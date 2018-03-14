В Волжском на почте задержали коллекционера госнаград

Полицейские управления МВД России по Волжскому совместно с сотрудниками регионального Управления ФСБ в здании одного из почтовых отделений города-спутника задержали 36-летнего местного жителя. Он незаконно приобрел 17 медалей, 7 нагрудных знаков, 18 удостоверений к государственным наградам. Всего же по месту его жительства, как сообщили ИА «Высот а 102» в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области, были обнаружены и изъяты 61 медаль, 8 орденов, 17 орденских книжек, 5 военных билетов, 57 удостоверений к медалям.

Все изъятые предметы, согласно заключению экспертов по культурным ценностям министерства культуры РФ, являются государственными наградами и относятся к периоду Великой Отечественной Войны. Задержанный сознался в содеянном и пояснил, что является коллекционером и награды приобретал в Интернете. За приобретение официальных документов и государственных наград санкция статьи предусматривает максимальное наказание - арест сроком до 3 месяцев.