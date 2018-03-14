



Более 30-ти местных производителей сельскохозяйственной продукции и волгоградские операторы питания обсудили вопросы взаимовыгодного сотрудничества на очередной встрече, которая прошла в региональном комитете сельского хозяйства. Активными участниками диалога бизнеса и власти стали представители общественной организации «Профессионалы социального питания».

Как заявили ИА «Высота 102» волгоградские общественники, они занимают принципиально жесткую позицию в вопросах качества социального питания. Ежедневно проводятся мониторинги пищеблоков учреждений. Эффективная система контроля качества по всей цепочке производства позволяет быть уверенными в продукции, которая попадает на столы в школах, детских садах и больницах Волгограда и области.

«Вся продукция должна соответствовать гигиеническим, санитарно-эпидемиологическим требованиям, российским и международным стандартам качества, — убеждены общественники, — Это достигается тщательным отбором поставщиков и проведением регулярных лабораторных исследований».

На встрече в облкомсельхозе местные предприниматели, готовые заниматься поставками, обсудили условия контрактов с операторами питания. А это значит, что в скором времени качественная продукция волгоградских производителей может быть представлена в социальном питании в большем объеме.



