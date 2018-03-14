Как выяснилось, свежая заметка на страничке депутата – сочинена не им лично, а только скопирована. Перепосты с аналогичными призывами из уст членов и сторонников партии власти стали расползаться по соцсетям в масштабах всей страны.

Оперативно отчитаться о своем участии в выборах президента предлагают волгоградским избирателям члены партии «Единая Россия». Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на аккаунт «fedushkin_34» в социальной сети «Instagram», депутат Волгоградской городской думы Дмитрий Федюшкин призвал всех принять участие в акции, объявленной «по всей нашей огромной стране». «Сделай фото, или ролик на избирательном участке с хештегом #УЧАСТОК и выложи в свою социальную сеть 18 марта. Участок – от слова участие!», - пишет депутат-единоросс.





Так, вышеупомянутый депутат, сын другого депутата из областной думы Сергея Федюшкина, сопроводил свою последнюю запись в «Instagram» изображением богатырей, вопрошающих: «Где там наш участок?». На второй иллюстрации – мишки на севере и подпись: «Медведь свой участок никому не отдаст!». Картинки сопровождаются хештегом: #идем на рекорд. На какой рекорд идут или скачут богатыри, на какой – карабкаются северные мишки, а на какой замахнулся депутат вместе с остальными единороссами – в этом каламбуре разобраться сложно. Хотя искреннее стремление народного избранника продемонстрировать свою сопричастность к предвыборному процессу – вполне объяснимо.

Но авторы призывного клича, на наш взгляд, явно перестарались. «Друзья, мы все разные, но от участия всех нас, вместе, зависят победы страны и ее будущее!», - на этой фразе, наверное, можно было и остановиться, но не тут-то было. «Кто сказал, что от одного человека ничего не зависит? Разве ничего не зависело от отдельного солдата, участника Великой Отечественной?», - задаются по всей стране в фейсбуках члены правящей партии. Не показалась странной сама постановка вопроса, а также уместность проводимых аналогий, и волгоградскому нардепу.

В одном строю с солдатами Великой Отечественной у представителей главной партии зачем-то оказались и строители первого космического спутника, и детский тренер будущего чемпиона, от которых также многое зависит. Что касается волгоградских депутатов-единороссов, то в их личной судьбе нынешняя выборная кампания тоже сыграет не последнюю роль. Мобилизация электората на своих округах на исходе думского созыва – задача №1 для обладателей мандатов с истекающим сроком годности. В сентябре, как известно, состоятся выборы в Волгоградскую городскую думу. Именно сейчас для будущих кандидатов настало время демонстрировать свои суперспособности и бить рекорды. Все для мандата, все для победы.