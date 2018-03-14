356 700 билетов на матчи чемпионата мира по футболу FIFA 2018 в России™ было раскуплено болельщиками со всего мира за первые сутки продаж в порядке живой очереди, сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на FIFA Media Office. Продажи стартовали вчера в 12.00 на сайте FIFA.com/bilet. Большая часть билетов досталась российским болельщикам (197 036), активны были любители футбола из США (14 845), Аргентины (14 564), Колумбии (13 994), Мексики (13 505), Бразилии (9 691), Перу (9 493), Австралии (5 500), Германии (5 476), Китая (5 459) и Индии (4 166). Немало претендентов на оставшиеся билеты было и в Волгограде. Некоторым волгоградцам пришлось провести по 9-10 часов у компьютера, чтобы стать обладателями относительно дешевых билетов и попасть на стадион «Волгоград Арена». Уже к вечеру вчерашнего дня по приемлемой цене оставались лишь билеты на матчи команд Польша-Япония и Саудовская Аравия-Египет. Самый высокий спрос фиксировался на матч Англия-Тунис, в том числе на билеты третьей и второй категорий, которые гораздо дороже четвертой. Между тем, даже после подтверждения о приеме заявок счастливчиков, томительное ожидание не прервалось. Некоторые волгоградцы до сих пор ждут сообщений об итогах обработки заявок, опасаясь, не оказались ли они «в пролете».

Напомним, сегодня FIFA принесла извинения болельщикам за то, что им пришлось провести долгое время в очереди за билетами. Основной причиной ожидания стало очень большое количество желающих получить доступ к платформе.