Оперативно отчитаться о своем участии в выборах президента предлагают волгоградским избирателям члены партии «Единая Россия». Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на аккаунт «fedushkin_34» в социальной сети «Instagram», депутат Волгоградской городской думы Дмитрий Федюшкин призвал всех принять участие в акции, объявленной «по всей нашей огромной стране». «Сделай фото, или ролик на избирательном участке с хештегом #УЧАСТОК и выложи в свою социальную сеть 18 марта. Участок – от слова участие!», - пишет депутат-единоросс.
Как выяснилось, свежая заметка на страничке депутата – сочинена не им лично, а только скопирована. Перепосты с аналогичными призывами из уст членов и сторонников партии власти стали расползаться по соцсетям в масштабах всей страны.
Так, вышеупомянутый депутат, сын другого депутата из областной думы Сергея Федюшкина, сопроводил свою последнюю запись в «Instagram» изображением богатырей, вопрошающих: «Где там наш участок?». На второй иллюстрации – мишки на севере и подпись: «Медведь свой участок никому не отдаст!». Картинки сопровождаются хештегом: #идем на рекорд. На какой рекорд идут или скачут богатыри, на какой – карабкаются северные мишки, а на какой замахнулся депутат вместе с остальными единороссами – в этом каламбуре разобраться сложно. Хотя искреннее стремление народного избранника продемонстрировать свою сопричастность к предвыборному процессу – вполне объяснимо.
Но авторы призывного клича, на наш взгляд, явно перестарались. «Друзья, мы все разные, но от участия всех нас, вместе, зависят победы страны и ее будущее!», - на этой фразе, наверное, можно было и остановиться, но не тут-то было. «Кто сказал, что от одного человека ничего не зависит? Разве ничего не зависело от отдельного солдата, участника Великой Отечественной?», - задаются по всей стране в фейсбуках члены правящей партии. Не показалась странной сама постановка вопроса, а также уместность проводимых аналогий, и волгоградскому нардепу.
В одном строю с солдатами Великой Отечественной у представителей главной партии зачем-то оказались и строители первого космического спутника, и детский тренер будущего чемпиона, от которых также многое зависит. Что касается волгоградских депутатов-единороссов, то в их личной судьбе нынешняя выборная кампания тоже сыграет не последнюю роль. Мобилизация электората на своих округах на исходе думского созыва – задача №1 для обладателей мандатов с истекающим сроком годности. В сентябре, как известно, состоятся выборы в Волгоградскую городскую думу. Именно сейчас для будущих кандидатов настало время демонстрировать свои суперспособности и бить рекорды. Все для мандата, все для победы.
До дня голосования за президента России остаются считанные дни, а, значит, еще не один депутат станет фонтанировать предвыборным креативом. Но не только политики включились в эту гонку – порадовала своих «френдов» и собрала сотни лайков, к примеру, олимпийская чемпионка Елена Исинбаева, родившая недавно в Монако второго ребенка. Стилизованное под комикс фото спортсменки сопровождает воинственный слоган: «Голос – победа! Молчание – поражение!».