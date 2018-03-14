Маленькую волгоградку оставили без жизненно важного ингалятора из-за нехватки средств

По иску прокуратуры суд обязал обеспечить ребенка-инвалида жизненно необходимым лекарственным препаратом. Как сообщила ИА «Высота 102» старший помощник прокурора Волгоградской области по взаимодействию со СМИ Оксана Черединина, девочка с рождения страдает комплексом генетических заболеваний, в том числе связанных с тяжелыми нарушениями функции дыхания. В соответствии с требованиями федерального законодательства обеспечение лекарственными препаратами для лечения заболеваний, включенных в перечень жизнеугрожающих и хронических прогрессирующих редких заболеваний, осуществляется за счет бюджетных средств.

С учетом физиологических особенностей ребенку необходимо постоянное лечение раствором для ингаляций «Тобрамицин», которым он не был обеспечен. Данный препарат распоряжением Правительства РФ от 26 декабря 2015 года № 2724-р включен в Перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов.

Однако комитет здравоохранения Волгоградской области рекомендовал уполномоченной экспертной комиссии отложить вопрос персонифицированного обеспечения пациента «Тобрамицином» до выделения дополнительного финансирования. Прокурор обратился в суд с иском в защиту прав несовершеннолетнего.

Ворошиловский районный суд Волгограда удовлетворил исковые требования прокурора, обязав региональный комитет здравоохранения обеспечить ребенка необходимым лекарственным препаратом. Не согласившись с судебным решением, ответчик оспорил его в апелляционном порядке.

Волгоградский областной суд, с учетом мнения прокуратуры региона, оставил решение суда первой инстанции без изменения. Судебное решение вступило в законную силу. Его исполнение взято прокуратурой на контроль.



