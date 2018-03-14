В Волгограде водитель после ДТП увез пострадавшего пешехода

Еще одного водителя, который скрылся с места ДТП, объявили в розыск полицейские. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области, примерно в 11-50, машина «Лада Гранта» черного цвета в Красноармейском районе по проспекту имени Героев Сталинграда, напротив остановки общественного транспорта «Канал им. Ленина» наехала на женщину-пешехода. Водитель посадил пострадавшую в салон машины и скрылся с места аварии. О факте ДТП в полицию сообщили очевидцы. В городе введен план «Перехват».

Госавтоинспекция города Волгограда обращается ко всем гражданам: кому что-либо известно о данном ДТП, водителе машины, пострадавшей женщине, сообщить информацию по телефону: «02» или дежурную часть ОБДПС ГИБДД Управления МВД России по городу Волгограду 93-21-31, 93-77-75.

Напомним, сегодня в Тракторозаводском районе Волгограда также была сбита неизвестным водителем на пешеходном переходе 38-летняя женщина. С места происшествия он скрылся, а волгоградка доставлена в больницу.