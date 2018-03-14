







Одной из первоочередных задач для организаторов тестовых матчей на стадионе «Волгоград Арена» стало привлечение максимального количества зрителей, сообщает ИА «Высота 102». РИА Новости приводит слова директора по безопасности и работе с болельщиками РФПЛ Александра Мейтина :«ФИФА требует большую заполняемость стадиона на тестовых матчах. Мы будем стараться это делать. На 70% заполнить арены сможем там, где проводятся матчи с командами РФПЛ. В тех регионах, где это не получается, где играют, например, команды ПФЛ и ФНЛ, городам придется проводить акции. Приводить бесплатно студентов, например. Все делается для того, чтобы протестировать стадионы». «Если будем понимать, что не добираем по количеству, всегда есть возможность пригласить бесплатно людей и выполнить те задачи, которые мы должны решить на тестовых матчах. Этим занимаются администрации городов и областей, все понимают ситуацию», – добавил Александр Мейтин. В Волгограде на построенном к ЧМ-2018 стадионе, вместимостью 45 тысяч зрителей, пройдут три тестовых матча. На 21 апреля намечено проведение игры ФНЛ «Ротор-Волгоград» - «Луч-Энергия» (Владивосток) , затем 2 мая «Ротор-Волгоград» сыграет с «Крыльями Советов» из Самары, а 9 мая на «Волгоград Арене» пройдет финал Кубка России. Футбольный клуб «Ротор - Волгоград» уже предпринял некоторые шаги по привлечению зрителей на игры с участием команды - в частности, 18 марта на выборах президента молодые избиратели, которые впервые примут участие в голосовании, получат сертификаты на посещение тестовых матчей на «Волгоград Арене».



