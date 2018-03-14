Председатель Госдумы Вячеслав Володин поделился своими впечатлениями от посещения городской клинической больницы №25 в Волгограде. Об этом сообщает корреспондент ИА «Высота 102». «Больница по наполнению и тем стандартам, которые мы увидели в организации здравоохранения, далеко ушла вперёд», - заявил он на встрече с представителями НКО, которая проходит в эти минуты в музее «Россия - моя история». Володин пояснил, что посещал 25-ю больницу полтора года назад, но, по его словам, тогда сложно было оценить, что получится в итоге. Сейчас, заявил Володин, жители Волгограда могут гордиться этим медицинским учреждением, так как не...