки в названиях закупок. Впрочем, в технической документации данных заказов не все так радужно: исполнителям услуг оставлена возможность умерщвления (эвтаназии) животных по некоторым основаниям, в частности, из-за повышенной агрессивности, ради прекращения страданий животных, а также в случае, если бездомная собака покусала человека.

К слову, недавно тема бездомных собак была поднята в связи с предстоящим ЧМ-2018. Так, оргкомитет «Россия-2018» и министерство спорта выступили с инициативой обязать города-организаторы матчей чемпионата мира открыть приюты для безнадзорных животных. Представители 11 городов, где пройдут матчи, отчитались о том, как организована работа по регулированию их численности.













В частности, в Калининграде, чему был свидетелем журналист ИА «Высота 102» Елена Третьякова-лауреат конкурса ОНФ «Правда и справедливость», бездомных собак стерилизуют, прививают, крепят на ухо специальную желтую клипсу, а потом отпускают на волю.

В администрации Волгограда федеральным СМИ заявили, что в городе «работа с безнадзорными животными ведется системно круглый год, ее осуществляет муниципальное предприятие «Горпитомник». Предприятие работает исключительно по жалобам от жителей города на агрессивных животных на улицах. Отстрел животных муниципальными службами Волгограда не производится и не планируется».

Автор фото Наталья Брыкина



