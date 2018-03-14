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Происшествия
 14.03.2018 12:56

В Волгограде водитель после ДТП увез пострадавшего пешехода

Еще одного водителя, который скрылся с места ДТП,  объявили в розыск полицейские. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области, примерно в 11-50, машина «Лада Гранта» черного цвета  в Красноармейском районе по проспекту имени Героев Сталинграда, напротив остановки общественного транспорта «Канал им. Ленина» наехала на женщину-пешехода. Водитель  посадил пострадавшую в салон машины и скрылся с места аварии. О факте ДТП в полицию сообщили очевидцы. В городе введен план «Перехват».
Госавтоинспекция города Волгограда обращается ко всем гражданам: кому что-либо известно о данном ДТП, водителе машины, пострадавшей женщине, сообщить информацию по телефону: «02» или дежурную часть ОБДПС ГИБДД Управления МВД России по городу Волгограду 93-21-31, 93-77-75.
Напомним, сегодня в Тракторозаводском районе Волгограда также была сбита неизвестным водителем на пешеходном переходе 38-летняя женщина.  С места происшествия он скрылся, а волгоградка доставлена в больницу. 

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Волгоградцы по 10 часов "сидели" в живой очереди за билетами на ЧМ-2018 356 700 билетов на матчи чемпионата мира по футболу FIFA 2018 в России™ было раскуплено болельщиками со всего мира за первые сутки продаж в порядке живой очереди, сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на  FIFA Media Office. Продажи стартовали вчера в 12.00  на сайте FIFA.com/bilet. Большая часть билетов досталась российским болельщикам (197 036), активны были любители футбола из США (14 845), Аргентины (14 564), Колумбии (13 994), Мексики (13 505), Бразилии  (9 691), Перу (9 493), Австралии  (5 500), Германии  (5 476), Китая (5 459) и Индии (4 166). Немало претендентов на оставшиеся...
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Расследования 14.03.2018 13:33

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Общество 14.03.2018 13:24

В Волгограде Вячеслав Володин предложил взять шефство над Урюпинском Спикер Госдумы Вячеслав Володин пообещал «обязательно помочь» Урюпинску в благоустройстве, взять шефство над этим самобытным городом, который осенью отметит своё 400-летие. Об этом он заявил на встрече с представителями НКО, которая проходит в волгоградском музее «Россия-моя история», сообщает корреспондент ИА «Высота 102». Тему поддержки малых городов обозначила глава  Урюпинска Элла Чермашенцева.  Спикер Госдумы с интересом выслушал ее живое выступление о «столице Российской провинции», поинтересовался, в какие даты город отмечает юбилей.  Володин напомнил, что федеральный центр выделяет 25 млрд рублей на благоустройство дворов и территорий. Спикер пояснил, что деньги будут направлены...
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Общество 14.03.2018 13:16

Волгоградская область готовится удивить гостей ЧМ-2018 гастрономическими блюдами Волгоградская область готовится  к проведению гастрономического фестиваля  во время проведения игр ЧМ-2018. Такие мероприятия  пройдут во всех 11 городах, принимающих Чемпионат мира по футболу, с 14 июня по 15 июля 2018 года. Они  объединены под общефедеральным брендом «Гастрономическая карта России» и познакомят болельщиков с региональными продуктами питания и знаковыми блюдами национальной кухни, расскажут о возможностях субъектов Российской Федерации в сфере гастрономического туризма.  По словам главы Ростуризма Олега Сафонова, - сообщает ИА «Высота 102»,  - футбольные болельщики смогут попробовать мордовские блины «пачат» в Саранске, раков и  блюда из...
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Общество 14.03.2018 13:03

По иску прокуратуры суд обязал обеспечить ребенка-инвалида жизненно необходимым лекарственным препаратом. Как сообщила ИА «Высота 102» старший помощник прокурора Волгоградской области по взаимодействию со СМИ Оксана Черединина, девочка с рождения страдает комплексом генетических заболеваний, в том числе связанных с тяжелыми нарушениями функции дыхания. В соответствии с требованиями федерального законодательства обеспечение лекарственными препаратами для лечения заболеваний, включенных в перечень жизнеугрожающих и хронических прогрессирующих редких заболеваний, осуществляется за счет бюджетных средств. С учетом физиологических особенностей ребенку необходимо постоянное лечение раствором для ингаляций «Тобрамицин», которым он не был обеспечен. Данный препарат распоряжением Правительства РФ от 26 декабря 2015 года № 2724-р включен в...
Прочитана: 802 раз
Общество 14.03.2018 12:35

Спикера Госдумы Вячеслава Володина впечатлила реконструкция больницы №25 в Волгограде Председатель Госдумы Вячеслав Володин поделился своими впечатлениями от посещения городской клинической больницы №25 в Волгограде. Об этом сообщает корреспондент ИА «Высота 102». «Больница по наполнению и тем стандартам, которые мы увидели в организации здравоохранения, далеко ушла вперёд», - заявил он на встрече с представителями НКО, которая проходит в эти минуты в музее «Россия - моя история». Володин пояснил, что посещал 25-ю больницу полтора года  назад, но, по его словам, тогда сложно было оценить, что получится в итоге. Сейчас, заявил Володин, жители Волгограда могут гордиться этим медицинским учреждением, так как не...
Прочитана: 1700 раз
Общество 14.03.2018 12:15

Волонтеры вышли на поиски тела убитого матерью ребенка на свалку под Волгоградом Добровольцы присоединились к поискам тела девятимесячного ребенка,  убитого своей матерью в центре Волгограда, об этом с места событий передает корреспондент ИА “Высота 102”. Сегодня утром около полутора десятков человек выехали на мусорный полигон в Светлоярском районе. Туда, как выяснили следователи, вывезли отходы из баков, в которые 26-летняя фроловчанка выкинула тело малыша. С утра на свалку прибыли около более двадцати добровольцев, остальные  собираются подъехать в течение дня. Отметим, что с самого утра территорию полигона обследуют сотрудники правоохранительных органов. Поиски идут на участке мусорного террикона размерами 15 на 50 метров. Когда 9 марта на полигоне стало известно о...
Прочитана: 6357 раз
Происшествия 14.03.2018 12:06 (Обновлено: 14.03.2018 12:06)

В Волжском на почте задержали коллекционера госнаград Полицейские управления МВД России по Волжскому совместно с сотрудниками регионального Управления ФСБ в здании одного из почтовых отделений города-спутника задержали 36-летнего местного жителя. Он незаконно приобрел 17 медалей, 7 нагрудных знаков, 18 удостоверений к государственным наградам. Всего же по месту его жительства, как сообщили ИА «Высот а 102»  в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области, были обнаружены и изъяты 61 медаль, 8 орденов, 17 орденских книжек, 5 военных билетов, 57 удостоверений к медалям.  Все изъятые предметы, согласно заключению экспертов по культурным ценностям министерства культуры...
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Спорт 14.03.2018 11:56

Волгограду нужно постараться заполнить новый стадион во время тестовых матчей перед ЧМ-2018 Одной из первоочередных задач для организаторов тестовых матчей на стадионе «Волгоград Арена» стало привлечение максимального количества зрителей, сообщает ИА «Высота 102». РИА Новости приводит слова директора по безопасности и работе с болельщиками РФПЛ Александра Мейтина :«ФИФА требует большую заполняемость стадиона на тестовых матчах. Мы будем стараться это делать. На 70% заполнить арены сможем там, где проводятся матчи с командами РФПЛ. В тех регионах, где это не получается, где играют, например, команды ПФЛ и ФНЛ, городам придется проводить акции. Приводить бесплатно студентов, например. Все делается для того, чтобы протестировать стадионы». «Если будем понимать, что не добираем по...
Прочитана: 2294 раз
Происшествия 14.03.2018 11:28

В Волгограде легковушка сбила двух водителей автобуса «Ставрополь-Москва» Два водителя междугородного автобуса попали под колеса легковой машины в Кировском районе Волгограда. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МВД по Волгоградской области, «ВАЗ-2105» под управлением 22-летнего водителя сегодня в 10-45 на улице 64-й Армии наехал на двоих водителей рейсового автобуса маршрута «Ставрополь – Москва». Мужчины на проезжей части ремонтировали автобус. В результате ДТП водители автобуса с различными травмами госпитализированы. Как уточнили в экстренных службах региона, один из 31-летних пострадавших мужчин впал в состояние шока: у него открытый перелом бедра, закрытый перелом голени и костей таза. ГИБДД Волгограда принимаются меры по организации дальнейшей перевозки пассажиров автобуса по маршруту следования....
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