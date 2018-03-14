Волгоградской области вернули земли охотничьего заказника

По иску прокуратуры из чужого незаконного владения возвращено 40 га земель особо охраняемой природной территории. Как сообщила старший помощник прокурора Волгоградской области по взаимодействию со СМИ Оксана Черединина, речь идет о земле, расположенной в границах особо охраняемой природной территории – охотничьего заказника регионального значения «Раздорский». Прокурорской проверкой установлено, что между администрацией городского округа г.Михайловка и гражданином Усовым В.Н. был заключен договор аренды указанного выше земельного участка. Вместе с тем, переданный администрацией в аренду участок относится к землям особо охраняемых природных территорий регионального значения и является государственной собственностью Волгоградской области.

В этой связи у органа местного самоуправлении отсутствовали полномочия по распоряжению данным участком.

По результатам проверки Михайловской межрайонной прокуратурой в суд предъявлен иск об истребовании из чужого незаконного владения земельного участка особо охраняемой природной территории. Иск рассмотрен и удовлетворен.



